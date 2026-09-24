Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo" được VCCI và Tập đoàn TH hợp tác triển khai

Tập đoàn TH là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên và duy nhất được lựa chọn làm đối tác sáng lập của Đề án mang tầm quốc gia này, khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong việc kiến tạo một môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và thuận lợi.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết hợp tác giữa VCCI và Tập đoàn TH chụp ảnh lưu niệm, chính thức khởi động Đề án “Lắng nghe để Kiến tạo"

Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo" được xây dựng nhằm thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 394/TB-VPCP và Nghị quyết số 216/NQ-CP. Đề án hiện thực hóa hai bước chuyển mà Thủ tướng và Chính phủ đã đặt ra: chuyển từ tư duy "tháo gỡ khó khăn" đơn thuần sang "kiến tạo phát triển", và chuyển từ "đối thoại" sang "hành động quyết liệt".

Theo Thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn TH với tư cách đối tác sáng lập sẽ đồng hành cùng VCCI hỗ trợ và vận hành một Tổ công tác thường trực, kết hợp với mạng lưới chuyên gia chất lượng cao. Đề án tập trung vào hai trụ cột:

Tháo gỡ vướng mắc: đồng hành, theo dõi và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vướng mắc, rào cản pháp lý của doanh nghiệp.

Kiến tạo phát triển: chủ động tiếp nhận ý tưởng, hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp để chuyển hóa thành các đề xuất, sáng kiến thể chế trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hoạch định chính sách.

Đại diện VCCI và Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác, chung tay xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp

Cách làm này hướng tới việc thiết lập một kênh tương tác chuyên nghiệp, hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ, phản ánh trung thực tiếng nói từ thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, nhấn mạnh: "Đề án này là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác hiệu quả giữa VCCI và khu vực tư nhân. Thông qua Đề án, VCCI kỳ vọng thiết lập một kênh phản hồi thường xuyên, khách quan giữa cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ, giúp chính sách được điều chỉnh kịp thời, góp phần trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững."

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại buổi lễ

Việc một doanh nghiệp tư nhân đứng ra đồng sáng lập và đóng góp nguồn lực vận hành một đề án về thể chế là điều chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Đóng góp của Tập đoàn TH không dừng ở nguồn lực tài chính, mà quan trọng hơn là kinh nghiệm thực chiến của một doanh nghiệp sản xuất lớn đã trực tiếp đi qua nhiều rào cản pháp lý để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và đưa đầu tư Việt Nam ra thị trường quốc tế. Chính vốn kinh nghiệm này giúp Tổ công tác nhìn thấy điểm nghẽn từ thực tiễn, thay vì chỉ tiếp cận qua hồ sơ và báo cáo.

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH, chia sẻ: "Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Nhưng động lực ấy chỉ thực sự bật lên khi doanh nghiệp không chỉ là người thụ hưởng chính sách, mà còn là người cùng kiến tạo chính sách. TH tham gia Đề án này không phải để nói tiếng nói riêng của TH, mà để góp phần xây dựng một cơ chế trong đó mọi doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, đều có thể nói và đều được lắng nghe."

Ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH khẳng định quyết tâm của doanh nghiệp trong kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch

Ông Ngô Minh Hải nói thêm: "Với chúng tôi, một vướng mắc được giải quyết là một cơ hội kinh doanh được giữ lại. Một điểm nghẽn thể chế được tháo gỡ là hàng nghìn doanh nghiệp cùng được tiếp sức. Đó là phép nhân mà không một khoản đầu tư riêng lẻ nào của doanh nghiệp có thể tạo ra được, và cũng là cách TH hiện thực hóa triết lý phát triển bền vững, trách nhiệm với xã hội mà chúng tôi theo đuổi trong suốt hành trình xây dựng thương hiệu."

Sự tham gia của Tập đoàn TH vì vậy mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một thỏa thuận hợp tác, khẳng định vai trò dẫn dắt của khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong công cuộc kiến tạo thể chế và đồng hành cùng Chính phủ hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số một cách bền vững.

Sự kiện ký kết hôm nay đánh dấu bước khởi động quan trọng để Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo" chính thức đi vào vận hành, hứa hẹn tạo ra những tác động tích cực, thiết thực và đo lường được cho môi trường thể chế tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thành lập năm 2009, Tập đoàn TH là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất thực phẩm, đồ uống, được biết đến rộng rãi qua thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK. TH đã thực hiện thành công cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam với cụm trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao quy mô hàng đầu thế giới, đàn bò gần 75.000 con, góp phần nâng tỷ lệ sữa nước chế biến từ sữa tươi trên thị trường từ 8% năm 2008 lên hơn 70% hiện nay. Tập đoàn có kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng trong việc tháo gỡ rào cản thể chế để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và hữu cơ, chuẩn hóa sữa học đường và dinh dưỡng học đường, đồng thời mở rộng đầu tư ra quốc tế với các dự án chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa quy mô lớn tại Liên bang Nga. TH được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 6 kỳ liên tiếp từ năm 2014 đến năm 2024 cùng nhiều giải thưởng quốc tế uy tín về phát triển bền vững, quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Với triết lý "Vì hạnh phúc đích thực, vì sức khỏe cộng đồng", TH đặt lợi ích của Tập đoàn trong lợi ích chung của quốc gia, không chạy theo tối đa hóa lợi nhuận mà hướng tới hợp lý hóa lợi ích cho xã hội.