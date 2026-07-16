English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

4 loại cây giúp phòng ngủ trong lành, góp phần mang đến giấc ngủ ngon

Thứ Năm, 10:09, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

Đặt một số loại cây phù hợp trong phòng ngủ có thể góp phần cải thiện chất lượng không khí và tạo cảm giác thư giãn, từ đó hỗ trợ giấc ngủ.

Cây hoa nhài giúp phòng ngủ trong lành

Hoa nhài từ lâu đã được biết đến như một loài hoa quý với hương thơm ngọt ngào, quyến rũ. Nhưng ít ai biết rằng, đây còn là một "liều thuốc" tự nhiên tuyệt vời cho giấc ngủ. 

4 loai cay giup phong ngu trong lanh, gop phan mang den giac ngu ngon hinh anh 1

Một số nghiên cứu cho thấy mùi hương từ hoa nhài có tác dụng giảm bớt lo lắng, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái và giúp người dùng dễ dàng chìm vào giấc ngủ êm ái.

Đặc biệt, hoa nhài còn có thể giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hơn khi thức dậy vào buổi sáng, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng.

Đặt một chậu hoa nhài trong phòng ngủ, căn phòng sẽ ngập tràn hương thơm dịu nhẹ, xua tan những muộn phiền và lo âu, giúp dễ dàng tìm lại sự bình yên sau những giờ phút căng thẳng.

Với sắc trắng tinh khôi và hương thơm quyến rũ, hoa nhài không chỉ làm đẹp không gian mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, giúp gia chủ dễ đi vào giấc ngủ.

Cây lô hội chăm sóc sức khỏe

Lô hội (còn gọi là nha đam) từ lâu đã nổi tiếng với công dụng làm đẹp da và chăm sóc sức khỏe. Nhưng trong lĩnh vực cây cảnh phong thủy, lô hội còn được liệt vào danh sách những loại cây lọc khí tốt hàng đầu, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ đáng kể.

Điều đặc biệt ở loài cây này là khả năng thải oxy vào ban đêm - một đặc tính hiếm có ở các loài cây khác. 

4 loai cay giup phong ngu trong lanh, gop phan mang den giac ngu ngon hinh anh 2

Nhờ đó, lô hội góp phần cải thiện chất lượng không khí trong phòng ngủ, mang đến bầu không khí trong lành để dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu. 

Cây còn có khả năng hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde và benzene, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.

Lô hội là loại cây dễ trồng, dễ sống, không cần tưới nước quá thường xuyên, phù hợp với những người bận rộn. 

Cây lan ý 

Lan ý (còn gọi là huệ hòa bình) là một trong những loại cây cảnh được ưa chuộng nhất để đặt trong phòng ngủ. 

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp tinh khôi với hoa trắng muốt và lá xanh đậm bóng loáng, lan ý còn có những công dụng vô cùng đặc biệt đối với sức khỏe và giấc ngủ.

4 loai cay giup phong ngu trong lanh, gop phan mang den giac ngu ngon hinh anh 3

Loài cây này có tác dụng lọc bỏ các chất độc hại trong không khí, đồng thời có thể góp phần tăng độ ẩm trong phòng.

Nhờ khả năng tăng độ ẩm, lan ý góp phần tạo môi trường dễ chịu hơn cho đường hô hấp. Hơn nữa, loài cây này còn có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng khô mũi, khó chịu cổ họng khi ngủ vào ban đêm. 

Cây lan ý nên được đặt ở vị trí mát mẻ, thoáng đãng trong phòng nhưng cần tránh tầm với của trẻ em và vật nuôi.  Với vẻ đẹp tinh khôi và công dụng vượt trội, lan ý xứng đáng là người bạn đồng hành lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một giấc ngủ sâu và trọn vẹn.

Cây cọ tre 

Cây cọ tre là một trong những loại cây cảnh được ưa chuộng nhất để trang trí phòng ngủ hiện đại. Với thân cây mảnh mai, thẳng đứng và những tán lá xanh rậm rạp, cọ tre mang đến vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và gần gũi với thiên nhiên.

Không chỉ đẹp về hình thức, cây cọ tre còn có tác dụng lọc không khí trong phòng, giúp loại bỏ bớt mùi hôi và các chất độc hại. 

Nhờ đó, không gian phòng ngủ trở nên sạch sẽ và dễ chịu, mang lại giấc ngủ ngon và sâu hơn. 

4 loai cay giup phong ngu trong lanh, gop phan mang den giac ngu ngon hinh anh 4

Bên cạnh đó, cây cọ tre mang đến cảm giác ấm áp, thư giãn cho không gian phòng ngủ. Màu xanh mát của lá và dáng cây mềm mại giúp xua tan căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi, tạo cảm giác như đang được hòa mình vào thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà.

Loại cây này khá dễ chăm sóc, chỉ cần giữ cho đất ẩm và đặt cây ở nơi có ánh sáng vừa phải, tránh ánh nắng trực tiếp quá gay gắt. Cọ tre phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, vì vậy rất phù hợp để đặt trong phòng ngủ không có nhiều cửa sổ. 

Với vẻ ngoài xanh mát, gọn gàng và sức sống bền bỉ, cọ tre là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự nhẹ nhàng mà vẫn muốn tạo cảm giác thư thái.

loai_cay_khong_nen_trong_canh_dua_chuot_1.jpg

Muốn dưa chuột sai quả, đừng trồng cạnh những cây này

VOV.VN - Không phải loại cây nào cũng thích hợp trồng cạnh dưa chuột. Theo các chuyên gia làm vườn, một số cây có thể cạnh tranh dinh dưỡng, thu hút sâu bệnh hoặc làm giảm chất lượng quả. Dưới đây là 8 loại cây nên trồng cách xa dưa chuột để cây phát triển khỏe mạnh và cho năng suất cao.

Theo Tử Huy/Vietnamnet
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

5 món đồ trong phòng ngủ khiến chuyên gia nội thất "lắc đầu"
5 món đồ trong phòng ngủ khiến chuyên gia nội thất "lắc đầu"

VOV.VN - Từ máy chạy bộ, bộ chăn ga đồng bộ đến những bộ nội thất "nguyên cây", nhiều món đồ quen thuộc trong phòng ngủ lại là điều khiến các nhà thiết kế nội thất không đánh giá cao. Theo chuyên gia, chỉ cần thay đổi một vài chi tiết, không gian nghỉ ngơi sẽ trở nên gọn gàng, hài hòa và hiện đại hơn.

5 món đồ trong phòng ngủ khiến chuyên gia nội thất "lắc đầu"

5 món đồ trong phòng ngủ khiến chuyên gia nội thất "lắc đầu"

VOV.VN - Từ máy chạy bộ, bộ chăn ga đồng bộ đến những bộ nội thất "nguyên cây", nhiều món đồ quen thuộc trong phòng ngủ lại là điều khiến các nhà thiết kế nội thất không đánh giá cao. Theo chuyên gia, chỉ cần thay đổi một vài chi tiết, không gian nghỉ ngơi sẽ trở nên gọn gàng, hài hòa và hiện đại hơn.

Muốn phòng ngủ đẹp hơn, hãy tránh 5 kiểu chăn ga này
Muốn phòng ngủ đẹp hơn, hãy tránh 5 kiểu chăn ga này

VOV.VN - Màu sắc và họa tiết chăn ga không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn quyết định diện mạo của phòng ngủ. Theo các nhà thiết kế nội thất, một số xu hướng từng được ưa chuộng đang dần lỗi thời trong năm 2026 và nên được thay thế bằng những lựa chọn hiện đại, tinh tế hơn.

Muốn phòng ngủ đẹp hơn, hãy tránh 5 kiểu chăn ga này

Muốn phòng ngủ đẹp hơn, hãy tránh 5 kiểu chăn ga này

VOV.VN - Màu sắc và họa tiết chăn ga không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn quyết định diện mạo của phòng ngủ. Theo các nhà thiết kế nội thất, một số xu hướng từng được ưa chuộng đang dần lỗi thời trong năm 2026 và nên được thay thế bằng những lựa chọn hiện đại, tinh tế hơn.

Sau ngoại tình và hệ lụy thầm kín trong phòng ngủ ít người nhắc tới
Sau ngoại tình và hệ lụy thầm kín trong phòng ngủ ít người nhắc tới

VOV.VN - Ngoại tình là một điều khó có thể chấp nhận trong tình yêu và hôn nhân, tuy nhiên, không ít các cặp đôi đã vượt qua được biến cố này để tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm và cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng, “chuyện ấy” sẽ thế nào? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh chia sẻ thêm về chủ đề này.

Sau ngoại tình và hệ lụy thầm kín trong phòng ngủ ít người nhắc tới

Sau ngoại tình và hệ lụy thầm kín trong phòng ngủ ít người nhắc tới

VOV.VN - Ngoại tình là một điều khó có thể chấp nhận trong tình yêu và hôn nhân, tuy nhiên, không ít các cặp đôi đã vượt qua được biến cố này để tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm và cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng, “chuyện ấy” sẽ thế nào? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh chia sẻ thêm về chủ đề này.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản