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Lộ xe chạy thử, VinFast VF Wild sắp nhận cọc chính thức trong tháng 9/2026?

Thứ Sáu, 12:00, 11/09/2026
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VOV.VN - Sau thời gian dài liên tục xuất hiện với các phiên bản tiền thương mại, mẫu xe bán tải điện VinFast VF Wild đang bước vào giai đoạn nước rút và chuẩn bị cho việc mở bán chính thức từ tháng 9 này. 

Theo thông tin từ các tư vấn bán hàng tại một số đại lý ở Hà Nội, VinFast VF Wild dự kiến sẽ chính thức nhận đặt cọc từ ngày 15/9/2026. Đồng thời, những chiếc xe cũng sẽ chính thức được trưng bày rộng rãi ngay trong tháng 9/2026 để khách hàng trực tiếp quan sát và trải nghiệm. 

lo xe chay thu, vinfast vf wild sap nhan coc chinh thuc trong thang 9 2026 hinh anh 1
VinFast VF Wild lộ diện trước ngày được công bố chính thức.

Dù VinFast chưa xác nhận về kế hoạch đặt cọc và trưng bày mẫu xe này nhưng nhiều người tiêu dùng Việt Nam đang mong chờ làn gió mới đến từ mẫu xe bán tải điện của thương hiệu trong nước.

Cùng với đó, xe được cho sẽ có mức giá khởi điểm khoảng 800 triệu đồng, trực tiếp cạnh tranh trong phân khúc tầm trung, đối đầu với các phiên bản tương đương của Ford Ranger hay Toyota Hilux.

lo xe chay thu, vinfast vf wild sap nhan coc chinh thuc trong thang 9 2026 hinh anh 2

Bên cạnh thông tin đặt cọc, VinFast VF Wild vẫn chưa được cập nhật thêm các thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, xe có thể sẽ được trang bị hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (EREV) như dự đoán trước đây, trở thành mẫu xe đầu tiên của VinFast sử dụng hệ thống này, giúp cung cấp khả năng vận hành thuần điện nhưng có thể sạc lại pin trong quá trình di chuyển nhờ động cơ xăng.

Dự kiến, giải pháp này sẽ tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, và giúp tăng tổng quãng đường di chuyển kết hợp lên tới khoảng 1.000 km. Động cơ EREV đặc biệt phù hợp với thói quen sử dụng xe bán tải, giúp người dùng loại bỏ hoàn toàn nỗi lo về sạc pin điện khi phải đi đường dài hoặc di chuyển vào các khu vực hẻo lánh.

lo xe chay thu, vinfast vf wild sap nhan coc chinh thuc trong thang 9 2026 hinh anh 3

Về thiết kế và trang bị tiện nghi, phiên bản chạy thử của VinFast VF Wild cho thấy xe sẽ giữ nguyên ngoại hình bề thế, cơ bắp cùng cụm đèn định vị cánh chim đặc trưng, kết hợp với kiểu cửa mở truyền thống để tăng tính an toàn và thực dụng. Đuôi xe sẽ nổi bật với dải đèn LED kéo dài hết chiều ngang thân xe. 

lo xe chay thu, vinfast vf wild sap nhan coc chinh thuc trong thang 9 2026 hinh anh 4

Khoang lái của xe chưa có thêm nhiều thông tin nhưng bản trưng bày trước đây cho thấy bảng táp-lô được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm dạng đặt nổi kích thước khoảng 9-10 inch, cùng với bệ điều khiển trung tâm được tối giản hóa. Xe được cho sẽ chia sẻ nhiều linh kiện với mẫu SUV VF 8 như vô-lăng, cụm điều khiển kính hay cần số điện tử để giúp tối ưu dây chuyền sản xuất. 

lo xe chay thu, vinfast vf wild sap nhan coc chinh thuc trong thang 9 2026 hinh anh 5

VinFast VF Wild bắt đầu xuất hiện mẫu concept đầu tiên từ tháng 1/2024 tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES (Mỹ). Mẫu bán tải gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế mang đậm tính tương lai, nổi bật là cơ cấu cửa mở ngược và vách ngăn cabin có thể gập phẳng để mở rộng không gian thùng sau.

Qua hơn hai năm phát triển, VinFast đã tiến hành nhiều đợt tinh chỉnh thông qua các bài thử nghiệm để thay đổi về thiết kế nhằm mang tính thực dụng hơn. Cùng với đó, việc sử dụng hệ thống EREV dự kiến sẽ đáp ứng được nhu cầu di chuyển thoải mái của người dùng chuyên đi việt dã và off-road.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Ảnh: KT
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