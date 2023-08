Dịch vụ quản lý vận hành Vinhomes "được lòng" cộng đồng cư dân

Sự bài bản, chuyên nghiệp và tận tâm trong quản lý vận hành là một trong những yếu tố giúp Vinhomes ghi dấu ấn với khách hàng tại gần 30 khu đô thị đang hoạt động trên toàn quốc. Sắp tới, cư dân Vinhomes Sky Park (TP. Bắc Giang) sẽ là những người tiếp theo được tận hưởng giá trị quản lý, vận hành đã làm nên thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam này.

Mua nhà được cả không gian và đẳng cấp sống

Không phải ngẫu nhiên, Vinhomes được Brand Finance danh tiếng hàng đầu thế giới nhiều năm liền vinh danh là thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam. Sự khẳng định này, đầu tiên đến từ lối đi tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Từ những đô thị “tất cả trong một” với đầy đủ tiện ích khép kín không thua kém các quốc gia phát triển, góp phần nâng cao tiêu chuẩn phân khúc chung cư cùng sự thay đổi diện mạo đô thị tại Việt Nam.

Các khu đô thị Vinhomes an toàn, văn minh, hiện đại được người dân tin yêu và tự hào là nơi “đáng sống bậc nhất Việt Nam”

Tiếp đến là uy tín về chất lượng xây dựng, tiến độ bàn giao luôn đúng và trước hạn mà ít chủ đầu tư có thể tuân thủ nhất quán với hàng chục dự án và đại dự án quy mô lớn trên toàn quốc. Vinhomes cũng là chủ đầu tư hiếm hoi tại Việt Nam luôn hoàn thiện tiện ích, hạ tầng trước khi bàn giao nhà tới tay khách hàng, kèm theo đó là cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng bởi dịch vụ quản lý, vận hành bởi chính chủ đầu tư, chứ không mua đứt bán đoạn như nhiều chủ đầu tư khác.

Đó cũng chính là lý do tiên quyết khiến các dự án của Vinhomes luôn lọt top những khu đô thị đáng sống bậc nhất tại Việt Nam, sự chuyên nghiệp - tận tâm trong dịch vụ quản lý vận hành của Vinhomes luôn được cư dân toàn quốc ghi nhận.

Anh Takahashi – chuyên gia Nhật Bản đang sống tại Vinhomes Smart City chia sẻ: “Gia đình tôi từng kịch liệt phản đối khi tôi tình nguyện chuyển từ trụ sở chính của công ty tại Tokyo sang văn phòng Việt Nam vì lo sợ điều kiện ăn ở không đủ tốt, nhưng đã hoàn toàn bị thuyết trước chất lượng sống tại Vinhomes Smart City bởi dịch vụ quản lý bài bản, chuyên nghiệp nhưng cũng rất thân thiện, gần gũi của đội ngũ nhân viên. Tôi cũng từng đi công tác tại Vinhomes Central Park và Vinhomes Grand Park tại TP.HCM và cảm nhận được sự nhất quán trong công tác quản lý của Vinhomes”.

Anh Takahashi chỉ là một trong số hàng nghìn chuyên gia cao cấp người nước ngoài cùng gần 500 nghìn cư dân đang sinh sống tại 29 khu đô thị mang thương hiệu Vinhomes trên toàn quốc. Có tới hơn 96% người dân khi được khảo sát đều đánh giá cao về tiêu chuẩn quản lý, vận hành cho Vinhomes cung cấp. Tại các khu đô thị của mình, Vinhomes mang đến những tổ ấm an vui, ngập tràn hạnh phúc, nơi người dân được tận hưởng cuộc sống đầy đủ tiện ích, an toàn an ninh tuyệt đối cùng cộng đồng cư dân văn minh.

Giới chuyên gia ngoại quốc đếm từng ngày chờ Vinhomes Sky Park Bắc Giang bàn giao

Làm việc tại khu công nghiệp Việt – Hàn nhưng anh Lee Hung Jae – chuyên gia người Hàn Quốc vẫn chọn hàng ngày đi về từ Vinhomes Ocean Park lên Bắc Giang. Anh Lee chia sẻ: “Dù rất muốn ở Bắc Giang nhưng thật lòng tôi không thể ở được các khu căn hộ khác ngoài Vinhomes. Không chỉ có chất lượng sống đầy đủ tiện ích, sự yên tâm tuyệt đối và sự riêng tư cần thiết, Vinhomes còn mang đến cho tôi dịch vụ quản lý hoàn hảo. Tôi ngóng từng ngày đến khi Vinhomes Sky Park tại Bắc Giang bàn giao để có thể tiết kiệm được khoảng thời gian di chuyển hàng giờ giữa Bắc Giang về Hà Nội mỗi ngày”.

Giống như 29 khu đô thị đã đi vào hoạt động trên toàn quốc, cư dân Vinhomes Sky Park Bắc Giang chắc chắn sẽ được tận hưởng chất lượng quản lý, vận hành tận tâm – chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Vinhomes.

Đầu tiên, Vinhomes Sky Park đem đến cho cư dân cuộc sống trong sướng – ngoài sang với tiêu chuẩn bàn giao tương đương các dự án cao cấp của Vinhomes tại Hà Nội và TP.HCM như Vinhomes Metropolis, Vinhomes Skylake,… cùng những tiện ích đẳng cấp hiếm có như vườn trên không Sky Park, bể bơi mái vòm bốn mùa trong nhà, phòng tập gym cùng trung tâm thương mại chân đế và các dãy shophouse sầm uất nằm trong quần thể tổ hợp.

Kế đến, cư dân Vinhomes Sky Park sẽ được đảm bảo an ninh tuyệt đối với hệ thống camera giám sát 24/7 và đội ngũ an ninh được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Giống như truyền thống đã được khẳng định “sướng như cư dân Vinhomes”, cư dân Vinhomes Sky Park Bắc Giang cũng sẽ được tham gia các hoạt động được tổ chức thường niên vào các dịp lễ tết, hội hè. Vinhomes cũng đặc biệt là người kết nối và đồng thời là mạnh thường quân cho rất nhiều các hoạt động văn hoá - thể thao nhằm gia tăng tình đoàn kết, gắn bó, tạo dựng một cộng đồng văn minh đáng mơ ước.

Vừa sở hữu chuẩn sống cao cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Bắc Giang, vừa được chăm chút, vận hành bởi thương hiệu BĐS số 1 Việt Nam, Vinhomes Sky Park Bắc Giang đang được cộng đồng cư dân tinh hoa và chuyên gia quốc tế tại Bắc Giang mong mỏi chờ đến ngày bàn giao

Theo các chuyên gia, quản lý vận hành là yếu tố then chốt quyết định chất lượng cuộc sống, mức độ hài lòng, hạnh phúc của cư dân. Đơn vị quản lý, vận hành uy tín, chuyên nghiệp được ví như “quản gia” luôn thấu hiểu nhu cầu của cư dân và sẵn sàng đầu tư để mang lại trải nghiệm sống tiện nghi, trọn vẹn cho cư dân. Với những người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam, dịch vụ quản lý lại càng quan trọng hơn để xoá đi ranh giới về văn hoá và rào cản ngôn ngữ.

Với những lợi thế “hiếm có khó tìm” như tiêu chuẩn sống cao cấp, vị trí đắc địa nơi tâm mạch của Bắc Giang cùng hệ thống tiện ích từ tổ hợp căn hộ - trung tâm thương mại, shophouse liền kề và đặc biệt là dịch vụ quản lý vận hành đã làm nên thương hiệu của Vinhomes, Vinhomes Sky Park Bắc Giang đang là một trong những dự án được mong chờ bậc nhất không chỉ với cư dân tinh hoa tại địa phương mà còn cả với giới chuyên gia ngoại quốc đang làm việc tại thủ phủ FDI mới nổi của miền Bắc.