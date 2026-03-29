DABACO GROUP ra mắt nhận diện mới và chiến lược chuyển đổi số hướng tới năm 2030

Không chỉ là sự thay đổi về nhận diện, đây còn là tuyên ngôn chiến lược cho một giai đoạn tăng trưởng bền vững, lấy con người làm trung tâm, khoa học – công nghệ làm nền tảng và trách nhiệm xã hội làm kim chỉ nam, hướng tới kiến tạo những giá trị vượt trội cho cộng đồng và nền kinh tế.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, DABACO GROUP tự hào nhìn lại hành trình phát triển đầy dấu ấn và bứt phá. Trải qua ba thập kỷ hình thành và phát triển, DABACO GROUP đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn nông nghiệp – thực phẩm – công nghệ sinh học hàng đầu Việt Nam. Từ xuất phát điểm khiêm tốn với 657 triệu đồng và 28 con người đầy khát vọng vào ngày 29/3/1996, Tập đoàn đã không ngừng đổi mới, tiên phong và vươn lên để trở thành doanh nghiệp tỷ USD.

DABACO GROUP sẵn sàng cho bước chuyển mình chiến lược

Khi quy mô được khẳng định, khi nội lực được chứng minh, DABACO GROUP hiểu rằng đã đến lúc cần một bước chuyển mình mạnh mẽ — một diện mạo mới tương xứng với tầm vóc của Tập đoàn. Với tinh thần "Khởi tạo tinh hoa – Kỷ nguyên bứt phá", DABACO mang theo niềm tự hào của hành trình 30 năm cùng khát vọng lớn lao để chinh phục những tầm cao mới. Từ nền móng đã được vun đắp, DABACO GROUP sẵn sàng vươn mình mạnh mẽ, góp phần dẫn dắt nông nghiệp Việt Nam bước vào kỷ nguyên công nghệ sinh học, chuyển đổi xanh và hội nhập toàn cầu.

TẦM NHÌN 2030 "DABACO 2030 — Từ niềm tự hào Việt Nam, vươn tầm châu Á: dẫn dắt nông nghiệp công nghệ cao, kiến tạo thực phẩm bền vững và định hình tương lai bằng khoa học sinh học".

Chiến lược 3F+ — Chuỗi giá trị vượt trội, tạo ra khác biệt

Nếu mô hình 3F (Feed – Farm – Food) truyền thống tập trung vào việc kiểm soát sản xuất theo chiều dọc, thì DABACO GROUP đã tiến xa hơn với chiến lược 3F+ — nơi chuỗi giá trị không chỉ khép kín mà còn được tích hợp công nghệ, mở rộng sinh thái kinh doanh và chịu trách nhiệm với cộng đồng ở mỗi mắt xích.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Tập đoàn Dabaco Việt Nam

FEED: Thức ăn chăn nuôi - Công suất 1,5 triệu tấn/năm. Hệ thống nhà máy vận hành tự động hóa cao, đặt tại các vị trí địa lý chiến lược, đảm bảo chuỗi cung ứng thông minh, linh hoạt và hiệu quả.

FARM: Nông nghiệp thông minh - 80.000 lợn nái cơ bản, trên 2 triệu con lợn thịt/năm, 60 triệu con gà giống, 300 triệu quả trứng/năm. Tiên phong chăn nuôi nhân đạo Cage-Free và ứng dụng công nghệ gen, AI trong quản lý đàn.

FOOD: Thực phẩm an toàn - Hơn 12.000 tấn sản phẩm chế biến/năm, 100 triệu lít dầu ăn/năm. Từ thịt lợn sạch, thịt gà sạch đến trứng ăn liền Devi, dầu Coba/Umi - đảm bảo tiêu chuẩn ISO, VietGAP, Halal, GMP-WHO.

+BEYOND: Chuỗi giá trị mở rộng: Bao bì PP/PE, Cảng Dabaco – Tân Chi, Rau an toàn công nghệ cao, Thương mại & Dịch vụ (siêu thị, khách sạn, nhà hàng), Bất động sản khu công nghiệp & đô thị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (thứ 3 từ trái sang) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 4) cho tập thể Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Trách nhiệm bền vững: Nông nghiệp tuần hoàn, năng lượng tái tạo, chăn nuôi nhân đạo, tiên phong lộ trình Net Zero.

Điểm cốt lõi tạo ra sự khác biệt của 3F+ so với 3F thông thường: DABACO không dừng lại ở sản xuất — Tập đoàn kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ đầu vào nguyên liệu, khoa học giống, chế biến chuyên sâu đến phân phối tận tay người tiêu dùng, đồng thời chịu trách nhiệm với môi trường và cộng đồng ở từng mắt xích.

Chuyển đổi số, AI & IoT — Nền tảng cạnh tranh của kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp toàn cầu đang bước vào kỷ nguyên số hóa, DABACO GROUP xác định chuyển đổi số không phải là xu hướng để theo kịp — mà là công cụ chiến lược để dẫn dắt. Tập đoàn đang triển khai đồng bộ hạ tầng số trên toàn chuỗi giá trị 3F+, từ trang trại thông minh đến nhà máy tự động hóa và hệ thống phân phối hiện đại.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân của Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

AI & Dữ liệu lớn: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo dịch bệnh, tối ưu hóa công thức dinh dưỡng, quản lý đàn giống và phân tích chuỗi cung ứng theo thời gian thực.

IoT & Tự động hóa: Hệ thống cảm biến IoT giám sát môi trường chuồng trại 24/7, điều phối tự động nhiệt độ, độ ẩm, thông khí và cung cấp thức ăn - giảm thiểu sai số nhân công, nâng cao năng suất và phúc lợi động vật.

Công nghệ sinh học & Gen: Phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILAS, hệ thống an toàn sinh học BSL3 và Viện nghiên cứu Vaccine hiện đại, giúp chủ động nguồn vaccine nội địa phục vụ ngành chăn nuôi trong nước và xuất khẩu

Chuyển đổi số toàn chuỗi: Tích hợp DQMS (Dabaco Quality Management System) - hệ thống quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn ISO, VietGAP, Halal, GMP-WHO - đảm bảo truy xuất nguồn gốc và minh bạch dữ liệu từ trang trại đến bàn ăn.

Chiến lược "Hội nhập bản sắc / Global Excellence, Local Mastery" mà DABACO khởi động hướng tới 2030 đặt chuyển đổi số làm trụ cột cạnh tranh cốt lõi không chỉ để tối ưu hóa nội bộ, mà còn để đưa sản phẩm và công nghệ DABACO vươn ra các thị trường nông nghiệp tiềm năng tại châu Á.

Lãnh đạo Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới của Tập đoàn.

Tái định vị thương hiệu — Khởi đầu cho hành trình phát triển mới

Tinh thần chuyển mình chiến lược được thể hiện rõ nét trong biểu tượng nhận diện thương hiệu mới. Chữ "D" được cách điệu theo cấu trúc khí động học, gợi hình mũi tên hướng về phía trước, biểu trưng cho khát vọng tiên phong và tầm nhìn vươn ra thế giới. Bốn mảnh ghép đan cài đại diện cho chuỗi giá trị 3F+ khép kín, trong khi các đường nét mô phỏng cấu trúc sinh học thể hiện chiều sâu khoa học và công nghệ. Hệ màu xanh lá, cam đất và xanh navy phản ánh sự hòa quyện giữa cội nguồn nông nghiệp, năng lượng sản xuất và tinh thần công nghệ hiện đại.

Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco

Phát biểu tại buổi lễ, Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DABACO Việt Nam Nguyễn Như So khẳng định: "Ba mươi năm qua, mỗi bước tiến của DABACO đều được xây dựng trên nền tảng của những con người dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Hôm nay, với nhận diện thương hiệu mới, chúng tôi không chỉ thay đổi diện mạo — chúng tôi tuyên bố một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên mà DABACO dẫn dắt nông nghiệp Việt Nam vươn lên tầm châu Á, bằng khoa học, bằng công nghệ và bằng trách nhiệm với cộng đồng. DABACO không chờ đợi — chúng tôi lựa chọn hành động, chúng tôi kiến tạo tương lai".

Thành lập ngày 29/3/1996, Tập đoàn DABACO Việt Nam là một trong những tập đoàn nông nghiệp – thực phẩm – công nghệ sinh học hàng đầu Việt Nam. Hoạt động theo mô hình chuỗi giá trị 3F+ (Feed – Farm – Food và hơn thế nữa) khép kín từ trang trại đến bàn ăn, Tập đoàn sở hữu hàng chục công ty thành viên, hơn 10.000 cán bộ nhân viên, tổng tài sản 16.000 tỷ đồng và đạt doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng năm 2024. Cổ phiếu DBC niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán từ năm 2008.