Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc với EVNHCMC về phát triển lưới điện thông minh

Tại buổi làm việc, ông Luân Quốc Hưng – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã giới thiệu khái quát về tình hình cung cấp điện trên địa bàn TP.HCM sau khi mở rộng địa giới hành chính, kết quả triển khai lưới điện thông minh, chuyển đổi số và định hướng phát triển hệ thống điện đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong thời gian tới.

Hiện nay EVNHCMC đang quản lý địa bàn rộng khoảng 6.773 km2, gấp hơn 3 lần so với trước kia, quản lý hệ thống điện quy mô lớn với 6 trạm biến áp 220kV, 110 trạm biến áp 110kV, 65.187 trạm phân phối 22kV và 1.825km đường dây truyền tải 220kV - 110kV, trong đó tỷ lệ ngầm hóa đạt 13%. EVNHCMC đang cung cấp điện cho khoảng 3,88 triệu khách hàng, công suất phụ tải cực đại đạt 9.668 MW và sản lượng điện thương phẩm đạt 56,03 tỷ kWh. Chất lượng cung cấp điện tiếp tục được nâng cao với tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 2,86%; chỉ số thời gian mất điện trung bình của khách hàng (SAIDI) đạt 158 phút và số lần mất điện trung bình (SAIFI) đạt 1,41 lần.

Phó Tổng giám đốc Luân Quốc Hưng cũng cho biết, Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch và lộ trình đầu tư phát triển hệ thống trạm và đường dây giai đoạn 2025-2030 nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển 2 con số của Thành phố với phương châm “điện đủ, điện tốt, điện xanh và điện an toàn”. Tổng công ty tiếp tục tập trung mở rộng, hiện đại hóa lưới điện truyền tải và phân phối; đẩy mạnh tự động hóa, quản lý hiệu quả các nguồn năng lượng phân tán và hệ thống lưu trữ năng lượng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong dự báo phụ tải và vận hành; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới xây dựng hệ thống lưới điện thông minh đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện TP.HCM.

Thay mặt đoàn khảo sát, ông Tạ Đình Thi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả EVNHCMC đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực đầu tư hạ tầng lưới điện, phát triển lưới điện thông minh và đẩy mạnh chuyển đổi số. Các thành viên trong đoàn cho rằng kết quả xếp hạng lưới điện thông minh của EVNHCMC liên tục được cải thiện, tiệm cận trình độ của nhiều đô thị và đơn vị điện lực hàng đầu trong khu vực và trên thế giới đã khẳng định định hướng đúng đắn của EVNHCMC nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Dịp này, Đoàn khảo sát cũng đã tham quan Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP.HCM, trực tiếp tìm hiểu mô hình giám sát, điều khiển và vận hành lưới điện từ xa theo thời gian thực.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Phòng điều hành Lưới điện thông minh Điện lực Đặc khu Côn Đảo.

Đoàn đánh giá cao mức độ ứng dụng công nghệ, tự động hóa trong công tác điều hành hệ thống điện, đồng thời thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Điều độ.

Trước đó, Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã đến Đặc khu Côn Đảo, tìm hiểu thực tế tại Phòng điều hành lưới điện thông minh Điện lực Đặc khu Côn Đảo, Nhà máy điện An Hội và điểm tiếp bờ tuyến cáp ngầm cấp điện cho đảo từ lưới điện quốc gia. Sau khi công trình lưới điện thống minh tại Côn Đảo được hoàn thành và được kết nối cấp điện từ nguồn điện lưới quốc gia, EVNHCMC đã cung cấp điện ổn định, liên tục 24/7, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống người dân Đặc khu Côn Đảo.