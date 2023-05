Co.opXtra khuyến mãi giảm giá sốc nhân dịp sinh nhật hệ thống Co.opXtra lần thứ 10

Ngày 17/5/2013, với mục đích đa dạng hoá mô hình bán lẻ, Saigon Co.op đã tưng bừng khai trương cho ra mắt mô hình đại siêu thị đầu tiên hợp tác với NTUC Fairprice (Singapore) - Co.opXtra Linh Trung toạ lạc tại TP. Thủ Đức. Thừa hưởng những thế mạnh giữa Saigon Co.op và NTUC FairPrice, mang lại một trải nghiệm “đa dạng - tiết kiệm - thú vị” cho khách hàng.

Ngoài ra, Co.opXtra định hướng nền tảng phát triển dựa trên chất lượng và giá cả hàng hóa và sự độc đáo của các chương trình quảng cáo, khuyến mãi cũng như các sự kiện hoạt náo phong phú riêng tại đại siêu thị. Đến nay, trong hành trình 10 năm phát triển, hệ thống đại siêu thị Co.opXtra đã phát triển 5 điểm bán lần lượt tại TP. Thủ Đức, Q.7, Q.10, trở thành nơi mua sắm đáng tin cậy cho người dân TP.HCM với hàng hoá xuất xứ không chỉ là hàng Việt mà còn có hàng nhập khẩu đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Từ 11/05 đến 24/05/2023, hệ thống đại siêu thị Co.opXtra thực hiện chương trình mừng sinh nhật hệ thống Co.opXtra lần thứ 10 với chủ đề “Cảm ơn vì 10 năm đồng hành”. Chương trình này là một trong những chương trình khuyến mãi được đầu tư quy mô lớn và hoành tráng nhất trong năm 2023 tại hệ thống Co.opXtra.

Trong chuỗi chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật hệ thống Co.opXtra lần thứ 10. Co.opXtra đầu tư hàng loạt chương trình khuyến mãi giảm giá sốc trong 2 tuần lễ liên tục từ 11/05 đến 24/05/2023. Theo đó, Co.opXtra giảm giá mạnh cho hơn 2.000 sản phẩm thiết yếu tại Co.opXtra. Ngoài ra, Co.opXtra còn kết hợp với các chương trình hoạt náo, sự kiện vui nhộn sinh động đúng chất sinh nhật để đa số khách hàng đều có thể nhận quà.

Các chương trình khuyến mãi nổi bật áp dụng từ 11/5 đến 24/5:

1. “CẢM ƠN VÌ 10 NĂM ĐỒNG HÀNH” từ 11/05 – 07/06 cơ hội trúng thưởng Iphone 14 128gb, tủ lạnh Sharp inventer side by side 442L, máy lạnh Sharp 1HP và phiếu mua hàng trị giá 1.000.000đ với hóa đơn mua sắm từ 600.000đ trở lên. Đặc biệt hơn, hóa đơn từ 600.000đ trở lên có các sản phẩm Cocacola, Dove, Omo, Comfort, Close Up được tặng thêm 1 phiếu may mắn.

2. “QUÀ TẶNG TRI ÂN” Co.opXtra tặng ngay 01 pin sạc dự phòng Co.opXtra tiện lợi với hóa đơn mua sắm tích lũy từ 4.500.000đ (hóa đơn từ 500.000đ). Chương trình áp dụng từ 11/05 -24/05/2023.

3. “TUẦN LỄ ĐỒNG GIÁ MỪNG SINH NHẬT CO.OPXTRA” từ 11/05 -2 4/05, đồng giá 10.000đ các mặt hàng: thực phẩm bổ sung ngũ cốc ăn sang Nestle Choco banana 23.5g, thực phẩm bổ sung nước cam/chanh/lựu C-VITT 140ml, ngũ cốc FITNESSE socola 23.5g; khăn tay Songwol 30/40cm, bí đao xanh HN (kg), bí đỏ tròn VR (kg); đồng giá 100.000đ: nước giặt xả 2in1 Sizen hương biển xanh/ đại ngàn 3.6kg, nước giặt xả 2in1 Sizen gốc thực vật 2.7kg, khăn tắm SH Jazz 60x120cmx625g; đồng giá 110.000đ/kg: Dưa lưới Ngọc Bích David, dưa lưới Hoàng Gia David, dưa lê Hồng Kim, Dưa lê Ngọc trai xanh.

4. “SIÊU ƯU ĐÃI GIẢM ĐẾN 50%” Với hóa đơn mua sắm từ 500.000đ khách hàng được mua sản phẩm với giá siêu ưu đãi, áp dụng ngày 17/05: nước giải khát Coca – Cola 6 lonx320ml giá 35.000đ, sữa tươi Meadow Fresh nguyên kem 1L giá 20.000đ; áp dụng ngày 17&18/05/2023: giấy nến chống dính Asahi 30cmx5m giá 39.000đ/cuộn, Bình giữ nhiệt L&L 620ml giá 199.000đ/cái, chảo đúc men đá 20cm giá 199.000đ/cái, nổi cơm điện nắp liền Bigsun 1.2L giá 289.000đ/cái, mền san hô NIN House 180x200cm gía 378.000đ/cái, bộ 4 món drap, áo gối Stefani (160x200+25cm, 180x200+25cm) giá 399.000đ/bộ; áp dụng ngày 18/05: nước rửa chén Ez Clean muối biển 4kg giá 10.000đ/chai.

5. “TRỞ LẠI 10 NĂM TRƯỚC” từ 11/05 -24/05 các thực phẩm thiết yếu, gia dụng, hóa phẩm, công nghệ, tươi sống,… với mức giá siêu hấp dẫn giảm đến 49%.

6. “MUA NHIỀU ƯU ĐÃI LỚN” từ 11/05 -24/05/2023 cơ hội sản phẩm với giá ưu đãi đến 1.000đ/sản phẩm khi mua sản phẩm thứ 2,4,6.

7. “QUÀ TẶNG SINH NHẬT CO.OPXTRA 10 TUỔI” duy nhất ngày 17/05 tặng khách hàng mũ bảo hiểm Co.opXtra phiên bản đặc biệt khi mua sắm với hóa đơn từ 1.000.000đ.

8. “ĐƯỜNG ĐUA LÊN TOP” từ 01/05 -31/05 cơ hội nhân bàn ủi hơi nước cao cấp khi mua sắm tại Co.opXtra trên website www.cooponline.vn có doanh số mua sắm cao nhất.