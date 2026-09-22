Công bố nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng
VOV.VN - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Công nghệ số VNDC (tên giao dịch quốc tế: VNDC Infastructure Development and Digital Technology Investment Company Limited) trân trọng thông báo tới Quý khách hàng, đối tác về việc được cấp phép hoạt động viễn thông.
1. Thông tin doanh nghiệp:
Địa chỉ trụ sở chính: 138 Lê Phụ Hiểu, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 2301347418.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh Tuyền – Chủ tịch Công ty.
2. Thông tin Giấy phép:
Số giấy phép: 278/GP-CVT do Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp lần đầu ngày 22/8/2026.
Thời hạn giấy phép: Có giá trị đến hết ngày 22/8/2036 (10 năm).
3. Phạm vi và Loại hình mạng viễn thông:
Loại mạng: Dịch vụ Viễn thông không có hạ tầng mạng.
Phạm vi thiết lập mạng: Toàn quốc.
4. Các dịch vụ viễn thông được phép cung cấp:
Dịch vụ giá trị gia tăng: Dịch vụ thoại và dịch vụ tin nhắn trên mạng Viễn thông di động mặt đất..
Phạm vi cung cấp dịch vụ: Trên toàn quốc.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Website: www.vndc.net
- Điện thoại: 0943941982