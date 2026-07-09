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EVNCPC phối hợp sửa chữa nhà giúp gia đình thân nhân liệt sĩ tại TP Đà Nẵng

Thứ Năm, 10:26, 09/07/2026
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VOV.VN - Sáng ngày 9/7, tại thôn Bích An, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng, chính quyền địa phương phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa giúp gia đình ông Trần Được và bà Trần Thị Kiển (hai anh em ruột), là thân nhân liệt sĩ Trần Quốc Việt.

Gia đình ông Trần Được và bà Trần Thị Kiển thuộc diện gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn. Bà Trần Thị Kiển hiện sống một mình và chăm lo hương khói cho liệt sĩ Trần Quốc Việt.

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Đại diện EVNCPC bày tỏ mong muốn công trình sớm hoàn thành để gia đình ông Trần Được và bà Trần Thị Kiển có nơi ở khang trang

Sau nhiều năm sử dụng, ngôi nhà của bà đã xuống cấp, không còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt, đặc biệt tiềm ẩn nhiều rủi ro trong mùa mưa bão. EVNCPC đã hỗ trợ 70 triệu đồng để sửa chữa ngôi nhà này. 

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EVNCPC trao biển tượng trưng hỗ trợ 70 triệu đồng giúp thân nhân gia đình liệt sĩ sửa chữa ngôi nhà

Đại diện gia đình bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến EVNCPC, Công an xã Tam Xuân, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, đoàn thể đã quan tâm, hỗ trợ để gia đình có điều kiện sửa chữa ngôi nhà.

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Lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh tại Quảng Trị

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7), phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly, đã có hành trình về Quảng Trị trong 2 ngày 4-5/7.

PV/VOV-miền Trung
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