Giữ điện giữa "chảo lửa": Bản lĩnh người thợ EVNNPC

Trong bối cảnh phụ tải miền Bắc liên tiếp xô đổ mọi kỷ lục lịch sử với công suất cực đại (Pmax) chạm mốc 20.471,92 MW và sản lượng ngày vượt ngưỡng 418 triệu kWh, công nghệ sửa chữa điện nóng (Hotline) đang là một trong những giải pháp hiệu quả giúp EVNNPC duy trì cung ứng điện liên tục.

Bất chấp nền nhiệt hiện trường có thể lên tới 50°C, những người thợ "áo cam" vẫn khoác trên mình bộ trang phục bảo hộ cách điện nặng nề, tập trung cao độ cho từng thao tác.

Không chỉ là bản lĩnh của những người thợ "áo cam" giữa chảo lửa mùa hè, đây còn là minh chứng cho tư duy quản trị hiện đại, nỗ lực tối ưu dịch vụ khách hàng.

Những ngày cuối tháng 5/2026, khu vực miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng cực đoan, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời tại các đô thị lớn có thời điểm vượt ngưỡng 50°C. Nền nhiệt duy trì ở mức cao cả ngày lẫn đêm khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh, đẩy hệ thống điện vào trạng thái vận hành áp lực chưa từng có.

Số liệu vận hành cho thấy phụ tải cực đại (Pmax) của EVNNPC sau khi chạm ngưỡng 18.274 MW vào giữa tháng đã tiếp tục tăng tốc bứt phá. Đến 22h30 ngày 25/5/2026, Pmax toàn miền Bắc đã chính thức lập kỷ lục mới khi đạt 20.471,92 MW - vượt xa mức đỉnh cao nhất của năm 2025. Đồng thời, sản lượng điện tiêu thụ toàn miền Bắc cũng lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 400 triệu kWh/ngày, chạm mức 418,503 triệu kWh.

Trong bối cảnh áp lực vận hành ngày càng gia tăng, yêu cầu đặt ra cho Tổng công ty là làm sao vừa đảm bảo lưới điện vận hành an toàn trong điều kiện tải cao, vừa hạn chế tối đa việc gián đoạn cung cấp điện để sửa chữa, nhằm giảm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và sản xuất. Lực lượng sửa chữa điện nóng (Hotline) trên lưới 22kV chính là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần đắc lực vào việc giải quyết bài toán này tại các khu vực đủ điều kiện thi công. Hơn lúc nào hết, ngành Điện rất cần sự thấu hiểu, đồng hành của mỗi khách hàng thông qua những hành động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để cùng giảm tải áp lực cho hệ thống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Bản lĩnh người thợ giữa cao điểm nắng nóng

Theo số liệu báo cáo mới nhất, tính đến ngày 22/5/2026, toàn EVNNPC đã thực hiện thành công lũy kế 5.422 phiên thi công Hotline (đạt 38,14% kế hoạch năm). Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong một tuần cao điểm nắng nóng vừa qua, lực lượng "áo cam" đã thực hiện tới 403 phiên sửa chữa điện nóng trên toàn Tổng công ty tại các tuyến đường, khu vực thông thoáng, đảm bảo không gian cho xe gàu chuyên dụng vận hành.

Lực lượng sửa chữa điện nóng (Hotline) EVNNPC thi công trực tiếp trên lưới điện 22kV giữa cao điểm nắng nóng.

Để có được những con số ấn tượng đó là sự đánh đổi bằng những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo của người thợ. Trên bản tin dự báo thời tiết, nhiệt độ có thể ở mức 38 - 40°C, nhưng khi đứng trong gàu xe cách điện, áp sát vào đường dây đang mang dòng điện hàng trăm ampe, bức xạ nhiệt từ mặt đường và thiết bị phả lên khiến nền nhiệt hiện trường xung quanh người thợ thường xuyên chạm ngưỡng 45 - 50°C.

Thử thách khắc nghiệt nhất là việc họ phải khoác lên mình bộ trang bị bảo hộ nặng nề: áo cao su cách điện 22kV, găng tay dày cộp, mũ bảo hộ, khăn giữ nhiệt và dây đai an toàn. Mọi thao tác cắt gọt, đấu nối "điện sống" đều đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối đến từng milimét trong khi cơ thể bị bọc kín bằng vật liệu không thể thoát mồ hôi. Mỗi ca làm việc vắt kiệt sức lực kéo dài hàng giờ đồng hồ, treo mình giữa không trung là minh chứng rõ nét cho tinh thần kỷ luật thép và sự hy sinh thầm lặng của những người lính đường dây.

Hiệu quả từ những "con số biết nói"

Những nỗ lực không mệt mỏi tại hiện trường đó đã được đền đáp bằng những "con số biết nói" về độ tin cậy cung cấp điện. Thống kê trong 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy, việc đẩy mạnh công tác Hotline không cần cắt điện đã giúp EVNNPC tiết kiệm được 5,96 phút thời gian gián đoạn cung cấp điện, tương đương giảm 9,4% chỉ số SAIDI kế hoạch chung.

Công tác điều hành, giám sát lưới điện từ xa kết hợp với các giải pháp kỹ thuật góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và hiệu quả vận hành hệ thống.

Hiệu quả từ các phiên sửa chữa điện nóng, kết hợp cùng các giải pháp vận hành lưới điện đồng bộ đã kéo giảm đáng kể thời gian mất điện của khách hàng. Theo đó, chỉ số SAIDI tổng hợp chung toàn Tổng công ty đạt 56,47 phút (chỉ chiếm 21,89% kế hoạch năm), giảm 28,12% so với cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, nhờ chủ động sửa chữa, bảo dưỡng ngăn ngừa bằng công nghệ Hotline, các nguy cơ sự cố đã được xử lý triệt để từ sớm, giúp chỉ số SAIDI mất điện do sự cố giảm sâu tới 49,5% (chỉ còn 12,75 phút). Đây là minh chứng rõ nét cho thấy độ tin cậy cung cấp điện trên toàn địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc đang ngày càng được củng cố vững chắc, ngay cả khi hệ thống phụ tải liên tục lập đỉnh kỷ lục.

Chuyển đổi tư duy vì khách hàng

Có thể thấy, hàng nghìn phiên Hotline thành công không chỉ là câu chuyện về sự vững vàng của người thợ giữa giữa cao điểm nắng nóng, mà còn là sự chuyển đổi tư duy mạnh mẽ từ phương thức "cắt điện để sửa chữa" sang "ứng dụng công nghệ để duy trì cung ứng".

Chiến lược này thể hiện năng lực quản trị hiện đại, sự đầu tư bài bản của Tổng công ty vào hệ thống thiết bị chuyên dụng và việc luôn đặt công tác an toàn lên vị trí hàng đầu. Hơn thế nữa, đây là bước tiến vững chắc trong việc hiện thực hóa triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, nỗ lực tối ưu hóa độ tin cậy lưới điện phục vụ phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.

Mỗi độ C điều hòa được tăng lên, mỗi bóng đèn không cần thiết được tắt đi ngay lúc này không chỉ là hành động tiết kiệm năng lượng, mà còn là sự sẻ chia thiết thực nhất, giúp vơi bớt những giọt mồ hôi nhọc nhằn của người thợ Điện trên tuyến đầu chống nóng.