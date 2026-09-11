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Ba điểm khiến VinFast Kyo “lọt mắt xanh” người trẻ thành thị

Thứ Sáu, 15:57, 11/09/2026
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VOV.VN - Thiết kế phù hợp môi trường công sở, trang bị thuận tiện và giải pháp năng lượng linh hoạt là những yếu tố giúp VinFast Kyo trở thành lựa chọn của nhiều người dùng trẻ.

Ngoại hình đủ cá tính, vẫn phù hợp môi trường công sở

Với phương tiện xuất hiện hằng ngày tại văn phòng, nơi gặp khách hàng hay các cuộc hẹn sau giờ làm, ngoại hình là tiêu chí khó bỏ qua. Người dùng trẻ thường muốn chiếc xe có dấu ấn riêng nhưng vẫn thanh lịch, dễ sử dụng lâu dài và phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

VinFast Kyo đáp ứng yêu cầu này bằng cụm đèn LED Projector hình tròn, lưới Louver lấy cảm hứng từ ô tô và logo chữ V mạ crôm ở phần đầu xe. Các đường nét thân xe được xử lý mềm mại, tạo tổng thể hiện đại nhưng không quá cầu kỳ.

ba diem khien vinfast kyo lot mat xanh nguoi tre thanh thi hinh anh 1
Thiết kế thanh lịch là một trong những lợi thế giúp Kyo tiếp cận người dùng công sở

Năm lựa chọn màu sắc, từ nâu ánh kim, trắng ngọc trai, xanh ô liu tới đen bóng, đỏ, cho phép khách hàng tìm được phiên bản phù hợp với sở thích cá nhân. Dù lựa chọn gam màu nào, kiểu dáng chung của Kyo vẫn giữ được sự hiện đại, chỉn chu.

Cốp 21 lít, kết nối điện thoại: Tiện từ lúc lấy xe đến khi tan làm

Giá trị của một mẫu xe đi làm còn nằm ở những thao tác được lặp lại mỗi ngày. Kyo được trang bị Smart Key, giúp người dùng khởi động và khóa xe thuận tiện hơn. Màn hình TFT hiển thị các thông tin vận hành, đồng thời hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại.

Ứng dụng VinFast e-Scooter cho phép kiểm tra tình trạng pin, vị trí xe, lịch sử hành trình và quãng đường di chuyển. Tính năng tìm xe đặc biệt hữu ích với người thường xuyên gửi phương tiện trong tầng hầm tòa nhà hoặc những bãi xe đông đúc.

Cốp dung tích 21 lít đáp ứng nhu cầu mang theo áo mưa, túi xách và các vật dụng cá nhân. Đáng chú ý, không gian này vẫn được giữ nguyên khi xe lắp hai pin. Hai cổng USB Type-A và Type-C cũng giúp người dùng sạc nhiều loại thiết bị trong quá trình di chuyển.

Đặc biệt, khả năng vận hành được bảo đảm bởi động cơ in-hub có công suất cực đại 3.000 W. Tay ga được cân chỉnh theo hướng phản hồi liền mạch, giúp người lái dễ kiểm soát khi phải liên tục dừng - chạy, chuyển làn hoặc di chuyển trong những tuyến phố đông.

Sạc hay đổi pin đều đơn giản

Với người đi làm, khả năng nạp năng lượng thuận tiện và chính sách hậu mãi rõ ràng ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm sở hữu lâu dài.

Kyo có phương án mua xe kèm pin và phương án thuê pin, giúp khách hàng lựa chọn theo khả năng tài chính và thói quen sử dụng. Tùy phương án, người dùng có thể sạc tại nhà, tại trạm hoặc sử dụng hệ thống đổi pin của V-Green.

ba diem khien vinfast kyo lot mat xanh nguoi tre thanh thi hinh anh 2
Với Kyo, người dùng có thể linh hoạt sạc pin tại nhà hoặc đổi pin tại trạm của V-Green

Sự linh hoạt này cho phép mỗi người xây dựng cách sử dụng phù hợp với lịch trình riêng. Người có chỗ sạc thuận tiện có thể chủ động nạp điện qua đêm trong khi người thường xuyên di chuyển hoặc không có điều kiện sạc tại nơi ở có thể lựa chọn đổi pin để rút ngắn thời gian chờ.

Thực tế, nhiều người dùng cho hay, hệ thống trạm đổi pin của V-Green hiện đã phủ khắp 34 tỉnh, thành giúp việc sử dụng vô cùng thuận tiện. Trên các diễn đàn, nhiều chủ xe chia sẻ sự thích thú bởi không còn cảnh xếp hàng đổ xăng, đặc biệt là trong những ngày mưa gió hoặc giờ cao điểm.

Thiết kế tạo thiện cảm, trang bị giúp việc sử dụng hằng ngày thuận tiện hơn cùng khả năng sạc và đổi pin linh hoạt khiến Kyo trở thành lựa chọn “hợp gu, đúng nhu cầu” của người trẻ thành thị.

Hiện tại, VinFast Kyo có giá từ 30 triệu đồng. Từ nay đến hết tháng 10/2026, khách hàng đang sở hữu xe xăng đổi sang Kyo sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng. Trường hợp trả góp, người mua không cần bỏ ra vốn đối ứng, có thể vay tới 100% giá trị xe. Chủ xe Kyo còn được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết ngày 30/6/2028 và được miễn phí sạc pin tới 31/5/2027.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và đặt lịch lái thử, khách hàng liên hệ với đại lý VinFast gần nhất hoặc truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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