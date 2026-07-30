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Viettel hướng dẫn xác thực thuê bao khi đổi máy, tránh gián đoạn liên lạc

Thứ Năm, 15:07, 30/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 15/6, khi chuyển SIM sang thiết bị di động khác, người dùng cần thực hiện xác thực sinh trắc học theo quy định mới nhằm bảo vệ thuê bao, hạn chế nguy cơ SIM bị lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo.

Theo Điều 8, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, khi SIM được chuyển sang một thiếtbị khác, chủ thuê bao cần thực hiện xác thực lại khuôn mặt (sinh trắc học) trong vòng 2 giờ. Thông tin sinh trắc học phải được đối chiếu, bảo đảm phù hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân (CCCD) đã được nhà mạng lưu trữ theo quy định.

viettel huong dan xac thuc thue bao khi doi may, tranh gian doan lien lac hinh anh 1
Hoàn thiện quy định để bảo vệ người dùng

Việc bổ sung xác thực sinh trắc học khi đổi thiết bị giúp tăng lớp bảo vệ cho thuê bao, hạn chế nguy cơ kẻ gian sử dụng SIM bị đánh cắp để chiếm đoạt mã OTP, truy cập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo.

Theo Thông tư 08, xác thực sinh trắc học là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm người chuyển SIM sang thiết bị mới là chính chủ thuê bao. Trường hợp không hoàn tất xác thực, nhà mạng sẽ tạm dừng dịch vụ và xử lý thuê bao theo lộ trình quy định:

Sau 2 giờ: Khóa 1 chiều (khóa chiều gọi đi, tin nhắn và dữ liệu). 

Sau 30 ngày (kể từ ngày bị khóa 1 chiều): Khóa 2 chiều (khóa toàn bộ chức năng nghe, gọi, nhắn tin và dữ liệu).

Sau 5 ngày tiếp theo: Nhà mạng sẽ thanh lý hợp đồng và thu hồi số thuê bao vĩnh viễn.

Vì vậy, người dùng nên hoàn tất xác thực ngay sau khi chuyển SIM sang thiết bị mới để bảo đảm liên lạc không bị gián đoạn.

viettel huong dan xac thuc thue bao khi doi may, tranh gian doan lien lac hinh anh 2
Hướng dẫn chi tiết các bước xác thực thông tin sau khi đổi thiết bị

1. Cách xác thực nhanh chóng trên Viettel Tammi

Khách hàng có thể dễ dàng chủ động xác thực ngay trên ứng dụng Viettel Tammi mà không cần phải đến điểm giao dịch. Việc xác thực này hoàn toàn miễn phí.

Bốn bước xác thực thông tin:

Bước 1: Mở ứng dụng Viettel Tammi và đăng nhập bằng số điện thoại vừa thực hiện đổi máy.

Bước 2: Chọn chức năng “Xác thực đổi máy” (gõ “Xác thực đổi máy” vào ô tìm kiếm trên ứng dụng hoặc chọn tab MyViettel và truy cập tiện ích “Xác thực đổi máy”).

Bước 3: Chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn của hệ thống (trong một số trường hợp do chất lượng hình ảnh chưa bảo đảm, khách hàng cần thực hiện quét NFC trên căn cước công dân để hoàn tất xác thực).

Bước 4: Chờ hệ thống kiểm tra thông tin và thông báo “Xác thực thành công”.

2. Xác thực tại quầy giao dịch

Với nhóm người dùng lớn tuổi, người không sử dụng smartphone hoặc gặp khó khăn khi thao tác trên ứng dụng, khách hàng có thể tới các điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc để được nhân viên hỗ trợ đối chiếu dữ liệu trực tiếp.

Các chuyên gia kỹ thuật cũng lưu ý, khi tự xác thực qua ứng dụng, người dùng cần thực hiện ở môi trường đủ ánh sáng, tháo bỏ kính râm, khẩu trang và mũ để hệ thống camera nhận diện khuôn mặt chính xác và nhanh nhất. Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, người dùng mạng Viettel có thể liên hệ tổng đài 1800 8098 (miễn phí) để được hướng dẫn.

CTV Mạnh Hòa/VOV.VN
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