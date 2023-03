Cảnh giác với các cuộc gọi từ đầu số lạ yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao

Cụ thể, nắm bắt tâm lý chờ đợi thông báo từ nhà mạng về việc chuẩn hoá thông tin thuê bao, đối tượng xấu sẽ gửi các tin nhắn giả mạo, lừa đảo như mời kích hoạt lại SIM, đăng ký lại thông tin, yêu cầu cấp mật khẩu, mã OTP, từ đó chiếm đoạt SIM, hoặc thông tin cá nhân của người dùng.

Để tránh các nguy cơ bị lừa đảo từ các cuộc gọi/tin nhắn mạo danh, Tổng Công ty Viễn thông Viettel khuyến cáo, khách hàng tuyệt đối không làm theo và cung cấp thông tin cá nhân cho các cuộc gọi/tin nhắn được gửi từ đầu số lạ.

Cách phân biệt cuộc gọi/tin nhắn mạo danh

Mỗi nhà mạng đều có các đầu số được định danh để cung cấp thông tin tới khách hàng và hoàn toàn không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân/mã OTP qua điện thoại. Cụ thể, các đầu số liên hệ tới khách hàng về nội dung chuẩn hóa thông tin thuê bao từ Viettel như sau:

- Tin nhắn được gửi từ đầu số định danh VIETTEL: Thông báo thông tin thuê bao của khách hàng chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu Quốc gia, có thể bị chặn chiều từ ngày 17/3-31/3/2023 sẽ có các định dạng như sau:

VIETTEL: [TB] Theo co so du lieu quoc gia, thong tin thue bao #1#: Ho ten: #3#, ngay sinh: #4#, CMND/CCCD/Ho chieu: #5# chua trung khop va co the bi chan 1 chieu tu ngay 17 den 31/03/2023. De khong bi chan 1 chieu, Quy khach truy cap https://viettel.vn/s/chtt (tham khao https://viettel.vn/hd) hoac mang CMND/CCCD/Ho chieu den diem giao dich/sieu thi Viettel cap nhat thong tin (chi cung cap thong tin OTP cho cac kenh chinh thuc cua Viettel). Neu Quy khach da thuc hien, vui long bo qua tin nhan nay. LH 198 (0d). Tran trong!

VIETTEL: [TB] Thong tin thue bao cua Quy khach chua trung khop voi co so du lieu quoc gia va co the bi chan 1 chieu tu ngay 17 den 31/03/2023. De khong bi chan 1 chieu, Quy khach vui long mang CMT/CCCD/Ho chieu den {dia diem} hoac cac diem giao dich Viettel cap nhat thong tin (chi cung cap thong tin OTP cho cac kenh chinh thuc cua Viettel). Neu Quy khach da thuc hien, vui long bo qua tin nhan nay. LH 198 (0d). Tran trong!

VIETTEL: [TB] Thong tin thue bao cua Quy khach chua trung khop voi co so du lieu quoc gia va co the bi chan 1 chieu tu ngay 17 den 31/03/2023. De khong bi chan 1 chieu, Quy khach vui long mang CMT/CCCD/Ho chieu lien he nhan vien Viettel {ten nhan vien}, {so dien thoai} (cuoc goi di dong) hoac cac diem giao dich Viettel cap nhat lai thong tin (chi cung cap thong tin OTP cho cac kenh chinh thuc cua Viettel). Neu Quy khach da thuc hien, vui long bo qua tin nhan nay. LH 198 (0d).

- Đầu số được định danh VIETTELCSKH (đầu số 02462660198): Thực hiện cuộc gọi Callbot tự động đến thuê bao của khách hàng.

- Đầu số được định danh VIETTELCSKH (đầu số 02462660198): Nhân viên tổng đài gọi điện trực tiếp cho khách hàng

Hiện nay Viettel đang có 30.000 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có thể hỗ trợ khách hàng chuẩn hóa thông tin thuê bao. Đó là các Cửa hàng trực tiếp, Cửa hàng/Đại lý ủy quyền, Siêu thị Viettel Store, Chuỗi cửa hàng Thế giới di động, Các Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông/Điểm bán Viettel trên toàn quốc.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel lưu ý khách hàng: Chỉ những thuê bao nhận được tin nhắn của Viettel (gắn tên VIETTEL) hoặc cuộc gọi từ tổng đài VIETTELCSKH (02462660198) mới cần đến các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của Viettel để chuẩn hóa, cập nhật thông tin trước ngày 31/3/2023. Những khách hàng không nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ các nguồn trên yên tâm sử dụng dịch vụ và cần cảnh giác khi có người gọi thông báo chặn hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Trường hợp khách hàng không nhận được tin nhắn nhưng cần thay đổi các thông tin khác hoặc cập nhật thuê bao chính chủ có thể thực hiện sau ngày 31/3 để được hỗ trợ nhanh chóng và không phải chờ đợi.

Trong trường hợp nghi ngờ nhận được tin nhắn/cuộc gọi giả mạo hoặc cần hỗ trợ các nội dung liên quan đến chuẩn hóa thông tin thuê bao, khách hàng gọi tổng đài miễn phí 198 để được giải đáp./.