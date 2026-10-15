Agribank Quảng Bình giải ngân nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế biển

Từ việc linh hoạt giải ngân các nguồn vốn vay ưu đãi ngắn hạn cho đến tài trợ các khoản vay lớn, ngân hàng đã tạo điểm tựa cho các hợp tác xã mạnh dạn đầu tư mở rộng chế biển và giúp ngư dân hoán cải, đóng mới tàu công suất lớn vươn khơi bám biển dài ngày.

Hợp tác xã sản xuất, mua bán, chế biến thủy sản Vương Đoàn của bà Nguyễn Thị Đoàn, ở thôn Cừa Thôn, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị (xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ) là một trong những mô hình làm ăn hiệu quả nhờ nguồn vốn của Agribank. Năm 2018, bà Nguyễn Thị Đoàn vay mượn người thân và vay vốn 100 triệu đồng từ Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Ngân hàng mở rộng sản xuất. Cuối năm đó, bà Đoàn thành lập Hợp tác xã sản xuất, mua bán, chế biến thủy sản Vương Đoàn (HTX Vương Đoàn) với số vốn điều lệ là 500 triệu đồng cùng 11 thành viên tham gia.

Bình quân mỗi ngày HTX Vương Đoàn mua từ 3 - 10 tấn hải sản các loại. Nhờ phát triển bền vững, HTX đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 13 nhân công với thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng. Sản phẩm của HTX được tiêu thụ khá nhanh trên thị trường, phân phối tại các siêu thị, nhà hàng trong và ngoài tỉnh, một số sản phẩm của HTX còn có mặt trên thị trường Nhật Bản, Thái Lan, Lào…

Bà Nguyễn Thị Đoàn kể, để mở rộng sản xuất, hợp tác xã đã vay 19,5 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh Quảng Bình đầu tư máy móc hiện đại với công suất lớn vào sản xuất để đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ nguồn vốn này, HTX Vương Đoàn có điều kiện áp dụng công nghệ hiện đại bảo quản thủy sản trong môi trường lạnh khô ở nhiệt độ và độ ẩm thấp (40 - 45%) có tác dụng ức chế làm giảm tốc độ các phản ứng sinh hóa trong thực phẩm, gia tăng thời gian bảo quản và giữ nguyên chất lượng sản phẩm.

Cán bộ tín dụng ngân hàng Chi nhánh Quảng Bình bám sát từng khách hàng, từng doanh nghiệp

Bên cạnh đó, hợp tác xã đầu tư hệ thống máy làm đá vảy Herbin 5 tấn/ngày. Hợp tác xã còn đầu tư hệ thống công nghệ xử lý nước thải, với công nghệ xử lý sinh học, hệ thống các bể xử lý được xây âm dưới nền đất nhằm khử mùi, đảm bảo các yêu cầu về điều kiện vệ sinh môi trường trong sản xuất theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo môi trường làm việc cho các thành viên hợp tác xã và người lao động, vừa đảm bảo môi trường sống xung quanh hợp tác xã được sạch sẽ, trong lành.

Bà Nguyễn Thị Đoàn, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, mua bán, chế biến thủy sản Vương Đoàn cho biết: “Khi mới thành lập ban đầu còn đang khó khăn, làm được 2-3 năm, Ngân hàng Agribank tạo điều kiện để cho chúng tôi vay vốn sản xuất kinh doanh. Cho đến nay, HTX ngày càng mở rộng và phân phối ra thị thương nhiều. Trước đây, khi chưa vay được vốn thì HTX làm nhỏ lẻ. Từ khi có chủ trương của nhà nước đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX vay vốn ưu đãi. Nhà nước cũng như ngân hàng tạo điều kiện như vậy, hợp tác xã như chúng tôi làm ăn kinh tế dễ phát triển hơn”.

Ông Hồng Quang Minh, ở thôn Bảo Ninh, phường Đồng Hới, (xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ) từng mơ đến những chuyến biển xa bờ. Nhưng lại đối mặt với nỗi lo canh cánh vì chi phí nhiên liệu, nhu yếu phẩm tăng cao, trong khi hạ tầng tàu thuyền nhỏ hẹp không đảm bảo an toàn. Nhận thấy những hạn chế của tàu nhỏ không thể vươn xa hay bám biển dài ngày, ông đã mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng Agribank nâng cấp tàu lớn hơn để vươn khơi.

Từ nguồn vốn vay của Agribank chi nhánh Quảng Bình, ông Minh mua lại 1 con tàu đánh bắt xa bờ công suất 800 mã lực số hiệu QB.91391- TS làm nghề câu và đánh bắt ghẹ. Con tàu hiện đại giúp ông tự tin mở rộng địa bàn đánh bắt từ vùng biển Thanh Hóa đến Đà Nẵng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 7 thuyền viên đi cùng với mức thu nhập từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/tháng.

“Bây giờ có nguồn vốn của Agribank thì anh em đồng tâm, hợp lực vay vốn mấy tỷ đồng, để đóng thuyền to hơn để vươn khơi bám biển làm ăn nuôi 7 ngư dân. Trước đây không có đồng vốn thì cũng khó khăn. Bây giờ có đồng vốn rồi thì vươn khơi, làm ăn cuộc sống ổn hơn trước đây” - ông Minh nói.

Agribank Chi nhánh Quảng Bình tích cực giải ngân giúp ngư dân đóng mới, hoán cải tàu thuyền lớn, đầu tư mở rộng chế biến thủy sản, đồng thời linh hoạt tiếp sức dòng vốn lưu động ngắn hạn để bà con mua dầu, đá lạnh, lưới cụ trước mỗi chuyến biển.

Sự đồng hành bền bỉ này đã giúp bà con giải tỏa áp lực "vay nóng", tự tin đưa con tàu rẽ sóng vươn khơi, vừa làm giàu vừa góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cũng nhờ dòng vốn xanh của Agribank, nhiều làng nghề hấp cá, làm nước mắm truyền thống hay các cơ sở chế biến đông lạnh xuất khẩu tại miền Trung đã mạnh dạn rũ bỏ phương thức thủ công, đầu tư công nghệ hiện đại.

Agribank Chi nhánh Quảng Bình cam kết khơi thông dòng vốn ưu đãi hỗ trợ ngư dân

Tiếp tục hành trình đồng hành với ngư dân, Agribank Chi nhánh Quảng Bình cam kết khơi thông dòng vốn ưu đãi, thủ tục đơn giản để mỗi con tàu ra khơi là một niềm vui, mỗi xưởng chế biến thủy sản phát triển là một niềm hy vọng bứt phá kinh tế địa phương.

Ông Lê Quang Đồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Bình cho biết, cán bộ tín dụng ngân hàng Agribank Chi nhánh Quảng Bình bám sát từng khách hàng, từng doanh nghiệp cùng nhau tháo gỡ khó khăn trong quá trình giải quyết các thủ tục vay vốn. Cán bộ tín dụng với kiến thức tài chính – ngân hàng của mình luôn đồng hành với ngư dân xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo sử dụng vốn cớ hiệu quả và đảm bảo một phần an toàn vốn của ngân hàng.

“Chúng tôi thường bám sát địa bàn, nắm bắt toàn bộ nhu cầu của khách hàng, của người dân và doanh nghiệp. Từ đó, có sự điều chỉnh đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân và mục tiêu của cuối cùng của việc đáp ứng nhu cầu vốn đó là tạo nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, góp phần tăng trưởng kinh tế và đóng góp vào phát triển kinh tế của địa phương” - ông Lê Quang Đồng cho biết.