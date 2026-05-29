EVNHCMC: Đảm bảo cấp điện cho tuyển sinh đầu cấp và thi tốt nghiệp THPT

Theo đó, các đơn vị chủ động làm việc với chính quyền địa phương, ban tổ chức và các cơ sở giáo dục để nắm bắt, cập nhật đầy đủ thời gian, địa điểm ra đề thi, điểm thi, điểm chấm thi của các kỳ thi năm 2026 theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Công nhân vận hành EVNHCMC

Tổng công ty Điện lực TPHCM yêu cầu các đơn vị tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hệ thống cấp điện tại các địa điểm tổ chức kỳ thi (gồm nguồn điện lưới và hệ thống điện nội bộ trường học, cơ sở giáo dục, địa điểm thi). Lập biên bản kiểm tra có xác nhận của đơn vị sử dụng điện. Nếu hệ thống điện nội bộ không đảm bảo an toàn, ổn định, cần khuyến cáo rõ cho đơn vị, đồng thời thống nhất phương án trực và vận hành với các trường học, cơ sở giáo dục, địa điểm thi, đơn vị tổ chức thi trước, trong và sau thời gian thi. Không thực hiện các công tác trên lưới điện gây mất điện cho các hộ gia đình, trường học, cơ sở giáo dục, địa điểm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM (dự kiến diễn ra vào ngày 1 - 2/6), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (dự kiến vào ngày 11 - 12/6/2026) và trước 7 ngày diễn ra các kỳ thi, trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.

Kiểm tra hệ thống cầu dao

Ngành Điện chỉ bố trí máy phát dự phòng cho các hội đồng sao in đề thi và hội đồng chấm thi (sử dụng máy phát do ngành Điện quản lý) và không bố trí máy phát dự phòng cho các điểm thi. Các hội đồng thi cần chủ động bố trí kinh phí thuê máy phát (nếu cần) trong chi phí tổ chức kỳ thi. Bố trí nhân viên trực để xử lý nhanh sự cố tại các địa điểm thi và các đơn vị bố trí lãnh đạo trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Chấp hành nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Bố trí đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện chuyên dụng và lực lượng kỹ thuật để xử lý sự cố (nếu có).