Độc quyền khi mua eSIM Viettel - Chỉ 125.000đ có 10GB/ngày

eSIM – chuẩn kết nối cho thiết bị thông minh

Là xu hướng tất yếu trên các dòng thiết bị thông minh đời mới, eSIM giúp người dùng loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào SIM vật lý. Không cần tháo lắp, không cần chờ đợi tại cửa hàng, khách hàng chỉ cần quét mã QR, thậm chí hiện nay đối với hệ điều hành iOs khách hàng Viettel còn không cần mã QR vẫn có thể kích hoạt số điện thoại mới ngay lập tức. Với khả năng tương thích cao trên smartphone, máy tính bảng và các thiết bị đeo thông minh, eSIM đang dần trở thành chuẩn kết nối mới, đồng hành cùng xu hướng số hóa và tối ưu trải nghiệm người dùng hiện đại.

Tốc độ 5G – nâng tầm trải nghiệm

Với hạ tầng mạng 5G được đầu tư bài bản và phủ sóng rộng khắp, Viettel sẽ mang đến cho khách hàng sử dụng eSIM tốc độ truy cập vượt trội, độ trễ thấp và kết nối ổn định trong mọi tình huống. Nhờ đó, người dùng có thể thoải mái xem phim, video độ phân giải cao không giật lag, họp trực tuyến mượt mà, chơi game online mượt tay theo thời gian thực, cũng như tải – gửi dữ liệu dung lượng lớn chỉ trong vài giây – luôn kết nối nhanh chóng, liền mạch trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Sự kết hợp hoàn hảo – Viettel không ngừng theo đuổi trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

Sự kết hợp giữa công nghệ eSIM tiện lợi và tốc độ 5G vượt trội chính sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm kết nối mượt mà, nhanh chóng và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Đây cũng chính là định hướng mà Viettel luôn kiên trì theo đuổi: không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cấp hạ tầng và tối ưu dịch vụ để mang lại giá trị thiết thực nhất cho người dùng.

Với gói cước eSIM 5G tốc độ cao mới, khách hàng hòa mạng mới sẽ được trải nghiệm:

Dung lượng: 10GB/ngày tốc độ cao

Giá cước: 125.000đ/30 ngày

Đối tượng áp dụng: Khách hàng eSIM hoà mạng mới (ưu đãi độc quyền)