EVNHCMC đạt giải Thương hiệu Vàng TP.HCM

Toàn cảnh lễ khai mạc chương trình HCMC Brand Award 2026

Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM (HCMC Brand Award) được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP.HCM, Sở Công Thương Thành phố cùng Báo Điện tử Tuổi trẻ là đơn vị trực tiếp thực hiện, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đạt kết quả xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, dịch vụ. Giải thưởng đã đánh giá và ghi nhận những nỗ lực, thành công trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu gắn liền với phát triển năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong 9 tháng, EVNHCMC đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung cấp điện cho Thành phố an toàn, liên tục phục vụ cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân Thành phố. Theo đó, EVNHCMC đã cung cấp 45,08 tỷ kWh, tăng 7,8% so với năm 2025; bên cạnh đó, sản lượng điện tiết kiệm đạt 2,81 tỷ kWh, tương ứng với 6,25% điện thương phẩm và tăng 4,02% so với năm 2025.

Giai đoạn 2020 - 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh của EVNHCMC trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ sinh thái số của Tổng công ty từng bước kết nối các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, dịch vụ khách hàng và quản trị thông qua nhiều nền tảng hiện đại như SCADA (hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu), DMS (hệ thống quản lý lưới điện phân phối), OMS (hệ thống quản lý mất điện, sự cố), GIS (hệ thống thông tin địa lý), công tơ điện tử thông minh, ERP (hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), BI (hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ quản trị), BIM (mô hình thông tin công trình), trí tuệ nhân tạo (AI) và camera ứng dụng AI.

Trong những năm qua, EVNHCMC cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh, chất lượng dịch vụ điện, chất lượng phục vụ khách hàng và mang đến nhiều tiện lợi cho người dân Thành phố như: 100% các loại hình dịch vụ được giải quyết trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ thu tiền điện không dùng tiền mặt sấp xỉ 100%; hoàn thành lắp đặt 100% điện kế có chức năng đo đếm từ xa và chuyển ngày ghi điện của toàn bộ khách hàng về cùng một ngày cuối tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng theo dõi và thanh toán tiền điện; vận hành ổn định hệ thống tổng đài tiếp nhận và chăm sóc khách hàng đa kênh, theo đó khách hàng có thể liên hệ ngành điện nhiều kênh khác nhau và được phục vụ 24/7.

Trước thời điểm mở rộng địa bàn quản lý năm 2025, EVNHCMC đã vận hành 100% trạm biến áp 110kV theo mô hình không người trực; 100% lưới điện phân phối 22kV được tự động hóa, giám sát và điều khiển từ xa; toàn bộ khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa. Chỉ số lưới điện thông minh của EVNHCMC năm 2024 xếp hạng 41/92 công ty điện lực được đánh giá trên thế giới, đứng thứ hai trong khu vực ASEAN.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi tiếp nhận quản lý hệ thống điện tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, phạm vi quản lý của EVNHCMC tăng lên hơn 6.700 km², quy mô lưới điện tăng hơn 3,2 lần. Tổng công ty hiện cung cấp điện cho gần 4 triệu khách hàng, với sản lượng điện thương phẩm khoảng 60 tỷ kWh mỗi năm.

Chính nhờ những thành tích xuất sắc ấy, EVNHCMC tiếp tục được Ủy ban Nhân dân TP.HCM vinh danh giải thưởng “Thương hiệu Vàng 2026”. Bên cạnh đó, EVNHCMC còn được TOP 10 “Thương hiệu được yêu thích năm 2026”.

Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Thanh Nhã, đại diện EVNHCMC đón nhận giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM

Đây là lần thứ 3, EVNHCMC vinh dự nhận được nhận giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.HCM” và đây cũng chính là động lực lớn cho tập thể cán bộ và người lao động EVNHCMC tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, đầy đủ, ổn định đáp ứng nhu cầu cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đồng thời sẽ tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên địa bàn TP.HCM.