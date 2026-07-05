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Lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh tại Quảng Trị

Chủ Nhật, 19:54, 05/07/2026
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VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7), phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly, đã có hành trình về Quảng Trị trong 2 ngày 4-5/7.

Tại Quảng Trị, Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, Bến phà Gianh và Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 - Quyết thắng; thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ hai đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 589 - những người lính đang lặng thầm thực hiện một nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng đối với Tổ quốc và nhân dân.

Tham gia đoàn công tác có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; ông Đặng Khánh Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng nhiều cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng đi cùng đoàn.

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Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9

Chăm lo gia đình liệt sĩ, người có công

Trong chương trình, Đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước tại phường Quảng Trị. Mẹ Nguyễn Thị Phước năm nay 99 tuổi, là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Tề, hy sinh năm 1965, và là mẹ liệt sĩ Nguyễn Đình Chiến, hy sinh năm 1972 khi mới 19 tuổi.

Tại gia đình, Đoàn công tác đã thành kính thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của Mẹ Nguyễn Thị Phước và gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

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Đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước.

Cũng trong ngày, đoàn công tác đã trao 1.100 phần quà cho tất cả thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn phường Quảng Trị. Mỗi phần quà thể hiện sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thay mặt đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách và nhân dân Quảng Trị vì những hy sinh to lớn trong kháng chiến chống Mỹ.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã thăm hỏi hai thương binh trong kháng chiến chống Mỹ là ông Trần Hữu Thủy (sinh năm 1944) và ông Lê Minh Đức (1946). Vui mừng khi chứng kiến nhiều cô/bác vẫn khỏe mạnh, các thành viên Đoàn công tác ân cần thăm thăm hỏi và chúc các cô, các bác có thêm nhiều sức khỏe, chứng kiến sự đổi thay và phát triển của quê hương đất nước cũng như làm điểm tựa tinh thần cho con cháu, tấm gương cho xã hội noi theo.

Thông qua hoạt động thăm hỏi gia đình liệt sĩ và thương binh, Đoàn công tác mong muốn lan tỏa trách nhiệm chăm lo thường xuyên, thiết thực hơn nữa đối với người có công, gia đình chính sách; coi đây không chỉ là nhiệm vụ của các cấp, các ngành mà còn là tình cảm, trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người đã góp phần làm nên lịch sử vẻ vang của đất nước.

Tri ân những hy sinh thầm lặng

Không dừng lại ở các hoạt động quan tâm các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, Đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9; thăm, động viên và tặng quà Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

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Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly thăm, động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi an nghỉ của hơn một vạn anh hùng liệt sĩ đến từ mọi miền Tổ quốc, phần lớn là những cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và nước bạn Lào trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mỗi phần mộ nơi đây là một câu chuyện về lòng yêu nước, về tinh thần quả cảm, sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho độc lập dân tộc.

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, cho biết tính trên toàn tỉnh, hiện có 22.635 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trong đó con số riêng tại Nghĩa trang Đường 9 là 5.929.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được triển khai từ ngày 15/3/2026 và kéo dài đến ngày 27/7/2027. Đội 584 và 589 là hai trong số 32 đội quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đang được tổ chức trên khắp cả nước.

Đại tá Trương Viết Hải cho biết trong đợt cao điểm 500 ngày đêm này, Đội 584 đã khai quật khoảng 1.400 hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, lấy mẫu và gửi cho Viện Pháp y của Bộ Y tế 1.327 mẫu trong đợt 1. Đội 589, với nhiều thành viên vừa trở về từ Lào, đã quy tập được 25 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 16 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Lào giai đoạn mùa khô 2025 – 2026.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng đã đặt vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”; kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 598 đã đạt được trong suốt thời gian qua, đại diện Đoàn công tác khẳng định, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

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Đoàn công tác trao tặng 1 tỉ 467 triệu đồng để động viên các đội quy tập đang làm nhiệm vụ trong và ngoài nước.

Ân cần thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc, lắng nghe những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, đại diện Đoàn công tác đã trao các phần quà trực tiếp cho hai đội; trao tặng 1 tỉ 467 triệu đồng để động viên các đội quy tập đang làm nhiệm vụ trong và ngoài nước.

Chương trình của Văn phòng Trung ương Đảng lần này không chỉ là một hoạt động tri ân giàu ý nghĩa mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; luôn quan tâm, đồng hành cùng những lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời tiếp tục lan tỏa sâu rộng các giá trị nhân văn bền vững đã làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

PV/VOV.VN
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