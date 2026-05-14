Công ty EPS bàn giao công trình thanh niên “Nước sạch cho em”

Đại diện Công ty EPS, Đoàn Phường Phú Mỹ và nhà trường bàn giao công trình thanh niên “Nước sạch cho em”

Chương trình được tổ chức nhằm hướng tới Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đồng thời thiết thực triển khai các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Mỹ.

Công trình “Nước sạch cho em” do đội ngũ kỹ sư EPS trực tiếp thi công, lắp đặt

Tại chương trình, Đại diện Công ty EPS đã trao tặng và bàn giao công trình thanh niên “Nước sạch cho em” cho Trường THCS Võ Văn Kiệt. Công trình do đội ngũ kỹ sư EPS trực tiếp khảo sát, thi công, lắp đặt và hoàn thiện, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng, góp phần cung cấp nguồn nước uống sạch, an toàn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của học sinh nhà trường.

Các em học sinh sử dụng nước uống sau khi công trình “Nước sạch cho em” được bàn giao

Cũng trong dịp này, EPS phối hợp trao tặng 10 suất học bổng “Vì đàn em thân yêu” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 45 triệu đồng.

Ông Dương Văn Lễ – Phó Giám đốc Công ty EPS trao học bổng cho học sinh Trường THCS Võ Văn Kiệt

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Dương Văn Lễ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty EPS cho biết, công trình “Nước sạch cho em” là hoạt động thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh Trường THCS Võ Văn Kiệt, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ EPS trong việc thực hiện các công trình có ý nghĩa vì cộng đồng.