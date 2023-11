Corolla Altis 2023 - Minh chứng cho nỗ lực thay đổi

Hơn 1 năm sau khi ra mắt Corolla Altis 2022, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu tới khách hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp mẫu sedan cỡ C này vào đầu tháng 10/2023. Hãng xe Nhật Bản bổ sung thêm trang bị, tiện nghi và thay đổi nhỏ ở ngoại thất, nhằm mang đến sự tiện dụng và trải nghiệm tối ưu cho khách hàng. Gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, Corolla Altis trong mắt khách hàng là một mẫu xe bền bỉ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng từ phục vụ các doanh nhân đến đi lại hàng ngày cho gia đình.

Đáp ứng thị hiếu người Việt

Ngay khi thế hệ 2022 ra mắt thị trường Việt Nam, Corolla Altis đã nhận được hàng loạt đánh giá rất tốt từ phía người dùng cũng như giới quan sát. Đặc biệt, sự xuất hiện của lựa chọn xe hybrid càng đáp ứng cao hơn nhu cầu sử dụng của người dùng về mẫu xe nhiều công nghệ hiện đại cũng như bền bỉ và kinh tế.

3 phiên bản Corolla Altis thế hệ thứ 12 tại Việt Nam

Đối với nhiều khách hàng, chiếc xe không đơn thuần là một phương tiện mà còn là tài sản có giá trị. Do đó, tính kinh tế khi sử dụng cũng được ưu tiên lên hàng đầu. Suốt từ khi có mặt tại Việt Nam, các dòng xe của Toyota nói chung và Corolla Altis nói riêng đã chứng minh được đặc điểm vốn có là tiết kiếm nhiên liệu cũng như bền bỉ theo thời gian.

Chính những đặc tính đó giúp Corolla Altis duy trì sức hút qua nhiều năm tháng, bất chấp thị trường có nhiều biến động và xu hướng sử dụng xe gầm cao lên ngôi. Toyota cũng liên tục có những động thái nâng cấp sản phẩm qua từng năm để làm hài lòng tập khách hàng của phân khúc này. Nhờ đó, sedan cỡ C này có sự ổn định cao về doanh số.

Kể từ khi ra mắt thế hệ mới năm 2022, kết quả kinh doanh của Corolla Altis đã tăng trưởng vượt bậc. Kết thúc năm 2022, doanh số Corolla Altis tăng trưởng đến 97% so với 2021. Trong khi đó, năm 2023, dòng xe này tiếp tục được đón nhận và là lựa chọn hàng đầu ở phân khúc sedan cỡ C. Doanh số của Corolla Altis được giữ nhịp nhờ thiết kế hiện đại, nhiều tính năng an toàn và đặc biệt có cả lựa chọn phiên bản hybrid.

Phiên bản Altis Hybrid 2023 được Toyota Việt Nam bổ sung camera 360 độ

Nâng tầm trải nghiệm với phiên bản 2023

Nhằm mang đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm tốt, bắt kịp xu hướng thị trường, Toyota đã mang về loạt xe hybrid ở nhiều phân khúc. Trong đó, phân khúc sedan cỡ C, Corolla Altis là lựa chọn duy nhất có phiên bản hybrid. Dòng xe này giúp khách hàng trải nghiệm công nghệ mới nhất của xe xanh, thân thiện môi trường, trong khi không phải bận tâm về hạ tầng trạm sạc như xe điện.

Điểm nhấn về an toàn là những gì Corolla Altis hybrid khác biệt so với phiên bản cũ và các đối thủ trên thị trường. Năm 2023, sedan Nhật Bản trang bị hệ thống camera 360 duy nhất phân khúc. Ngoài ra, xe còn các tính năng khác như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và gương chỉnh điện tự động cụp khi lùi xe. Những tính năng tưởng chừng nhỏ này lại có công dụng rất lớn trong việc sử dụng hàng ngày.

Cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi được bổ sung trên phiên bản 1.8V

Ngoài ra, sedan cỡ C này còn thừa hưởng loạt tính năng ưu việt từ gói trang bị Toyota Safety Sense gồm Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường (LTA & LDA), Đèn chiếu xa tự động (AHB) bên cạnh các tính năng an toàn cơ bản. Phiên bản 1.8V 2023 bổ sung cảnh báo điểm mù (BSM) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA). Những công nghệ mới này giúp chủ xe thêm an toàn trên mọi hành trình dù di chuyển trong đô thị hay trên đường cao tốc.

Bên cạnh việc bổ sung thêm tiện nghi và tính năng an toàn, Corolla Altis 2023 có một số điểm khác biệt ở ngoại thất. Mặt ca-lăng chuyển từ dạng nan ngang sang kiểu lưới tổ ong. La-zăng giữ nguyên kích thước nhưng thay đổi kiểu dáng, tạo cảm giác hút mắt hơn khi nhìn ngang xe. Trong khi đó, nội thất của sedan cỡ C Nhật Bản có ở thay đổi ở cụm đồng hồ sau vô-lăng với kích thước 12,3 inch, lớn nhất phân khúc.

Màn hình hiển thị đa thông tin kích thước 12,3 inches trở thành tiện nghi tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản

Đáng chú ý, Corolla Altis 2023 có chính sách bảo hành rất ưu việt. Hai phiên bản 1.8G và 1.8V được nâng bảo hành toàn bộ xe lên 5 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện tới trước. Trong khi đó, bản 1.8HEV được bảo hành ắc quy hybrid tới 7 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện tới trước. Chính sách bảo hành mới giúp khách hàng thêm yên tâm

Kể từ khi giới thiệu dòng xe hybrid đầu tiên vào năm 1997, hãng Nhật Bản đã gặt hái thành quả lớn. Lũy kế doanh số toàn cầu của riêng những chiếc Toyota Hybrid đã đạt hơn 20 triệu xe. Đồng thời, Toyota cũng có sức ảnh hưởng lớn đến việc phát triển công nghệ hybrid trên thế giới.

Chính sách gia hạn bảo hành trên cả 3 phiên bản giúp khách hàng an tâm sử dụng xe

Corolla Altis không chỉ là một chiếc xe đủ lịch thiệp, trang nhã và tiện ích, mà còn mang trong mình sự đáng tin cậy của thương hiệu Toyota. Với sự kết hợp giữa tính năng, hiệu suất và giá trị, Altis thế hệ thứ 12 đáng xem xét cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe sedan đáng giá trong phân khúc.