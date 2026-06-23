Cục Môi trường và Unilever Việt Nam thúc đẩy giải pháp mới cho KTTH nhựa

Sự kiện đánh dấu bước mở rộng hợp tác công - tư nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn nhựa tại Việt Nam, tiếp nối nền tảng hợp tác từ năm 2020. Trong 5 năm qua, mô hình này đã góp phần thu gom và tái chế hơn 60.000 tấn rác thải nhựa thành bao bì và các vật dụng hữu ích; đồng thời thúc đẩy các sáng kiến phân loại, tái chế và hỗ trợ thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Tại Unilever Việt Nam, 70% bao bì hiện có khả năng tái chế, với tỷ lệ nhựa tái chế trong bao bì đạt trung bình 50%.

Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Unilever Việt Nam phát động cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026” trong khuôn khổ hợp tác chiến lược 2026 - 2030

Trên nền tảng đó, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Môi trường và Unilever Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030 hướng tới tăng cường kết nối giữa chính sách, công nghệ, doanh nghiệp, nguồn vốn và cộng đồng đổi mới sáng tạo, nhằm đưa các giải pháp tuần hoàn nhựa từ cam kết vào triển khai thực tế.

Đây cũng là trọng tâm của cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026”, tập trung hỗ trợ các sáng kiến có tiềm năng được kiểm chứng, hoàn thiện và từng bước nhân rộng, qua đó góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong phân loại, thu gom, tái chế và đưa vật liệu tái sinh trở lại sản xuất.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Môi trường và Unilever Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030 hướng tới tăng cường kết nối giữa chính sách, công nghệ, doanh nghiệp, nguồn vốn và cộng đồng đổi mới sáng tạo, nhằm đưa các giải pháp tuần hoàn nhựa từ cam kết vào triển khai thực tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tăng Thế Cường - Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu thế tất yếu của nhiều quốc gia. Đối với Việt Nam, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Tôi tin tưởng rằng Cuộc thi "Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn nhựa năm 2026" sẽ tiếp tục phát hiện nhiều sáng kiến có giá trị, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu ô nhiễm nhựa và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững”.

Ông Tăng Thế Cường - Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc tại sự kiện

Chia sẻ những góc nhìn đồng thuận, bà Nguyễn Thị Bích Vân - Tổng Giám đốc Quốc gia, Unilever Việt Nam nhấn mạnh: “Hành trình chuyển đổi xanh của đất nước bắt đầu từ việc nhìn nhận nhựa không phải là rác mà là tài nguyên. Đây là luận điểm mấu chốt của hành trình chuyển đổi cho nhựa để chúng tuần hoàn quay lại phục vụ đời sống.

Với Cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026”, Unilever Việt Nam mong muốn cùng Cục Môi trường và các đối tác thúc đẩy một cơ chế hợp tác công - tư hiệu quả, để những sáng kiến có tiềm năng được kết nối với nhu cầu thực tế, được thử nghiệm trong chuỗi giá trị và từng bước nhân rộng, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi kép xanh - số và tăng trưởng bền vững của Việt Nam, cũng như vươn ra thị trường toàn cầu”.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Tổng Giám đốc Quốc gia, Unilever Việt Nam phát biểu tại sự kiện

“Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026” kết nối ý tưởng, nguồn lực và thị trường cho kinh tế tuần hoàn nhựa

Là một sáng kiến trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa 2 đơn vị, cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026” tìm kiếm và hỗ trợ các giải pháp đổi mới trong kinh tế tuần hoàn nhựa, từ thiết kế bao bì, vật liệu thay thế, công nghệ tái chế, mô hình thu gom - phân loại, kinh doanh tuần hoàn đến các sáng kiến giảm rác thải nhựa và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Khác với cách tiếp cận chỉ dừng lại ở việc vinh danh ý tưởng, chương trình năm 2026 đặt trọng tâm vào khả năng triển khai. Các giải pháp tiềm năng sẽ có cơ hội tiếp cận mạng lưới chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ phát triển và nhà đầu tư để từng bước hoàn thiện mô hình, thử nghiệm thực tế và mở rộng quy mô khi đủ điều kiện.

Bà Lê Thị Hồng Nhi - Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam giới thiệu các thông tin chính về Cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026”

Chương trình hướng tới ba mục tiêu chính:

- Thứ nhất, kết nối cung - cầu thực tế giữa các nhà đổi mới sáng tạo và những doanh nghiệp, tổ chức đang có nhu cầu ứng dụng giải pháp tuần hoàn nhựa.

- Thứ hai, thúc đẩy dòng vốn cho đổi mới xanh, tạo thêm cơ hội để các giải pháp có tiềm năng tiếp cận nguồn lực tài chính, chuyên môn và mạng lưới đối tác phù hợp.

- Thứ ba, góp phần tăng tốc chuyển đổi kép xanh - số, thông qua việc khuyến khích ứng dụng công nghệ, dữ liệu và tự động hóa vào các mô hình thu gom, phân loại, tái chế và quản lý dòng vật liệu.

Cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026” là bước tiếp nối từ những kết quả của mùa giải năm 2024, khi chương trình thu hút hơn 350 dự án, ý tưởng và doanh nghiệp; kết nối hơn 500 cá nhân, tổ chức; quy tụ 42 chuyên gia đầu ngành; ghi nhận 48 ý tưởng đổi mới sáng tạo và 47 giải pháp triển vọng. Với hơn 60 giờ đào tạo, cố vấn, kết nối và hơn 23 triệu lượt tiếp cận trên báo chí, mạng xã hội, mùa giải 2024 không chỉ tạo ra một sân chơi cho ý tưởng, mà còn mở ra mạng lưới hợp tác thực tế cho cộng đồng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tuần hoàn nhựa.

Mùa giải 2024 đã kết nối và tổ chức các buổi đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm từ những chuyên gia và các doanh nghiệp đầu ngành

Từ nền tảng đó, một số giải pháp đã từng bước được kết nối với nhu cầu thực tiễn. Gần đây, Unilever Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ GRAC – đơn vị từng đạt giải tại chương trình năm 2024 – và UBND phường Tân Mỹ, TP.HCM triển khai mô hình trạm phân loại rác thải gắn với công nghệ. Đây là ví dụ cho thấy một sáng kiến, khi được kết nối với địa phương, doanh nghiệp và nhu cầu vận hành cụ thể, có thể bước tiếp từ cuộc thi vào thử nghiệm thực tế.

Sự trở lại của chương trình năm 2026 không chỉ là hoạt động tiếp nối, mà là bước nâng cấp về cách triển khai. Từ nền tảng mạng lưới ý tưởng và đối tác của mùa giải 2024, chương trình năm nay tập trung hỗ trợ các giải pháp tiềm năng tiếp cận nhu cầu thị trường, kết nối nguồn lực, thử nghiệm thực tế và tiến gần hơn tới khả năng nhân rộng.

Mùa giải 2024 với các giải pháp ấn tượng đã tạo sức bật mạnh mẽ, hứa hẹn nhiều ý tưởng bùng nổ cho Cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026”

Đây cũng là bước khởi đầu cho chu kỳ hợp tác 2026 - 2030 giữa Cục Môi trường và Unilever Việt Nam, nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn nhựa như một động lực cho chuyển đổi xanh, đổi mới chuỗi cung ứng và tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp nối cam kết của Unilever trong giảm nhựa nguyên sinh, tăng sử dụng nhựa tái sinh, thúc đẩy thu gom, tái chế và đồng hành cùng các ưu tiên phát triển bền vững của Việt Nam.

Cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026” sẽ chính thức mở cổng đăng ký nhận hồ sơ từ giữa tháng 7/2026. Các hồ sơ sẽ đi qua 3 vòng tuyển chọn, đánh giá và tập huấn trước khi công bố kết quả vào Quý 1 năm 2027.

Mọi thông tin chi tiết về thể lệ và cách thức tham gia sẽ được Ban tổ chức công bố trên website www.unilever.com.vn vào giữa tháng 7/2026.