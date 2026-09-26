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Dấu ấn iComfy trên hành trình nâng niu giấc ngủ Việt

Thứ Bảy, 11:58, 26/09/2026
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VOV.VN - Giữa thị trường chăm sóc giấc ngủ ngày càng sôi động, sự đón nhận từ người dùng và những trải nghiệm thực tế trở thành thước đo quan trọng với mỗi thương hiệu. Với iComfy by Vua Nệm, hành trình phát triển được ghi dấu qua những cột mốc cho thấy nỗ lực đưa trải nghiệm ngủ phù hợp hơn đến gần người Việt.

Cột mốc hơn 50.000 khách hàng tin chọn trên toàn quốc

Hơn 50.000 khách hàng trên toàn quốc đã lựa chọn các sản phẩm của iComfy, từ những dòng nệm foam như Coolax, Cloud, Lux đến các sản phẩm gối công thái học. Cột mốc này cho thấy sự quan tâm của người dùng đối với một thương hiệu tập trung vào trải nghiệm ngủ và phát triển sản phẩm theo đặc điểm sử dụng thực tế.

Đằng sau con số khách hàng là những trải nghiệm được hình thành qua quá trình sử dụng hằng ngày. Nhiều phản hồi tập trung vào khả năng nâng đỡ êm ái, cảm giác dễ chịu hơn ở các vùng cơ thể chịu áp lực, đồng thời đánh giá cao độ thoáng khi sử dụng trong thời tiết nóng. Độ đàn hồi và khả năng duy trì phom dáng sau một thời gian sử dụng cũng là những yếu tố được người dùng quan tâm khi lựa chọn nệm foam.

dau an icomfy tren hanh trinh nang niu giac ngu viet hinh anh 1

Những phản hồi này tạo thêm cơ sở để nhìn nhận sức hút của các sản phẩm iComfy trên thị trường. Công thức nệm foam theo tiêu chuẩn Mỹ được điều chỉnh dựa trên thể trạng và thói quen ngủ của người Việt, từ đó hướng đến sự cân bằng giữa độ êm, khả năng nâng đỡ và điều kiện khí hậu đặc thù. Đây cũng là cách iComfy xây dựng trải nghiệm sản phẩm từ nhu cầu thực tế, thay vì áp dụng một công thức chung cho mọi người dùng.

Thành quả từ quá trình nghiên cứu chuyên sâu của iComfy

Để giải quyết những vấn đề thường gặp khi ngủ trong khí hậu nhiệt đới, iComfy dành nhiều nghiên cứu cho khả năng kiểm soát nhiệt. Đội ngũ chuyên gia thử nghiệm các cấu trúc dệt nhằm phát triển lớp vải Cooling Active, hỗ trợ tản nhiệt nhanh khi tiếp xúc với cơ thể. Phần lõi foam cũng được tính toán khoảng cách giữa các lỗ thoáng khí, tạo điều kiện cho không khí lưu chuyển và hạn chế cảm giác nóng lưng khi nằm lâu.

dau an icomfy tren hanh trinh nang niu giac ngu viet hinh anh 2

Từ bài toán nhiệt độ, nghiên cứu tiếp tục mở rộng sang khả năng nâng đỡ. Việc phân tích thể trạng và thói quen ngủ của người Việt là cơ sở để iComfy phát triển kết cấu foam đa tầng với cơ chế phân bổ lực 3 vùng - 5 vùng. Các vùng foam có độ cứng mềm khác nhau giúp phân bổ áp lực tại những điểm tì đè như vai, hông, đùi, đồng thời hỗ trợ cơ thể duy trì tư thế nằm tự nhiên hơn.

Cùng với cấu trúc, vật liệu cũng được nghiên cứu để phù hợp với môi trường sử dụng. iComfy tích hợp tinh chất trà xanh và than hoạt tính trực tiếp vào phôi foam, hướng đến khả năng khử mùi và hạn chế vi khuẩn, ẩm mốc. Cách tiếp cận từ cấu trúc đến vật liệu cho thấy quá trình phát triển sản phẩm được đặt trong mối liên hệ với những vấn đề người dùng thực sự gặp phải khi ngủ.

Những nghiên cứu này tạo nên nền tảng cho định hướng sản phẩm của iComfy: mỗi cơ thể có nhu cầu êm ái khác nhau và một chiếc nệm phù hợp cần được phát triển từ sự thấu hiểu đó. Tinh thần này cũng được thể hiện trong định vị thương hiệu, khi iComfy kết hợp yếu tố chuyên môn, khoa học với cách tiếp cận gần gũi và dễ hiểu đối với người dùng.

Hoạt động lan tỏa lối sống khỏe và kết nối cộng đồng

Trong hành trình đưa câu chuyện về giấc ngủ đến gần hơn với người dùng, iComfy đã sử dụng chính những trải nghiệm ngủ thật của khách hàng để tạo sự gắn kết với cộng đồng. Từ giấc ngủ trọn vẹn của vợ chồng son diễn viên Việt Hoa - Trọng Trí trên nệm foam Comfy Lux 1.0 hay những giấc ngủ êm mát của gia đình Á hậu Trương Mỹ Nhân khi dùng nệm foam Comfy Cloud 2.0; đến những giấc ngủ thực sự thả lỏng và thư giãn của hàng nghìn người dùng khắp cả nước.

dau an icomfy tren hanh trinh nang niu giac ngu viet hinh anh 3

Từ trải nghiệm thực tế, những gương mặt quen thuộc có thêm góc nhìn cụ thể về sự khác biệt giữa các dòng nệm, đồng thời truyền cảm hứng về việc đầu tư cho giấc ngủ như một cách phục hồi năng lượng sau lịch trình bận rộn. Những chia sẻ gần gũi này giúp câu chuyện về chất lượng giấc ngủ trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng thêm thông tin tham khảo khi tìm kiếm mẫu nệm phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của bản thân và gia đình.

Phần này điều chỉnh theo hướng: iComfy dùng chính những trải nghiệm ngủ thật của khách hàng để kể câu chuyện và gắn kết với cộng đồng. Từ giấc ngủ trọn vẹn của vợ chồng son diễn viên Việt Hoa - Trọng Trí, hay những ngủ êm mát của gia đình Á Hậu Trương Mỹ Nhân, đến hàng nghìn người dùng khắp cả nước...

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Mất ngủ kéo dài? 7 món ăn có thể giúp cải thiện giấc ngủ

VOV.VN - Mất ngủ, ngủ không đủ giấc hoặc thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Bên cạnh điều chỉnh lối sống, chế độ ăn phù hợp với 7 món ăn, thức uống dưới đây có thể góp phần thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

CTV An An/VOV.VN
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