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Agribank Quảng Ngãi: Lấy chuyển đổi số làm động lực phát triển và quản trị rủi ro

Chủ Nhật, 16:39, 20/09/2026
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VOV.VN - Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đang thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng.

Số hóa dịch vụ, bao gồm thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân.

Ông Đinh Dũng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Thạch An, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là người vay vốn của Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông là khách hàng lâu năm của Agribank. Năm 2003, gia đình ông vay 200 triệu đồng từ Agribank Chi nhánh Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mở rộng sản xuất, trồng trọt chăn nuôi. Ban đầu ông mua 2 con bò,  đàn bò sau đó tăng lên 7 con. Mỗi năm, ông bán 2 con bò được 50 triệu đồng, hàng chục heo con. Số tiền lãi từ sản xuất, chăn nuôi, ông đầu tư cho con ăn học. Đến nay, hàng năm ông Dũng vay khoảng 50 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Tiền lãi và gốc hàng tháng, ông Dũng đều trả qua app ngân hàng chứ không phải đến ngân hàng như trước. Việc chuyển đổi số trong ngân hàng tạo thuận tiện cho người vay vốn ở địa bàn xa. Những người lớn tuổi không sử dụng được thì ông Đinh Dũng vận động họ cài đặt app để con cái chuyển tiền khi trả lãi vay.

“Thứ nhất là nên mở app để người ta chuyển tiền bằng hệ thống không sử dụng tiền mặt thì sẽ tốt hơn. Vì mỗi người đã có tài khoản riêng rồi. Hàng năm, cứ đến quý, họ có thể trừ tiền lãi trừ tài khoản của họ, hoặc họ trả tiền lãi qua tài khoản của họ sẽ tốt hơn. Rất thuận tiện cho việc trả nợ cũng như trả lãi. Người ta có tiền trong tài khoản thì ngân hàng tự thu, hoặc người ta tự bấm trả”, ông Đinh Dũng chia sẻ.

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Chi đoàn Agribank Chi nhánh Trà Bồng hỗ trợ tiểu thương chợ Trà Bồng

Tại Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng trước hết thể hiện ở việc cán bộ tín dụng từng bước thay đổi phương thức làm việc, tăng cường khai thác dữ liệu và sử dụng các công cụ số trong quá trình tìm kiếm, quản lý và chăm sóc khách hàng. Thay vì xử lý công việc hoàn toàn theo phương thức thủ công, cán bộ có thể ứng dụng công nghệ để tổng hợp, phân loại thông tin khách hàng, theo dõi danh mục tín dụng, nhận diện nhu cầu và chủ động xây dựng kế hoạch tiếp cận khách hàng.

Các chi nhánh và phòng giao dịch thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi số. Mới đây Agribank Chi nhánh Trà Bồng phối hợp với Công an xã Trà Bồng và cơ quan Bảo hiểm xã hội Trà Bồng tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp hướng dẫn người dân đăng ký, tích hợp tài khoản an sinh xã hội và thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID. Cán bộ Agribank hướng dẫn người dân đăng ký và tích hợp tài khoản ngân hàng.

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Chi đoàn Agribank Chi nhánh Trà Bồng phối hợp cùng Đoàn xã Đông Trà Bồng

Tháng 8 vừa qua, Chi đoàn Agribank Chi nhánh Trà Bồng phối hợp với Đoàn xã Đông Trà Bồng tổ chức chương trình hướng dẫn người dân mở tài khoản ngân hàng và thanh toán không dùng tiền mặt tại Chợ Đông Trà Bồng. Đoàn viên thanh niên và cán bộ Agribank Trà Bồng đã trực tiếp hỗ trợ người dân, các hộ kinh doanh và tiểu thương mở tài khoản ngân hàng miễn phí; Cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng ngân hàng số Agribank; Hướng dẫn thanh toán bằng mã QR, chuyển khoản điện tử; Hướng dẫn thanh toán các hóa đơn điện, nước, viễn thông và nhiều dịch vụ thiết yếu khác thông qua các kênh thanh toán số.  

Bên cạnh đó, Agribank Trà Bồng còn tuyên truyền, phổ biến những kiến thức hữu ích về bảo mật thông tin cá nhân, kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, góp phần nâng cao nhận thức và bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình sử dụng các dịch vụ ngân hàng số. Ông Phạm Thanh Hà, Giám đốc Agribank Chi nhánh Trà Bồng cho biết, đơn vị quan tâm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại cho người dân vùng cao, chung tay xây dựng nền kinh tế số và xã hội số.

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Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên tập huấn cho cán bộ sử dụng AI

Đặc biệt, với vai trò là một “hạt nhân số” tại đơn vị, từng cán bộ đi đầu trong việc học hỏi, ứng dụng và lan tỏa các công cụ công nghệ vào công việc hằng ngày. AI có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ cán bộ tín dụng trong nhiều khâu như xây dựng nội dung tuyên truyền sản phẩm, tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu, lập kế hoạch tiếp cận khách hàng, chuẩn hóa báo cáo, hỗ trợ kiểm tra logic hồ sơ và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, cán bộ tín dụng vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tuân thủ quy định nghiệp vụ, bảo mật dữ liệu và thực hiện đầy đủ các bước thẩm định, kiểm soát rủi ro theo quy định của Agribank.

Ông Hà Hoài Nam, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị tập huấn cho 100% cán bộ, nhân viên sử dụng AI trong hoạt động ngân hàng, tất cả đều được cấp chứng chỉ. Ngoài ra, từng mảng công việc của nghiệp vụ kế toán, giao dịch viên, cán bộ tín dụng cũng đã được triển khai từng công việc cụ thể cho từng cán bộ.

“Đối với Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi, chúng tôi quan tâm nhất, cốt lõi nhất là vấn đề con người. Trước mắt, mỗi cán bộ phải nhận thức được với tình hình hiện nay, chuyển đổi số, chúng ta phải làm những gì và thực hiện chuyển đổi số vào mục tiêu cụ thể gì. Tất cả phải phục vụ cho hiệu quả trong hoạt động kinh doanh chứ không thể nào chúng ta dành một kinh phí rất lớn mà không mang hiệu quả kinh doanh cho đơn vị. Còn app thì liên quan đến hệ thống, hiện nay app Agribank Plus đã cho vay, cầm cố được rồi”, ông Hà Hoài Nam nói.

Trong thời gian tới, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục lấy chuyển đổi số làm động lực nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng; khuyến khích cán bộ chủ động ứng dụng AI và các công cụ số phù hợp; tăng cường quản trị dữ liệu khách hàng; đẩy mạnh bán chéo sản phẩm tín dụng - thẻ - ngân hàng số; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật thông tin. Mục tiêu cuối cùng không phải là ứng dụng công nghệ vì công nghệ, mà là sử dụng công nghệ để cán bộ làm việc hiệu quả hơn, phục vụ khách hàng nhanh hơn, quản trị rủi ro tốt hơn và góp phần xây dựng Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn và gần gũi với khách hàng.

 

PV/VOV-Miền Trung
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