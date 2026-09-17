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Becamex Tokyu giới thiệu hai thương hiệu lớn tại Hikari

Thứ Năm, 11:22, 17/09/2026
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VOV.VN - Becamex Tokyu chính thức giới thiệu Aeon Beta và Kappa Sushi, bổ sung các tiện ích giải trí, ẩm thực mới, góp phần mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tại khu thương mại Hikari (phường Bình Dương).

Ngày 16/9, Công ty TNHH Becamex Tokyu đã tổ chức Lễ “Hikari nâng tầm trải nghiệm với hai thương hiệu lớn”, đánh dấu sự gia nhập của hai thương hiệu Aeon Beta và Kappa Sushi vào khu thương mại Hikari. Sự xuất hiện của hai đối tác góp phần mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tại Hikari, đồng thời bổ sung thêm các lựa chọn vui chơi, giải trí và ẩm thực cho cư dân tại Thành phố Mới Bình Dương (phường Bình Dương).

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Ông Hirata Shuji - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Becamex Tokyu trao hoa chúc mừng cho đại diện Aeon Beta và Kappa Sushi

Rạp chiếu phim Aeon Beta Hikari sẽ là cụm rạp chiếu phim đầu tiên tại Thành phố Mới Bình Dương. Đây cũng là cụm rạp thứ năm của Aeon Beta tại Việt Nam, được phát triển theo ý tưởng chủ đạo “Gather-Ring” - hướng đến không gian để mọi người gặp gỡ và chia sẻ trải nghiệm thông qua điện ảnh.

Cụm rạp gồm 4 phòng chiếu với tổng cộng 476 ghế, dự kiến mang đến đa dạng thể loại phim, từ phim Nhật Bản, Anime đến các tác phẩm Hollywood và nhiều nội dung khác. Aeon Beta Hikari dự kiến khai trương vào tháng 12/2026.

Trong khi đó, Kappa Sushi lựa chọn Hikari làm địa điểm đầu tiên tại Việt Nam. Là thương hiệu sushi có nguồn gốc từ Nhật Bản, Kappa Sushi Hikari được thiết kế theo phong cách Nhật Bản hiện đại, với hệ thống quầy bar, bàn ăn và phòng riêng. Nhà hàng có diện tích gần 300m², với sức chứa lên đến hơn 100 khách, phục vụ các món sushi, tempura (món chiên), lẩu Nhật cùng một số trải nghiệm ẩm thực trực tiếp tại nhà hàng như trình diễn chế biến tempura hay biểu diễn cắt cá.

 

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Nhà hàng Kappa Sushi và rạp chiếu phim Aeon Beta tại Khu Thương Mại Hikari (phường Bình Dương)

Sự góp mặt của hai thương hiệu mới là một phần trong quá trình hình thành và hoàn thiện Tokyu Garden City, khu đô thị được Becamex Tokyu triển khai tại Thành phố Mới Bình Dương từ năm 2012. Sau gần 15 năm, từ những khu nhà ở và không gian sống ban đầu, Tokyu Garden City từng bước hình thành một hệ sinh thái đô thị với các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và tiện ích ngày càng phong phú. Đại diện Becamex Tokyu cho biết, trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng hệ tiện ích và mạng lưới đối tác, dựa trên kinh nghiệm phát triển đô thị tích lũy tại Nhật Bản, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống thuận tiện, đa dạng và bền vững hơn tại Thành phố Mới Bình Dương.

CTV Nguyễn Mây/VOV.VN
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