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Du lịch Phú Quốc ổn định dịch vụ, giữ vững chất lượng điểm đến

Thứ Tư, 17:00, 15/07/2026
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VOV.VN - Các doanh nghiệp du lịch cho biết Phú Quốc tiếp tục thu hút khách quốc tế, trong đó có khách Ấn Độ. Mỗi ngày, Phú Quốc vẫn đón các đoàn khách Ấn Độ từ nhiều nơi như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM...bên cạnh du khách các thị trường khác.

Sau sự cố gần đây tại Phú Quốc (An Giang), các doanh nghiệp lữ hành cho biết hoạt động du lịch vẫn diễn ra ổn định, chưa có tình trạng khách Ấn Độ hủy tour hàng loạt. Những ngày qua, nhiều đoàn khách Ấn Độ đến Phú Quốc bằng các chuyến bay quốc tế và nội địa như từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM...Tuy nhiên, các chương trình du lịch bằng ca nô đang được chuyển hướng sang những hoạt động tham quan, trải nghiệm khác.

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Đoàn khách Ấn Độ đến Phú Quốc tháng 7/2026. Ảnh: Khuê Phạm

Một khách sạn 5 sao tại khu vực Dương Đông, Phú Quốc ghi nhận lượng khách Ấn Độ hiện nay vẫn ổn định: "Hiện số lượng khách Ấn Độ nằm trong top 5 về quốc tịch tại khách sạn. Chúng tôi đã ghi nhận thị trường Ấn Độ tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm 2025 và dự báo vẫn tăng trong năm nay. Phía khách sạn cũng chú trọng việc cung cấp thêm một số món ăn phù hợp với khẩu vị của khách Ấn Độ, nhất là trong bữa ăn sáng tự chọn", ông Lê Anh Duy - Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Seashells Phu Quoc Hotel & Spa cho biết.

Theo ông Gaurav Verma - đại diện công ty The Vietnam DMC (trụ sở tại New Delhi, Ấn Độ), đơn vị này vẫn duy trì các đoàn khách du lịch Phú Quốc và Việt Nam: “Khách Ấn Độ vẫn muốn đến Việt Nam và Phú Quốc nói riêng, nhưng các tour dùng ca nô sẽ được thay thế, ví dụ như sử dụng cáp treo Hòn Thơm hoặc các hoạt động, trải nghiệm khác. Chúng tôi và đối tác tại Việt Nam có chính sách linh hoạt, để khách có quyền tự chọn đổi tour khác hoặc hoàn hủy, đồng thời đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ, bởi Việt Nam hay Phú Quốc vẫn rất thu hút khách Ấn Độ”.

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Khách quốc tế trải nghiệm tại Seashells Phu Quoc Hotel & Spa. Ảnh: Khách sạn cung cấp

Về lâu dài, hãng lữ hành Ấn Độ kiến nghị cơ quan chức năng tại Phú Quốc và ngành du lịch Việt Nam nói chung phải đảm bảo an toàn cho du khách tham gia các hoạt động du lịch biển đảo, thiết lập cơ chế linh hoạt hơn về cảnh báo thời tiết và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển khách trên biển. Đặc biệt cần chuẩn hóa quy trình cứu hộ tại chỗ, bổ sung lực lượng thường trực để giảm thiểu rủi ro, mất mát lớn như sự việc vừa qua tại Phú Quốc.

Hiện nay, ngành du lịch An Giang đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, nhất là du lịch đường thủy, sau sự cố xảy ra tại đặc khu Phú Quốc. Sở Du lịch An Giang đã kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển khách du lịch đường thủy, đặc biệt là việc xuất bến đối với các phương tiện đưa khách tham quan các đảo, quần đảo; siết chặt việc kiểm tra điều kiện hoạt động, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết để có cảnh báo kịp thời cho du khách, nhất là trong mùa mưa bão và cao điểm du lịch.

"Cần tăng cường tập huấn kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn cho thuyền viên, hướng dẫn viên; đồng thời phổ biến kỹ năng an toàn và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị cứu sinh cho du khách trước mỗi hành trình. Đây là những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao mức độ an toàn, xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, có trách nhiệm và bền vững", ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết.

 

Hải Nam/VOV.VN
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