Đón Trung thu theo cách 5 sao tại các khu nghỉ dưỡng Phú Quốc

Ban ngày tắm biển, chiều làm bánh, tối rước đèn

Khi Trung thu rơi đúng vào ngày cuối tuần, thay vì vội vã đưa con đi chơi vài tiếng giữa phố đông, nhiều gia đình có thêm lý do để biến dịp đoàn viên thành một chuyến đi ngắn ngày. Phú Quốc đặc biệt phù hợp với lựa chọn này bởi lịch trình có thể kết hợp trải nghiệm biển dành cho người lớn với những hoạt động mùa trăng mà trẻ nhỏ thực sự có thể tham gia.

Tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, lớp làm bánh Trung thu da tuyết đưa trẻ vào vai những “nghệ nhân nhí”. Các em được tự tay nhào vỏ bánh, phối màu, chọn khuôn và hồi hộp chờ đợi thành phẩm của riêng mình. Hoạt động tưởng chừng đơn giản lại trở thành khoảng thời gian cha mẹ và con trẻ cùng làm một việc, cùng chia sẻ niềm vui thay vì mỗi người theo đuổi một trải nghiệm riêng trong kỳ nghỉ.

Trải nghiệm làm lồng đèn thủ công tại Kids Club - JW Marriot Phu Quoc, nơi cha mẹ cùng con trẻ gửi gắm niềm vui vào từng sắc màu mùa trăng.

Ngày hội Trung thu lớn nhất trong chuỗi hoạt động tại Nam đảo diễn ra vào ngày 25/9 tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort. Ngay từ ban ngày, Kids Club sẽ trở thành một xưởng thủ công nhiều màu sắc, nơi trẻ nhỏ tự tay gấp lồng đèn giấy, làm thỏ bông và vẽ mặt nạ dân gian.

Khi trời tối, không khí chuyển từ lớp học sáng tạo sang đêm hội “A Magical Moonlit Night” bên Bãi Kem. Dưới ánh đèn lồng, các em nhỏ sẽ cùng Chị Hằng, Chú Cuội tham gia đoàn rước đèn, reo vui theo tiếng trống múa lân rồi quây quần phá cỗ cùng gia đình. Những ký ức Trung thu của thế hệ cha mẹ – từ chiếc đèn giấy, tiếng trống lân đến mâm cỗ trông trăng – nhờ đó được kể lại cho trẻ nhỏ bằng một trải nghiệm sống động giữa không gian biển đảo.

Tiếng trống múa lân rộn ràng tái hiện không khí hội trăng rằm truyền thống giữa không gian biển đảo Nam Phú Quốc.

Không khí lễ hội bắt đầu sớm hơn tại Premier Village Phu Quoc Resort với Chợ đêm Trung thu diễn ra ngày 23/9. Thay vì một bữa tối khép kín trong nhà hàng, du khách có thể hòa vào không gian chợ đêm rực rỡ, dạo chơi, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng cảm giác sum họp giữa khung cảnh khu nghỉ dưỡng nằm giữa hai mặt biển.

Điểm đáng chú ý của những hoạt động này là Trung thu không tách rời kỳ nghỉ để trở thành một chương trình biểu diễn đơn thuần. Ban ngày, cả nhà vẫn có thể tắm biển, nghỉ ngơi và khám phá đảo; đến chiều, trẻ làm bánh, làm đèn; tối cùng nhau rước đèn, xem múa lân và phá cỗ. Nhịp trải nghiệm liền mạch giúp chuyến đi vừa đủ thư giãn cho cha mẹ, vừa có những hoạt động khiến trẻ nhỏ mong đợi.

Khi bánh Trung thu mang hương vị của đảo Ngọc

Không chỉ dành cho trẻ em, mùa trăng tại Phú Quốc còn được các khu nghỉ dưỡng kể bằng những hương vị gắn với vùng đất.

Tại New World Phu Quoc Resort, bộ sưu tập bánh Trung thu “Moonlight in Full Bloom” do Bếp trưởng Peter Nguyen sáng tạo gây chú ý với hai biến tấu sử dụng nguyên liệu bản địa: Dừa non và Mật sim “Purple Sunset”; Dâu tây và Tiêu đỏ Phú Quốc. Vị ngọt của bánh kết hợp với sim, dừa và loại gia vị nổi tiếng của đảo Ngọc tạo nên một món quà Trung thu mang dấu ấn điểm đến, thay vì chỉ lặp lại những hương vị quen thuộc. Du khách có thể thưởng thức bánh cùng trà chiều tại khu nghỉ dưỡng với giá 350.000++ đồng mỗi set.

Thưởng thức tiệc trà chiều Trung thu với những chiếc bánh mang hương vị mật sim và tiêu đỏ đặc trưng của đảo Ngọc.

La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton lại đưa thực khách đi qua hai sắc thái khác nhau của mùa trăng. Tại nhà hàng Seta, bốn loại bánh Trung thu da tuyết thủ công với lớp vỏ mềm mát được phục vụ trong không gian mang cảm hứng Quảng Đông. Trong khi đó, il Salone giữ lại nghi thức thưởng bánh nướng cùng trà nóng, nhưng làm mới thực đơn bằng những hương vị như dừa, cốm non hay chocolate tiêu đen bên cạnh vị sen trứng muối truyền thống.

BST bánh Trung thu thủ công tinh tế được phục vụ trong không gian ẩm thực sang trọng tại La Festa Phu Quoc

Câu chuyện ẩm thực tiếp tục tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort với set trà chiều “Flavors of Vietnam” ở French & Co. Cua Phú Quốc, vải Bắc Giang và xoài Hòa Lộc được biến tấu trong hình thức của một buổi trà chiều cổ điển. Khi đêm xuống, các gia đình có thể chuyển từ thưởng bánh sang tiệc nướng bên bờ biển hoặc tiệc hải sản Crab Feast tại Tempus Fugit.

Ấm áp không gian sum họp gia đình với những bữa tiệc tối tại JW Marriot Phu Quoc

Premier Village Phu Quoc Resort cũng giới thiệu thực đơn “A Feast of Reunion” dành cho bữa tối đoàn viên. Giữa không gian yên tĩnh của khu nghỉ dưỡng, bữa ăn trở thành điểm kết nối sau một ngày mỗi thành viên đã có đủ thời gian vui chơi, nghỉ ngơi và khám phá theo sở thích riêng.

Trung thu tại Phú Quốc vì thế không cố gắng thay thế những mùa trăng truyền thống. Trẻ nhỏ vẫn làm bánh, cầm đèn, xem múa lân và gặp Chị Hằng – Chú Cuội; người lớn vẫn ngồi bên tách trà và một bữa cơm sum họp. Chỉ khác rằng năm nay, phía sau đoàn rước đèn là tiếng sóng, mâm cỗ được bày dưới bầu trời biển đảo và cả gia đình có trọn một kỳ nghỉ cuối tuần để thực sự ở bên nhau.