Đèo Cả chuẩn bị triển khai hàng loạt dự án lớn, quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng

Sáng 21/5, Tập đoàn Đèo Cả tổ chức hội nghị nhà đầu tư, nhà thầu với chủ đề “Kết nối nguồn lực - Kiến tạo hạ tầng giao thông, quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư và thi công dự án”. Tại hội nghị, nhiều kế hoạch đầu tư quy mô lớn cùng định hướng mở rộng hệ sinh thái PPP++, chiến lược đào tạo nhân lực và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hạ tầng giao thông đã được chia sẻ.

Đặt mục tiêu khối lượng công việc khoảng 200.000 tỷ đồng

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu tham gia khối lượng công việc khoảng 200.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm vai trò nhà đầu tư PPP và nhà thầu thi công xây lắp.

Theo ông Huy, ở vai trò nhà đầu tư, Đèo Cả đang quan tâm tới 7 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 160.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án xây dựng đường trên cao dọc Vành đai 2 phía Nam trên tuyến Nguyễn Văn Linh hiện liên danh Tập đoàn Đèo Cả đã được UBND TP.HCM giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Ở vai trò nhà thầu, doanh nghiệp tiếp tục tập trung tìm kiếm cơ hội tại các dự án giao thông theo trục Đông - Tây với tổng giá trị xây lắp mục tiêu khoảng 50.000 tỷ đồng.

Không chỉ dừng ở các dự án đường bộ, Đèo Cả cũng xác định mở rộng sang lĩnh vực đường sắt và định hướng tham gia sâu hơn theo mô hình đồng hành dài hạn, không chỉ thi công mà còn góp vốn, trở thành cổ đông chiến lược tại các dự án.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, mô hình PPP++ được xây dựng theo nhiều cấp độ tham gia dự án. Trong đó, nhóm nhà đầu tư “kiên định” sẽ tham gia ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, góp vốn chủ sở hữu và đồng hành trong quản trị. Nhóm này được ưu tiên đảm nhận các hạng mục cốt lõi như hầm, cầu và tuyến đường quy mô lớn.

Ông Nguyễn Quang Huy, Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả chia sẻ nhiều thông tin định hướng chiến lược sắp tới của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Nhóm nhà đầu tư “bắc cầu” tham gia từ giai đoạn triển khai dự án, góp vốn thông qua nhà đầu tư dẫn đầu và đảm nhận khối lượng thi công tương ứng tỷ lệ góp vốn. Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư “tiềm năng” sẽ tham gia với vai trò nhà thầu thi công, từng bước được hỗ trợ nâng cao năng lực để phát triển lên các cấp độ cao hơn.

Nhiều doanh nghiệp đồng hành dài hạn với Đèo Cả theo mô hình PPP++

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Bá Khương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ĐTXD 568, cho biết doanh nghiệp đã đồng hành cùng Đèo Cả gần 10 năm qua tại nhiều dự án lớn như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng.

Theo ông Khương, nhờ sự đồng hành của Đèo Cả, quy mô công việc hàng năm của doanh nghiệp đã tăng mạnh, từ mức 500 - 700 tỷ đồng mỗi năm trước đây lên hơn 3.000 tỷ đồng vào năm 2025.

“Từ vai trò nhà thầu, hiện chúng tôi đã tự tin đảm nhận vai trò nhà đầu tư. Ban đầu, khi tham gia thi công hầm đường bộ, doanh nghiệp cũng có nhiều băn khoăn, nhưng với sự đồng hành của Đèo Cả, chúng tôi từng bước khẳng định được năng lực”, ông Khương chia sẻ.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả chia sẻ tại hội nghị.

Đại diện Công ty CP Xây lắp thương mại Delta, ông Nguyễn Công Khanh đề xuất Đèo Cả tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái về quản trị, quản lý tài chính và chuyển đổi số.

“Chúng tôi mong muốn đồng hành lâu dài với Đèo Cả trên tinh thần hợp tác lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, ông Khanh nói.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết bị và Dịch vụ TCE, cho biết doanh nghiệp hiện đang cùng Đèo Cả triển khai 6 cây cầu với tiến độ và kết quả khả quan. Tuy nhiên, theo ông Hùng, trong bối cảnh khối lượng công việc của Đèo Cả ngày càng lớn, bài toán khó nhất hiện nay là quản trị điều hành và nguồn nhân lực.

“Máy móc thiết bị có thể mua được, nhưng nhân lực và quản trị mới là vấn đề khó nhất”, ông Hùng nhận định.

Đại diện TPBank, ông Đinh Tiến Đức cho biết ngân hàng đã đồng hành cùng Đèo Cả tại nhiều dự án BOT và đánh giá cao năng lực kiểm soát tiến độ, chất lượng cũng như dòng tiền của doanh nghiệp.

“Bất cứ thời điểm nào phía ngân hàng yêu cầu, toàn bộ số liệu tài chính, tiến độ đều được cung cấp kịp thời nên chúng tôi rất yên tâm”, ông Đức nói.

Ông Nguyễn Bá Khương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ĐTXD 568.

Sức ép cạnh tranh lớn từ doanh nghiệp nước ngoài

Tại hội nghị, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc hiện có lợi thế lớn nhờ được đầu tư bài bản và nhận hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ trong chiến lược mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

Theo ông Hoàng, Đèo Cả từng hợp tác với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có Hoa Thiết - đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn. Tuy nhiên, khi triển khai dự án tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp nước ngoài gặp khó khăn do chưa thích nghi với điều kiện thực tế, quy định pháp luật và phương thức tổ chức thi công trong nước.

Lấy ví dụ tại dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, ông Hoàng cho biết một đơn vị của Trung Quốc từng được giao triển khai thí điểm khoảng 20km tuyến đường nhưng do chưa bắt nhịp được tiến độ nên khối lượng phải điều chỉnh giảm xuống còn 15km.

“Đèo Cả đã phải cầm tay chỉ việc để đơn vị này bắt nhịp với tiến độ và yêu cầu của dự án”, ông Hoàng chia sẻ.

Theo Chủ tịch Đèo Cả, việc hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài chủ yếu nhằm tiếp cận công nghệ, máy móc, nguồn vốn và nhân lực chất lượng cao, song doanh nghiệp Việt vẫn cần tập trung nâng cao nội lực và năng lực quản trị.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho biết, trước những khó khăn thách thức đó, giải pháp mà Đèo Cả lựa chọn là tiếp tục kết nối nguồn lực, kết nối công nghệ, kết nối con người và chia sẻ trách nhiệm cùng các doanh nghiệp đồng hành.

Doanh nghiệp giao thông lo thiếu hụt nhân lực

Một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm tại hội nghị là áp lực thiếu hụt nhân lực trong ngành xây dựng hạ tầng giao thông. Ông Hồ Minh Hoàng cho rằng sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường lao động cùng biến động giá vật liệu, nhiên liệu đang tạo áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp.

Theo ông, giải pháp mà Đèo Cả lựa chọn là tiếp tục kết nối nguồn lực, công nghệ và con người để chia sẻ trách nhiệm với các doanh nghiệp đồng hành. Cùng quan điểm, ông Lê Mạnh Hùng nhận định tuyển dụng nhân lực ngành xây dựng sẽ ngày càng khó khăn trong những năm tới.

Để giải quyết bài toán này, Đèo Cả đang triển khai chương trình đào tạo “Công nhân thực hành và kỹ sư thực chiến”, lấy công trường làm môi trường đào tạo thực tế. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nghiên cứu mở rộng nguồn tuyển dụng từ bộ đội xuất ngũ hoặc những người đã cải tạo tốt để tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, về lâu dài, yếu tố quan trọng nhất vẫn là xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc ổn định để người lao động gắn bó lâu dài.

“Doanh nghiệp phải có chương trình cụ thể về phúc lợi, đào tạo, chăm lo đời sống để người lao động yên tâm làm việc. Với cán bộ chủ chốt, doanh nghiệp có thể hỗ trợ vay mua nhà trả góp để họ ổn định cuộc sống”, ông Hoàng nói.

Nhiều doanh nghiệp tham dự hội nghị cũng đề xuất cơ quan quản lý Nhà nước sớm điều chỉnh định mức, đơn giá phù hợp với thực tế thi công nhằm giúp nhà thầu có thêm nguồn lực thu hút nhân lực chất lượng cao.