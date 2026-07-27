Ajinomoto Việt Nam kiến tạo môi trường làm việc khỏe mạnh với 4 nội dung cốt lõi

Đầu tư cho sức khỏe người lao động đang trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp theo đuổi nhằm nâng cao năng suất, tạo dựng môi trường làm việc hạnh phúc và phát triển bền vững. Tại Ajinomoto Việt Nam, hoạt động chăm sóc nhân viên không chỉ dừng lại ở các chế độ phúc lợi mà được xây dựng thành một hệ thống toàn diện, kết hợp giữa dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và chính sách nhân văn dành cho người lao động.

Là thành viên của Tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản với hơn 100 năm hình thành và phát triển, Ajinomoto Việt Nam kiên định với Mục đích tồn tại: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" (AminoScience)”.

Định hướng này không chỉ được thể hiện thông qua các sản phẩm chất lượng mà còn được hiện thực hóa trong chính sách chăm sóc người lao động. Từ năm 2022, Tập đoàn Ajinomoto sau khi tham gia Liên minh Dinh dưỡng Toàn cầu (Workforce Nutrition Alliance - WNA) đã triển khai các chương trình dinh dưỡng tại 17 công ty thành viên thuộc 10 quốc gia, tiếp cận khoảng 70% lực lượng lao động toàn Tập đoàn.

Giáo dục dinh dưỡng

Từ năm 2019, Công ty triển khai Chương trình Giáo dục Dinh dưỡng dài hạn đến năm 2030 với nhiều chủ đề như dinh dưỡng hợp lý, vai trò của axit amin, phòng ngừa bệnh không lây nhiễm và xây dựng lối sống lành mạnh. Song song với kiến thức dinh dưỡng, Công ty còn tổ chức các chương trình thúc đẩy hoạt động thể chất tại nơi làm việc, hướng dẫn lợi ích của vận động, đồng thời tích hợp các công cụ tư vấn về dinh dưỡng, hoạt động thể chất, giấc ngủ và cảm xúc trên Phần mềm Chăm sóc Dinh dưỡng và Sức khỏe dành cho nhân viên.

Hoạt động giáo dục kiến thức từ chuyên gia dinh dưỡng tại nhà máy Ajinomoto Việt Nam

Sức khỏe tinh thần cũng được quan tâm thông qua các chương trình đào tạo về phòng ngừa căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Năm 2025, nội dung được mở rộng sang rối loạn giấc ngủ, rối loạn ăn uống và sức khỏe tâm thần sau sinh. Trong năm 2026, Công ty dự kiến tiếp tục triển khai các chương trình về rối loạn mỡ máu và tăng huyết áp nhằm giúp người lao động chủ động phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Cải thiện dinh dưỡng tại nơi làm việc

Song song với việc trang bị kiến thức, Ajinomoto Việt Nam xây dựng môi trường ăn uống lành mạnh ngay tại nơi làm việc. Hiện nay, Công ty cung cấp bữa trưa, bữa tối và bữa ăn ca đêm cho toàn bộ người lao động tại hai nhà máy Biên Hòa và Long Thành, đồng thời phục vụ bữa trưa cho nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh.

Mỗi bữa ăn đều có nhiều lựa chọn gồm thực đơn cơm với hai món mặn, món xào, món canh, thực đơn bún hoặc phở và thực đơn chay.

Quầy buffet trái cây trong bữa trưa cho nhân viên nhà máy Ajinomoto

Đặc biệt, thông qua Phần mềm Chăm sóc Dinh dưỡng và Sức khỏe, nhân viên có thể xem thông tin dinh dưỡng của từng bữa ăn trước ít nhất nửa tháng, bao gồm năng lượng, chất bột đường, chất đạm, chất béo, rau củ, trái cây và lượng muối.

Một Bữa ăn lành mạnh được cung cấp cho nhân viên Ajinomoto Việt Nam

Khám sức khỏe định kỳ và tư vấn cá nhân

Khám sức khỏe định kỳ là một trong những hoạt động được Ajinomoto Việt Nam duy trì nhằm giúp người lao động theo dõi sức khỏe thường xuyên. Để hỗ trợ quản lý sức khỏe lâu dài, Công ty tích hợp chức năng Sổ tay sức khỏe trên Phần mềm Dinh dưỡng và Sức khỏe, giúp nhân viên lưu trữ và theo dõi kết quả khám qua từng năm.

Trong năm 2026, Ajinomoto Việt Nam dự kiến đưa vào áp dụng chức năng Theo dõi chỉ số sức khỏe trên phần mềm, giúp nhân viên, đặc biệt là đội ngũ bán hàng, chủ động theo dõi các chỉ số như huyết áp, đường huyết và mỡ máu. Công ty cũng trang bị máy đo huyết áp tại các khu vực làm việc, xây dựng video hướng dẫn đo huyết áp đúng cách và hướng dẫn nhân viên cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

Hỗ trợ lao động nữ trong thai kỳ và nuôi con bằng sữa mẹ

Ajinomoto Việt Nam đặc biệt quan tâm đến lao động nữ trong giai đoạn mang thai và nuôi con nhỏ. Công ty thường xuyên cập nhật Thỏa ước Lao động tập thể nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người lao động, đồng thời tuân thủ đầy đủ Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, lao động nữ được hưởng đầy đủ chế độ nghỉ thai sản 6 tháng; trường hợp sinh con thứ hai được nghỉ trước và sau sinh tổng cộng 7 tháng. Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi được giảm 60 phút làm việc mỗi ngày theo nhiều hình thức linh hoạt. Đồng thời, Công ty không bố trí làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa đối với lao động nữ mang thai từ tháng thứ bảy trở đi và lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Bên cạnh chính sách, Ajinomoto Việt Nam còn sắp xếp khu vực nghỉ ngơi, vắt và bảo quản sữa mẹ tại hai nhà máy và văn phòng đại diện với đầy đủ trang thiết bị, không gian riêng tư. Công ty cũng tổ chức các chương trình đào tạo dinh dưỡng cho trẻ từ giai đoạn bú mẹ đến dưới 60 tháng tuổi, hướng dẫn sử dụng Phần mềm Dinh dưỡng dành cho Bà mẹ và Trẻ em, đồng thời truyền tải các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về nuôi con bằng sữa mẹ thông qua nhiều hình thức đào tạo và truyền thông nội bộ.

Thông qua bốn trụ cột chăm sóc sức khỏe được triển khai đồng bộ, Ajinomoto Việt Nam không ngừng xây dựng môi trường làm việc khỏe mạnh, hạnh phúc và gắn kết. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.