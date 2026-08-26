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Điện lực Tủa Chùa đóng điện 3 trạm biến áp trước Tết Độc lập 2/9

Thứ Tư, 16:50, 26/08/2026
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VOV.VN - Điện lực Tủa Chùa, thuộc Công ty Điện lực Điện Biên, vừa nghiệm thu kỹ thuật và đóng điện thành công 3 trạm biến áp thuộc chương trình “Bừng sáng Điện Biên”, đưa điện lưới quốc gia đến 116 hộ dân tại các xã Tủa Chùa và Tủa Thàng, kịp thời phục vụ nhân dân đón Tết Độc lập 2/9.

Đưa điện lưới quốc gia về bản vùng cao

Điện lực Tủa Chùa Công ty Điện lực Điện Biên (thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) vừa tổ chức nghiệm thu kỹ thuật và đóng điện 3 trạm biến áp thuộc chương trình “Bừng sáng Điện Biên”, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và tiến độ đề ra.

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Nhân viên Điện lực Tủa Chùa thao tác đóng điện, đưa điện lưới quốc gia về bản trong chương trình “Bừng sáng Điện Biên” tại xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Công trình gồm 3 trạm biến áp, cùng công suất 50kVA-35/0,4kV. Trong đó, tại xã Tủa Chùa, trạm biến áp Háng Tơ Mang 2 cấp điện cho 60 khách hàng; trạm biến áp Phiêng Bung 2 cấp điện cho 28 khách hàng. Trạm biến áp Huổi Ca cấp điện cho 28 khách hàng thuộc xã Tủa Thàng.

Như vậy, sau khi các trạm biến áp được đóng điện, nguồn điện lưới quốc gia đã được đưa đến 116 hộ dân tại hai xã Tủa Chùa và Tủa Thàng.

Trước khi đưa công trình vào vận hành, khi các hạng mục xây lắp cơ bản hoàn thành, Điện lực Tủa Chùa đã phân công cán bộ kỹ thuật trực tiếp phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống.

Các khiếm khuyết được phát hiện trong quá trình kiểm tra được xử lý, khắc phục trước khi đóng điện. Đơn vị đồng thời chủ động kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật và khoảng cách vận hành an toàn theo quy định.

Nguồn điện mới phục vụ đời sống người dân

Đối với nhân dân các dân tộc vùng cao, đặc biệt là đồng bào H'Mông, Quốc khánh 2/9 có ý nghĩa đặc biệt và thường được bà con trân trọng gọi là Tết Độc lập. Việc đưa điện lưới quốc gia về các bản trước ngày Quốc khánh không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện thiết yếu mà còn mang đến những điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt, học tập và sản xuất của người dân.

Có điện ổn định, các hộ dân có thể sử dụng nhiều thiết bị phục vụ đời sống và sản xuất như tủ lạnh, máy bơm, máy xay xát và các loại máy móc sản xuất nhỏ. Trẻ em có thêm điều kiện học tập vào buổi tối; người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nguồn điện cũng tạo điều kiện để các bản vùng cao duy trì tốt hơn các hoạt động cộng đồng, góp phần phục vụ công tác giữ gìn an ninh, trật tự và từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Việc hoàn thành, đóng điện các trạm biến áp trước dịp Quốc khánh 2/9 vì vậy có ý nghĩa thiết thực đối với người dân địa phương, nhất là các hộ dân ở những khu vực vùng cao còn gặp khó khăn trong tiếp cận hạ tầng điện.

Thời gian tới, Điện lực Tủa Chùa tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác quản lý, vận hành; đồng thời tăng cường kiểm tra định kỳ hệ thống điện trên địa bàn các xã Tủa Chùa, Sính Phình, Sín Chải, Tủa Thàng và Sáng Nhè.

Việc thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm hệ thống điện vận hành ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn.

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EVNNPC vượt áp lực phụ tải, bảo đảm cung ứng điện an toàn trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết đã bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho hơn 11 triệu khách hàng trên địa bàn 17 tỉnh, thành miền Bắc trong 6 tháng đầu năm. Cùng với duy trì vận hành hệ thống, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh đầu tư lưới điện, chuyển đổi số và phát triển năng lượng tái tạo.

CTV Phương Anh/VOV.VN
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