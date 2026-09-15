English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cách làm hay tại Hải Phòng - Lời giải cho mô hình chính quyền số cơ sở

Thứ Ba, 16:35, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh nhiều địa phương trên cả nước còn đang loay hoay tìm cách thu hút người dân theo dõi và tương tác với các kênh truyền thông của chính quyền, thì kênh truyền thông số của UBND phường Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) đã ghi nhận những tín hiệu rất khả quan.

Trong bối cảnh nhiều địa phương trên cả nước còn đang loay hoay tìm cách thu hút người dân theo dõi và tương tác với các kênh truyền thông của chính quyền, thì kênh truyền thông số của UBND phường Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) đã ghi nhận những tín hiệu rất khả quan.

Chỉ sau một tháng chính thức đưa vào vận hành, kênh truyền thông số Tammi OA của UBND phường Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) đã ghi nhận bước tăng trưởng ngoạn mục: từ hơn 1.800 người dùng ban đầu lên mốc gần 20.000 người dân tham gia tương tác thường xuyên (tương đương 1/3 dân số trên địa bàn).

Con số tăng trưởng này không chỉ phản ánh sự đón nhận tích cực của người dân địa phương, mà còn chứng minh tính hiệu quả của một cách làm mới: Đưa chính quyền số vào nền tảng tiện ích thường nhật để giải bài toán tương tác hai chiều ở cấp cơ sở.

cach lam hay tai hai phong - loi giai cho mo hinh chinh quyen so co so hinh anh 1
Mô hình “Tammi OA - Chính quyền số Phường Ngô Quyền” ra mắt cuối tháng 8/2026

Hóa giải căn bệnh "ngại tải, nhanh quên" của các ứng dụng công

Nghịch lý phổ biến hiện nay tại nhiều địa phương là ứng dụng chính quyền số dù được đầu tư bài bản nhưng tỷ lệ tương tác rất thấp; người dân chỉ tải về khi phát sinh thủ tục hành chính rồi nhanh chóng xóa bỏ hoặc lãng quên. Thách thức này càng nhân lên khi các địa phương triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

cach lam hay tai hai phong - loi giai cho mo hinh chinh quyen so co so hinh anh 2
Người dân theo dõi kênh truyền thông số phường Ngô Quyền trên Viettel Tammi

Tại phường Ngô Quyền, sau khi sáp nhập từ 52 xuống 30 tổ dân phố, địa bàn mở rộng, dân số mỗi tổ đông hơn, phương thức điều hành qua các nhóm mạng xã hội tự phát bắt đầu bộc lộ hạn chế: thông tin dễ bị trôi, chỉ đạo chậm trễ và phản ánh của người dân dễ thất lạc.

Để giải quyết căn bản điểm nghẽn này, thay vì bắt người dân cài đặt thêm một ứng dụng chuyên biệt, phường Ngô Quyền đã chọn cách tiếp cận mới: Đưa kênh chính quyền số tích hợp thẳng vào nền tảng tiện ích thường nhật Viettel Tammi.

Bằng việc đặt kênh hành chính công song hành cùng các nhu cầu thiết yếu hàng ngày (nghe gọi, nhắn tin, họp trực tuyến, thanh toán điện nước, mua sắm), việc nhận thông báo chỉ đạo hay gửi phản ánh hiện trường trở thành một phản xạ tự nhiên của công dân số. Đây chính là bài học kinh nghiệm then chốt mà các địa phương khác có thể học hỏi ngay để giải quyết bài toán tiếp cận người dùng.

3 giá trị cốt lõi tạo niềm tin thực chất cho người dân

Hiệu ứng tăng trưởng thần tốc của mô hình phường Ngô Quyền đến từ việc giải quyết đúng và trúng các nhu cầu thực tế:

·         Chuẩn hóa thông tin chỉ đạo, dẹp bỏ tin đồn: Toàn bộ 30/30 tổ dân phố tiếp nhận thông báo, chủ trương chính thống trực tiếp từ lãnh đạo phường, triệt tiêu nguy cơ tiếp cận thông tin sai lệch từ các nguồn không kiểm chứng.

·         Phản ánh hiện trường – Xử lý tức thì: Quy trình tiếp nhận dân sinh được tinh gọn tối đa. Phát hiện xe đỗ sai quy định, bãi rác tự phát hay sự cố hạ tầng, người dân chỉ cần chụp ảnh và gửi qua Tammi OA; thông tin được phân luồng trực tiếp đến cán bộ phụ trách địa bàn để kiểm tra, xử lý công khai.

·         Tối ưu chỉ đạo điều hành cấp cơ sở, tiết kiệm chi phí: Cung cấp công cụ họp trực tuyến và giao ban khẩn cấp ổn định giữa UBND phường với cán bộ cơ sở, được hỗ trợ miễn phí cước lưu lượng dữ liệu di động tốc độ cao, đảm bảo kết nối thông suốt 24/7.

cach lam hay tai hai phong - loi giai cho mo hinh chinh quyen so co so hinh anh 3
Người dân có thể phản ánh các vấn đề dân sinh qua kênh Tammi OA để chính quyền tiếp nhận và xử lý

Hướng tới chính quyền "một điểm chạm" – Mô hình để tham khảo và nhân rộng

Theo đại diện UBND phường Ngô Quyền, thành công bước đầu của Tammi OA khẳng định định hướng đúng đắn trong việc lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của kênh số không chỉ dừng lại ở việc đọc thông báo hay trò chuyện trực tuyến, mà phải đi tiếp tới khâu giải quyết công việc.

cach lam hay tai hai phong - loi giai cho mo hinh chinh quyen so co so hinh anh 4
Nhân viên Viettel hướng dẫn người dân cài ứng dụng Viettel Tammi

Hiện tại, người dân tại phường đã có thể tra cứu thông tin, tìm hiểu quy trình các bước dịch vụ công thuận tiện qua trợ lý AI trên Tammi. Ứng dụng cũng đã tích hợp hợp chữ ký số cá nhân Viettel MySign. Trong giai đoạn tiếp theo, mô hình hướng tới hoàn thiện khâu xử lý thủ tục hành chính thực chất, kết nối sâu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời liên thông dữ liệu với hệ sinh thái số của thành phố như ứng dụng Smart Hải Phòng và Tổng đài 1022.

Khi luồng dữ liệu liên thông hoàn tất, người dân có thể hoàn thành toàn bộ chu trình: tìm hiểu thủ tục, nộp hồ sơ, ký số và nhận kết quả ngay trên một nền tảng duy nhất, loại bỏ hoàn toàn cảnh chuyển đổi phức tạp qua nhiều ứng dụng khác nhau.

Cách làm bài bản, lấy sự tiện lợi của người dân làm thước đo tại phường Ngô Quyền là một lời giải thực tiễn, kinh tế và hiệu quả cao cho mục tiêu xây dựng chính quyền số phục vụ. Đây xứng đáng là điển hình chuyển đổi số cấp xã, phường để các địa phương trên tham khảo, học tập và triển khai nhân rộng trong thời gian tới.

CTV Mạnh Hòa/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ứng dụng Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng
Ứng dụng Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng

VOV.VN - Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ việc đáp ứng nhu cầu thực tế của người Việt gồm: Liên lạc liền mạch (gọi điện, nhắn tin miễn phí data, video call chất lượng cao, mượt mà nhờ ứng dụng AI, tính năng phone to app) cùng gần 50 tiện ích được tích hợp trong 1 ứng dụng với nhiều ưu đãi cho người dùng.

Ứng dụng Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng

Ứng dụng Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng

VOV.VN - Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ việc đáp ứng nhu cầu thực tế của người Việt gồm: Liên lạc liền mạch (gọi điện, nhắn tin miễn phí data, video call chất lượng cao, mượt mà nhờ ứng dụng AI, tính năng phone to app) cùng gần 50 tiện ích được tích hợp trong 1 ứng dụng với nhiều ưu đãi cho người dùng.

eSIM Viettel: Chạm là kết nối — kích hoạt không cần mã QR
eSIM Viettel: Chạm là kết nối — kích hoạt không cần mã QR

VOV.VN - Từ ngày 18/8, Viettel chính thức triển khai tính năng kích hoạt eSIM trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS theo cơ chế tự động, không cần quét mã QR– một công nghệ hoàn toàn mới tại Việt Nam.

eSIM Viettel: Chạm là kết nối — kích hoạt không cần mã QR

eSIM Viettel: Chạm là kết nối — kích hoạt không cần mã QR

VOV.VN - Từ ngày 18/8, Viettel chính thức triển khai tính năng kích hoạt eSIM trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS theo cơ chế tự động, không cần quét mã QR– một công nghệ hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Viettel hướng dẫn xác thực thuê bao khi đổi máy, tránh gián đoạn liên lạc
Viettel hướng dẫn xác thực thuê bao khi đổi máy, tránh gián đoạn liên lạc

VOV.VN - Từ ngày 15/6, khi chuyển SIM sang thiết bị di động khác, người dùng cần thực hiện xác thực sinh trắc học theo quy định mới nhằm bảo vệ thuê bao, hạn chế nguy cơ SIM bị lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo.

Viettel hướng dẫn xác thực thuê bao khi đổi máy, tránh gián đoạn liên lạc

Viettel hướng dẫn xác thực thuê bao khi đổi máy, tránh gián đoạn liên lạc

VOV.VN - Từ ngày 15/6, khi chuyển SIM sang thiết bị di động khác, người dùng cần thực hiện xác thực sinh trắc học theo quy định mới nhằm bảo vệ thuê bao, hạn chế nguy cơ SIM bị lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng