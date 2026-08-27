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Điện lực TPHCM: Bảo đảm cấp điện liên tục trong dịp lễ 2/9

Thứ Năm, 16:15, 27/08/2026
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VOV.VN -Tổng công ty Điện lực Thành phố (EVNHCMC) đã chỉ đạo các đơn vị thành viên không thực hiện các thao tác trên lưới, làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ lễ từ 0h00 ngày 29/8 đến 24h00 ngày 2/9, trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.

EVNHCMC đã quán triệt đến từng cán bộ công nhân viên tầm quan trọng của việc đảm bảo điện đối với sự kiện chính trị quan trọng  này. EVNHCMC yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo cung cấp điện. Các Công ty Điện lực khu vực và Công ty Lưới điện Cao thế tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện. Hành lang các tuyến dây cần được phát quang để đảm bảo an toàn lưới điện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về hành lang an toàn lưới điện và ổn định cho ngày nghỉ lễ. Lập phương án đảm bảo cung cấp điện trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh và tổ chức diễn tập tại địa điểm tổ chức lễ mít tinh, tổ chức sự kiện, lễ hội trên địa bàn quản lý.

   Các Công ty Điện lực chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với các công trình điện; rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và tuyên truyền ngăn ngừa các trường hợp vi phạm hành lang tuyến dây. Các đơn vị này phải thực hiện đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định điện cho các khu vực diễn ra các sự kiện.

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Trung tâm Điều độ hệ thống điện ngoài việc thực hiện các chức năng chuyên môn, phải phối hợp chặt chẽ với Công ty Lưới điện Cao thế và các Công ty Điện lực để đảm bảo cấp điện ưu tiên cho các sự kiện. Các công ty trực thuộc EVNHCMC tổ chức bố trí lực lượng trực vận hành và tăng cường nhân sự trực tại các trạm trọng điểm , chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị để xử lý kịp thời các tình huống, sự cố phát sinh.

CTV Quang Phương/VOV.VN
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