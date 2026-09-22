Các dấu hiệu đơn giản giúp đánh giá sức khỏe của mèo cưng

Muốn chăm boss khỏe mạnh thì trước hết các "sen" cần hiểu rằng mèo không thể ăn giống con người hay nhiều loài vật nuôi khác. Là loài ăn thịt bắt buộc, các bé cần nguồn protein chất lượng cao cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp đầy đủ. Có những chất chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng lại góp phần quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, nuôi dưỡng làn da và bộ lông luôn bóng mượt. Vì vậy, một bữa ăn đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng là nền tảng quan trọng cho sức khỏe lâu dài của mèo.

Mỗi giai đoạn lớn lên, boss lại có một "thực đơn lý tưởng" khác nhau. Mèo con dưới 1 năm tuổi cần nhiều năng lượng và protein để phát triển toàn diện. Khi bước sang giai đoạn trưởng thành (1–7 năm tuổi), chế độ dinh dưỡng cần cân bằng để duy trì thể trạng, sức bền và hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Còn với các boss trên 7 năm tuổi, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa tự nhiên, cần thêm sự hỗ trợ về tiêu hóa và sức khỏe tổng thể để duy trì thể trạng và sự minh mẫn. Chính vì thế, một loại thức ăn phù hợp với mèo con chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất cho mèo trưởng thành hay mèo lớn tuổi.

Duy trì thể trạng khỏe mạnh là một trong những yếu tố liên quan đến tuổi thọ của mèo. Chế độ dinh dưỡng phù hợp, cùng với chăm sóc thú y và vận động hợp lý, góp phần giúp mèo duy trì thể trạng lý tưởng. Các nghiên cứu đã ghi nhận mối liên hệ giữa thể trạng cơ thể và tuổi thọ ở mèo, trong đó mèo duy trì thể trạng khỏe mạnh có tuổi thọ cao hơn so với mèo quá gầy hoặc béo phì.

Khi được chăm sóc bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp, một bé mèo khỏe mạnh và hạnh phúc thường có những dấu hiệu bên ngoài nhìn thấy được: ăn uống ngon miệng, ăn hết thức ăn trong từng bữa, chơi đùa và chạy nhảy hoạt bát, hệ tiêu hóa khỏe mạnh với trạng thái chất thải ổn định, cùng bộ lông bóng mượt, mềm mại và ít rụng.

Chính vì vậy, lựa chọn đúng dinh dưỡng không chỉ giúp bé ăn ngon hơn, mà còn góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe lâu dài.

Dinh dưỡng là nền tảng cho một bé mèo khỏe mạnh

Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng thay đổi theo từng giai đoạn sống của mèo, việc phát triển một công thức thức ăn phù hợp đòi hỏi nền tảng nghiên cứu lâu dài cùng sự am hiểu về sinh lý và hành vi của thú cưng.

Là nhãn hàng thức ăn cho thú cưng thuộc tập đoàn Nestlé, Nestlé PURINA mang theo hơn 130 năm kinh nghiệm trong khoa học dinh dưỡng dành riêng cho thú cưng, được xây dựng từ mạng lưới 23 trung tâm nghiên cứu, hơn 500 bác sĩ thú y và nhà khoa học cùng hơn 7.700 bằng sáng chế đã được cấp và đang chờ cấp.

Từ sự thấu hiểu đó, PURINA phát triển PURINA ONE – dòng dinh dưỡng hoàn chỉnh và cân bằng dành cho mèo, được chứng minh khoa học và ghi nhận qua những kết quả thực tế trong quá trình sử dụng.

Trong hành trình cùng PURINA ONE, nhiều người nuôi có thể nhận thấy những thay đổi tích cực bắt đầu từ việc bé hứng thú hơn với bữa ăn và ăn ngon miệng hơn ngay từ lần đầu trải nghiệm; sau tuần đầu tiên, bé năng động hơn; đến tuần thứ hai, tiêu hóa khỏe mạnh và trạng thái chất thải ổn định hơn; đặc biệt, sau 3 tuần, lông bóng mượt và da khỏe nhìn thấy được.

Về lâu dài, PURINA ONE giúp tăng cường hàng rào miễn dịch tuyến đầu của mèo thông qua công thức hoàn chỉnh và cân bằng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn AAFCO, góp phần hỗ trợ sức khỏe dài lâu của bé.

Đồng hành cùng người nuôi trong hành trình chăm sóc thú cưng

Việc chăm sóc mèo không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn thức ăn phù hợp mà còn là quá trình liên tục học hỏi để hiểu rõ nhu cầu của thú cưng theo từng giai đoạn phát triển.

Với mong muốn đồng hành cùng người nuôi, Nestlé PURINA phát triển nền tảng Nestlé PURINA PetCare Việt Nam trên Facebook, Zalo và Tiktok, nơi cung cấp các kiến thức hữu ích giúp nhận biết những dấu hiệu cho thấy mèo đang khỏe mạnh, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc theo từng độ tuổi và nhu cầu, cùng các hoạt động hấp dẫn cho chủ nuôi. Người dùng còn có thể tham gia chương trình tích điểm đổi quà với nhiều dịch vụ chăm sóc dành cho mèo trên Zalo miniapp của nhãn hàng, góp phần mang đến trải nghiệm chăm sóc toàn diện hơn.

Nestlé PURINA đang triển khai chương trình đăng ký nhận mẫu thử PURINA ONE, mời người nuôi mèo tự mình trải nghiệm những thay đổi tích cực của bé. Đăng ký nhận mẫu bằng cách quét QR code phía dưới hoặc book ngay các chuyến xe GrabCar Thú Cưng để nhận mẫu PURINA cùng các phần quà hấp dẫn.

Với các "sen", hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là mỗi ngày nhìn thấy boss ăn ngon, chạy nhảy tung tăng và bộ lông ngày càng mềm mượt - phản ánh sức khỏe tốt từ bên trong. Đằng sau những thay đổi nhỏ ấy là một chế độ dinh dưỡng phù hợp, giúp bé khỏe mạnh hơn theo thời gian và sẵn sàng đồng hành cùng gia đình trong thật nhiều năm tới.