Tập đoàn Dabaco Việt Nam khánh thành Nhà máy dầu thực vật giai đoạn 2 ở Bắc Ninh

Dự lễ khánh thành, về phía Trung ương có các bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng lãnh đạo bộ, ban ngành.

Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy dầu thực vật giai đoạn 2

Dự án Nhà máy dầu thực vật Dabaco giai đoạn 2 được khởi công từ tháng 1/2024 với tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng. Nhà máy có công suất đạt 1.000 tấn hạt hạt mỗi ngày, gấp đôi giai đoạn 1, nâng tổng công suất toàn nhà máy lên 1.500 tấn hạt mỗi ngày. Tổng mức đầu tư cả hai giai đoạn đạt hơn 3.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 115 triệu USD).

Khi đi vào vận hành ổn định, mỗi năm nhà máy sản xuất hơn 100 triệu lít dầu ăn tinh luyện, 400.000 tấn khô đậu nành và 5.500 tấn Lecithin. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi, góp phần giảm tỷ trọng nhập khẩu, chủ động nguồn cung và nâng cao chất lượng sản phẩm trong nước.

Văn nghệ chào mừng

Đáng chú ý, nhà máy tiếp tục tiên phong ứng dụng công nghệ "Zero Influence" trong chiết xuất và công nghệ Nano trong tinh luyện. Đây là những công nghệ hiện đại nhất hiện nay của hãng Desmet, giúp tối ưu hóa chất lượng sản phẩm và thân thiện với môi trường.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Dabaco Việt Nam trong việc hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín. Việc đưa nhà máy vào hoạt động khẳng định vị thế của doanh nghiệp, tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp chế biến của tỉnh Bắc Ninh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải cho biết, thời gian tới Tập đoàn Dabaco Việt Nam cần tập trung vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để làm chủ công nghệ hiện đại. Đồng thời, doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại để vươn tới các thị trường quốc tế. Đặc biệt, yêu cầu Tập đoàn thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, hướng tới mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững vùng nguyên liệu.

Chủ tịch HĐQT Dabaco Nguyễn Như So phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Dabaco Nguyễn Như So cho biết, nhà máy dầu thực vật là một mắt xích quan trọng trong định hướng hoàn thiện chuỗi giá trị 3F+ của tập đoàn.

"Việc tiếp tục đầu tư mở rộng và làm chủ sâu hơn quy trình sản xuất không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo nền tảng để Dabaco chủ động hơn trong chuỗi cung ứng và phát triển bền vững hơn trong dài hạn", ông So nói.

Các đại biểu tham quan nhà máy sản xuất

Đặc biệt, việc đưa vào vận hành giai đoạn 2 cho thấy Dabaco đang tiếp tục đặt cược vào chiến lược chế biến sâu - hướng đi giúp doanh nghiệp nông nghiệp không chỉ bán sản phẩm sơ cấp, mà còn từng bước nâng giá trị gia tăng ở nhiều công đoạn.

Tại buổi lễ, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2025 cho 2 tập thể và tặng Bằng khen cho 5 cá nhân thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam.