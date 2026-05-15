Điện lực TP.HCM cung cấp nhiều kênh liên hệ để được cấp điện nhà trọ đúng giá

Người thuê nhà liên hệ với ngành điện để đăng ký mua điện đúng giá

Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), trong nhiều năm qua, ngành điện TP.HCM đã nỗ lực thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết đến người thuê trọ, chủ nhà trọ về định mức sử dụng điện cho người ở trọ và cách tính tiền điện cho người ở trọ.

EVNHCMC tích cực tuyên truyền, hướng dẫn chủ nhà trọ thực hiện đúng quy định về giá bán điện cho người thuê nhà

“Qua đây, một lần nữa, EVNHCMC xin được thông tin lại: để liên hệ với ngành điện TP.HCM về các dịch vụ điện nói chung và đăng ký định mức sử dụng điện sinh hoạt đối với người thuê trọ/chủ nhà trọ khách hàng sử dụng điện, người thuê trọ, chủ nhà trọ vui lòng liên hệ qua các kênh sau: Tổng đài CSKH: 1900 545454; Website: cskh.evnhcmc.vn/GiaoDichTrucTuyen/dichvudien/thayDoiDMucSDungDien; Ứng dụng (App) CSKH EVNHCMC trên thiết bị di động; Email: cskh@hcmpc.com.vn và Facebook: Tổng công ty Điện lực TP.HCM” - ông Bùi Trung Kiên nhấn mạnh.

Đại diện EVNHCMC cho biết thêm, định mức sử dụng điện cho người ở trọ và cách tính tiền điện cho người ở trọ được áp dụng theo khoản 4 Điều 10 Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và các quy định hiện hành. Theo đó: trường hợp cho hộ gia đình thuê: Chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc ủy quyền cho hộ gia đình thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện), mỗi hộ gia đình thuê nhà được tính một định mức;

Trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình) thực hiện theo khoản 2 Điều 2 Thông tư số 09/2023/TT-BCT như sau:

Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú (xác định theo Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện) thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà);

Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 Từ 101 - 200 kWh (đơn giá hiện tại theo Quyết định 1279/QĐ-BCT là 2.380 đ/kWh chưa bao gồm VAT) cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ;

Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện:

Cứ 04 (bốn) người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 01 (một) người được tính là 1/4 định mức, 02 (hai) người được tính là 1/2 định mức, 03 (ba) người được tính là 3/4 định mức, 04 (bốn) người được tính là 01 định mức, cụ thể: 01 hộ sử dụng điện (tương ứng 04 người thuê trọ) được 01 định mức sử dụng điện có điện năng sử dụng bậc thang thứ nhất là 50kWh/tháng, với 01 người thuê trọ được tính 1/4 định mức tương ứng mức điện năng sử dụng bậc thang thứ nhất là 12,5kWh/tháng.

Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Bên bán điện được phép yêu cầu bên mua điện cung cấp Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.

Để đảm bảo cho người thuê nhà để ở được sử dụng điện theo đúng giá bán lẻ điện quy định, trong nhiều năm qua, EVNHCMC đã triển khai tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn quy định về việc tính định mức điện cho đối tượng là công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở theo quy định hiện hành. Niêm yết công khai giá điện cho người thuê nhà để ở tại các trụ sở, các điểm giao dịch khách hàng, thông báo qua ứng dụng chăm sóc khách hàng… Cung cấp các kênh liên lạc của ngành điện để người mua điện liên hệ. Hướng dẫn cho các chủ nhà trọ cách tính tiền điện theo bậc thang theo đúng quy định, tránh trường hợp thu đồng giá (giá bình quân) tạo ra sự không công bằng giữa người sử dụng điện ít và người sử dụng nhiều điện năng. Ưu tiên áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 cho toàn bộ sản lượng đo đếm được tại công tơ đối với các trường hợp chủ nhà cho thuê xuất trình Sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú (thông tin cư trú) của cơ quan Công an quản lý địa bàn nhưng không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện. Thống kê đầy đủ các địa điểm lưu trú công nhân trên địa bàn quản lý để ưu tiên áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3. Phối hợp UBND phường, xã tổ chức kiểm tra các chủ nhà trọ trong việc tính tiền điện cho người thuê trọ đảm bảo theo mức giá hỗ trợ.

UBND cấp xã sẽ xử phạt các trường hợp vi phạm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động điện lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt các trường hợp chủ nhà trọ thu tiền điện không đúng quy định.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM lưu ý, khi phát hiện các trường hợp chủ nhà trọ tính tiền điện giá cao, người thuê nhà trọ thông báo đến UBND phường/xã trên địa bàn để xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho EVNHCMC để phối hợp với địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đối với hành vi không thông báo cho bên bán điện khi giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt hoặc kê khai không đúng số người sử dụng điện để được cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, mức xử phạt vi phạm hành chính tại điểm c, khoản 2, Điều 13 Nghị định 133/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026, mức xử phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Trường hợp chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao hơn giá quy định, mức xử phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng theo quy định tại khoản 7 Điều 13, Nghị định 133/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026 và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm c, khoản 11, Điều 13: Buộc hoàn trả số tiền đã thu chênh lệch cho người thuê nhà; Nếu không xác định được người để trả lại, phải nộp số tiền thu lợi bất chính vào ngân sách Nhà nước.

