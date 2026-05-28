BIDV giữ vững vị thế Ngân hàng lưu ký tốt nhất Việt Nam

Thứ Năm, 16:34, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được Tạp chí The Asian Banker (TAB) trao giải thưởng “Best Custodian Bank in Vietnam” (Ngân hàng lưu ký tốt nhất Việt Nam). Đây là lần thứ 6 liên tiếp BIDV được vinh danh ở hạng mục giải thưởng này.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng từ TAB

Năm 2026 ghi nhận sự hiện diện ngày càng nổi bật của nhiều ngân hàng Việt Nam tại các hạng mục trao giải của The Asian Banker, phản ánh sự phát triển tích cực của lĩnh vực dịch vụ ngân hàng lưu ký lưu ký giám sát trong nước. Trong bối cảnh đó, BIDV khẳng định vị thế dẫn đầu khi vượt qua nhiều định chế tài chính lớn trên thị trường để tiếp tục giữ vững vị trí cao nhất tại hạng mục “Best Custodian Bank in Vietnam”. Tính đến nay, BIDV cũng là ngân hàng Việt Nam duy nhất từng được The Asian Banker trao giải thưởng cao nhất dành cho ngân hàng lưu ký ở cấp quốc gia.

Lợi thế cạnh tranh của BIDV được xây dựng trên nền tảng khách hàng bền vững, năng lực vận hành ổn định và vị thế dẫn đầu thị trường lưu ký giám sát tại Việt Nam. Đến cuối năm 2025, BIDV đang cung cấp dịch vụ cho 38 công ty quản lý quỹ và 76 quỹ đầu tư thuộc đầy đủ các loại hình khác nhau, tổng giá trị tài sản lưu ký đạt hơn 868.000 tỷ đồng (khoảng 32 tỷ USD), tăng trưởng 31,5% so với năm trước.

Không chỉ dẫn đầu về quy mô, BIDV còn khẳng định uy tín thông qua khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về công nghệ, quản trị rủi ro và tính minh bạch của các định chế tài chính trong và ngoài nước. Đồng thời, nền tảng công nghệ hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia chất lượng cao tiếp tục giúp BIDV đáp ứng tốt yêu cầu của các định chế tài chính và nhà đầu tư nước ngoài, khẳng định vị thế ngân hàng lưu ký hàng đầu thị trường.

Song song với quy mô tăng trưởng ổn định, BIDV tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của một ngân hàng lưu ký nội địa không ngừng đổi mới sau hơn 25 năm đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam. Là một trong những định chế tài chính chủ động nghiên cứu, cải tiến sản phẩm dịch vụ và ứng dụng công nghệ theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, từ tháng 3/2026, BIDV đã tiên phong đưa vào vận hành hệ thống giao tiếp nghiệp vụ điện tử với các công ty chứng khoán thông qua hệ thống chuyển mạch của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Việc này góp phần thúc đẩy tự động hóa quy trình hậu giao dịch, nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ lưu ký giám sát trên thị trường.

Việc 6 năm liên tiếp được The Asian Banker vinh danh không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của BIDV trong lĩnh vực lưu ký giám sát, mà còn phản ánh quá trình phát triển ngày càng chuyên nghiệp, chuẩn hóa và tiệm cận các thông lệ quốc tế của dịch vụ ngân hàng lưu ký tại Việt Nam.

BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

VOV.VN - Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với sự tham dự của 367 đại biểu, đại diện cho gần 6,8 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,6% số cổ phần có quyền biểu quyết.

CTV An An/VOV.VN
Tag: BIDV TAB Ngân hàng lưu ký tốt nhất Việt Nam
BIDV tiên phong kết nối hệ thống chuyển mạch ngành chứng khoán

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chính thức hoàn tất triển khai và đưa vào vận hành hệ thống giao tiếp nghiệp vụ điện tử với các công ty chứng khoán thông qua hệ thống chuyển mạch của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Quản lý bán hàng hiệu quả hơn với BIDV Direct Shop

VOV.VN - Đón đầu xu hướng chuyển đổi số khi mọi giải pháp tài chính đều được tích hợp trong một ứng dụng ngân hàng, BIDV chính thức ra mắt Direct Shop - Giải pháp quản lý bán hàng thông minh và đa tiện ích trên ngân hàng số BIDV Direct.

BIDV nhận cú đúp giải thưởng từ The Asian Banker

VOV.VN - BIDV viết tiếp thập kỷ dẫn đầu với cú đúp giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam và Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

