English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đến núi Bà Đen săn “nón mây” và trải nghiệm “sống chill” trên nóc nhà Nam Bộ

Thứ Ba, 21:00, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mùa săn mây tại núi Bà Đen (Tây Ninh) đang vào độ bậc đẹp nhất năm, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng “nón mây” kỳ thú, lên đỉnh săn biển mây bồng bềnh, nhâm nhi ly cà phê giữa lưng chừng trời và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

ban-sao-cua-san-may-tren-dinh-ba-den.jpg

Những ngày tháng 10, Nam bộ đang trong mùa mưa, cũng là lúc núi Bà Đen liên tục xuất hiện những hiện tượng mây kỳ thú.

Từ phía xa, có thể nhìn thấy đỉnh núi được bao phủ bởi một lớp mây trắng tạo hình như chiếc “nón” khổng lồ. Có lúc mây chỉ lững lờ ôm quanh đỉnh, có lúc lại dày đến mức như có một chiếc đĩa bay khổng lồ đang đậu trên đỉnh núi.

Săn mây trên đỉnh núi lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Từ quảng trường Tây Bổ Đà Sơn nhìn ra toàn cảnh đồng bằng mênh mông, sẽ thấy một biển mây bồng bềnh. Khi những dải mây tách ra, sẽ để lộ hồ Dầu Tiếng và những mảnh xanh mênh mông, tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ.

ban-sao-cua-san-may-tren-dinh-ba-den-6.jpg

“Đẹp nhất có lẽ là những khoảnh khắc mây chuyển động. Chỉ cần đứng  vài phút, bạn có thể chứng kiến một khung cảnh hoàn toàn khác. Với người mê nhiếp ảnh như tôi, đây là lúc chiếc máy ảnh có thể được tận dụng hết công suất để lưu lại những khoảnh khắc “triệu like” - anh Phạm Hải (Tây Ninh) nói.

ban-sao-cua-uu-dam-quan.jpg

Mới đây, trên đỉnh “đệ nhất thiên sơn”, có một góc “săn mây” khiến nhiều bạn trẻ đặc biệt thích thú, đó là khoảng sân của Ưu Đàm quán - quán cafe ngay tại cung đường đi lên khu vực ngự toạ của Tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Từ đây, du khách vừa nhâm nhi cà phê tận hưởng khí hậu mát lạnh trên đỉnh núi, vừa phóng tầm mắt ra toàn cảnh đồng bằng phía dưới, nơi những tầng mây trắng liên tục chuyển động theo gió.

ban-sao-cua-san-may-tren-dinh-ba-den-4.jpg

Với những người trẻ yêu thích check-in, đây là lúc chuyển từ “săn mây” sang “săn mood”. Không gian xanh mát của khu vườn Ưu đàm, tiếng nhạc thiền an yên, cùng những tầng mây trôi giữa không gian khoáng đạt tạo nên khoảnh khắc hoàn toàn thư thái trên nóc nhà Nam Bộ.

ban-sao-cua-san-may-tren-dinh-ba-den-3.jpg

“Tôi đặc biệt thích hai loại nước uống đặc trưng của Ưu Đàm quán là nước Cam Lộ và nước Hỷ trà. Không chỉ có tên gọi thú vị, hương vị ủa hai ly nước này rất thanh mát, kết hợp với chút gió núi, nền trời rộng mở và biển mây phía xa tạo nên một trải nghiệm đặc biệt“chill”. Đây là nơi tôi có thể ngồi cả ngày không chán để trò chuyện cùng bạn bè hoặc đơn giản là thả mình vào khung cảnh đậm chất thơ trước mắt” - chị Phạm Khánh Hà, TP.HCM chia sẻ.

ban-sao-cua-san-may-tren-dinh-ba-den-2.jpg

Theo thông tin từ KDL Sun World Ba Den Mountain, từ ngày 5/10 đến 15/10, KDL áp dụng chính sách ưu đãi giá vé cáp treo đặc biệt: mua 1 vé cáp treo lên đỉnh núi, được tặng 1 vé cáp treo Chùa Hang. Theo đó, Combo Cáp Đỉnh Vân Sơn – Chùa Hang chỉ còn 400.000 đồng/người lớn và 300.000 đồng/trẻ em. Nếu muốn kết hợp thêm trải nghiệm ẩm thực, Combo Cáp Đỉnh Vân Sơn – Chùa Hang kèm Buffet Vân Sơn có giá 650.000 đồng/người lớn, 450.000 đồng/trẻ em trong tuần và 700.000 đồng/người lớn, 500.000 đồng/trẻ em vào cuối tuần và ngày lễ.

Chính sách ưu đãi giá vé đặc biệt này được xem là một cơ hội để du khách, đặc biệt là các bạn trẻ “săn mây” và sống chill trong mùa mây đẹp bậc nhất trong năm tại núi Bà.

a2-sun-16-7.jpg

Sun Group hợp tác Innochain Group phát triển trường liên cấp tại Đà Nẵng

VOV.VN - Ngày 16/7, tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group và Innochain Group đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, phát triển và vận hành các dự án giáo dục tại Khu đô thị Sun Riverpolis (hay còn gọi là Khu đô thị Hòa Quý).

 

CTV Thanh Huyền/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điện Biên động thổ tổ hợp cáp treo hơn 2.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư
Điện Biên động thổ tổ hợp cáp treo hơn 2.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư

VOV.VN - UBND tỉnh Điện Biên cùng Tập đoàn Sun Group đã tổ chức Lễ động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ.

Điện Biên động thổ tổ hợp cáp treo hơn 2.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư

Điện Biên động thổ tổ hợp cáp treo hơn 2.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư

VOV.VN - UBND tỉnh Điện Biên cùng Tập đoàn Sun Group đã tổ chức Lễ động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ.

Sun Group khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết hơn 3.900 tỷ đồng
Sun Group khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết hơn 3.900 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 27/4, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né - Phan Thiết và khu vực Nam Trung Bộ.

Sun Group khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết hơn 3.900 tỷ đồng

Sun Group khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết hơn 3.900 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 27/4, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né - Phan Thiết và khu vực Nam Trung Bộ.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng