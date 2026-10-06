Đến núi Bà Đen săn “nón mây” và trải nghiệm “sống chill” trên nóc nhà Nam Bộ

Những ngày tháng 10, Nam bộ đang trong mùa mưa, cũng là lúc núi Bà Đen liên tục xuất hiện những hiện tượng mây kỳ thú.

Từ phía xa, có thể nhìn thấy đỉnh núi được bao phủ bởi một lớp mây trắng tạo hình như chiếc “nón” khổng lồ. Có lúc mây chỉ lững lờ ôm quanh đỉnh, có lúc lại dày đến mức như có một chiếc đĩa bay khổng lồ đang đậu trên đỉnh núi.

Săn mây trên đỉnh núi lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Từ quảng trường Tây Bổ Đà Sơn nhìn ra toàn cảnh đồng bằng mênh mông, sẽ thấy một biển mây bồng bềnh. Khi những dải mây tách ra, sẽ để lộ hồ Dầu Tiếng và những mảnh xanh mênh mông, tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ.

“Đẹp nhất có lẽ là những khoảnh khắc mây chuyển động. Chỉ cần đứng vài phút, bạn có thể chứng kiến một khung cảnh hoàn toàn khác. Với người mê nhiếp ảnh như tôi, đây là lúc chiếc máy ảnh có thể được tận dụng hết công suất để lưu lại những khoảnh khắc “triệu like” - anh Phạm Hải (Tây Ninh) nói.

Mới đây, trên đỉnh “đệ nhất thiên sơn”, có một góc “săn mây” khiến nhiều bạn trẻ đặc biệt thích thú, đó là khoảng sân của Ưu Đàm quán - quán cafe ngay tại cung đường đi lên khu vực ngự toạ của Tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Từ đây, du khách vừa nhâm nhi cà phê tận hưởng khí hậu mát lạnh trên đỉnh núi, vừa phóng tầm mắt ra toàn cảnh đồng bằng phía dưới, nơi những tầng mây trắng liên tục chuyển động theo gió.

Với những người trẻ yêu thích check-in, đây là lúc chuyển từ “săn mây” sang “săn mood”. Không gian xanh mát của khu vườn Ưu đàm, tiếng nhạc thiền an yên, cùng những tầng mây trôi giữa không gian khoáng đạt tạo nên khoảnh khắc hoàn toàn thư thái trên nóc nhà Nam Bộ.

“Tôi đặc biệt thích hai loại nước uống đặc trưng của Ưu Đàm quán là nước Cam Lộ và nước Hỷ trà. Không chỉ có tên gọi thú vị, hương vị ủa hai ly nước này rất thanh mát, kết hợp với chút gió núi, nền trời rộng mở và biển mây phía xa tạo nên một trải nghiệm đặc biệt“chill”. Đây là nơi tôi có thể ngồi cả ngày không chán để trò chuyện cùng bạn bè hoặc đơn giản là thả mình vào khung cảnh đậm chất thơ trước mắt” - chị Phạm Khánh Hà, TP.HCM chia sẻ.

Theo thông tin từ KDL Sun World Ba Den Mountain, từ ngày 5/10 đến 15/10, KDL áp dụng chính sách ưu đãi giá vé cáp treo đặc biệt: mua 1 vé cáp treo lên đỉnh núi, được tặng 1 vé cáp treo Chùa Hang. Theo đó, Combo Cáp Đỉnh Vân Sơn – Chùa Hang chỉ còn 400.000 đồng/người lớn và 300.000 đồng/trẻ em. Nếu muốn kết hợp thêm trải nghiệm ẩm thực, Combo Cáp Đỉnh Vân Sơn – Chùa Hang kèm Buffet Vân Sơn có giá 650.000 đồng/người lớn, 450.000 đồng/trẻ em trong tuần và 700.000 đồng/người lớn, 500.000 đồng/trẻ em vào cuối tuần và ngày lễ.

Chính sách ưu đãi giá vé đặc biệt này được xem là một cơ hội để du khách, đặc biệt là các bạn trẻ “săn mây” và sống chill trong mùa mây đẹp bậc nhất trong năm tại núi Bà.