EVNSPC: Hoàn thành 3 dự án điện trọng điểm phục vụ APEC 2027

Đây là công trình thứ 3 liên tiếp, cùng với Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và Đường dây 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc cũng vừa đóng điện hoàn thành trong tháng 8/2026, sẵn sàng đảm bảo hạ tầng lượng cho đặc khu Phú Quốc và sự kiện APEC 2027.

3 công trình với tổng vốn đầu tư gần 2.165 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điên lực miền Nam (Ban AĐLMN) triển khai thực hiện.

Các dự án vừa hoàn thành tại Phú Quốc, đặc biệt là Trạm biến áp 220kV được xem là những công trình huyết mạch trong việc chuyển đổi cấp điện áp vận hành của đường dây Kiên Bình - Phú Quốc từ 110kV lên 220kV, qua đó nâng năng lực cấp nguồn lên 500 MVA.

Cụ thể, Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 353 tỷ đồng, quy mô chiều dài tuyến 2 x 20,7km (2 mạch) và 75 vị trí trụ; Đường dây 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc đóng điện ngày 16/8 có tổng mức đầu tư 934 tỷ đồng với quy mô chiều dài tuyến 2x20km (2 mạch) và 79 vị trí trụ, trong đó phần cáp ngầm dài 2,7 km; Trạm biến áp 220kV Phú Quốc đóng điện vào ngày 19/8 có tổng mức đầu tư 877,6 tỷ đồng, quy mô 2 máy 250MVA và 2x19km đường dây 220kV đấu nối (2 mạch), trong đó phần cáp ngầm dài 2,7 km.

Việc hoàn thành 3 công trình không chỉ đảm bảo năng lực cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của Đặc khu Phú Quốc, mà còn hoàn thiện hạ tầng năng lượng, sẵn sàng phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Chung sức giải bài toán mặt bằng

Trước khi 3 công trình hoàn thành, Đặc khu Phú Quốc được cấp điện từ hai nguồn 110kV độc lập: Trạm 110kV Phú Quốc (qua tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc) và Trạm 110kV Nam Phú Quốc (qua tuyến đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình – Phú Quốc). Do đó, khi xảy ra sự cố ở một nguồn, khả năng cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn sẽ bị ảnh hưởng.

Một góc của Trạm biến áp 220kV Phú Quốc sau khi đóng điện

Vào lúc 13h15 ngày 29/11/2025, đơn vị thi công đường ven biển ép cọc vi phạm hành lang an toàn lưới điện đã gây sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, làm gián đoạn cấp điện cho khoảng 30.000 hộ dân cùng nhiều cơ sở dịch vụ. EVNSPC đã phải huy động mọi nguồn lực, khẩn trương thi công 5 ngày đêm để khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng.

Trước yêu cầu đảm bảo hệ thống lưới vận hành an toàn, liên tục và ổn định, đáp ứng sự tăng trưởng của Phú Quốc, đặc biệt là nhiệm vụ đảm bảo điện tuyệt đối cho Hội nghị APEC 2027, EVNSPC đã triển khai, đẩy nhanh tiến độ 3 công trình: Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, Đường dây 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc và Đường dây 110kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc, với tổng mức đầu tư gần 2.165 tỷ đồng.

CBCNV Công ty Điện lực An Giang kiểm tra vận hành Trạm biến áp 220kV sau khi đóng điện

Khó khăn lớn nhất của cả ba dự án nằm ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các tuyến đường dây trên đảo trải dài với nhiều vị trí trụ, đi qua các khu vực ảnh hưởng đến nhiều tổ chức và hộ dân; khối lượng công việc đo đạc, khảo sát thực địa lớn; một số thửa đất mua đi bán lại, thay đổi chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không có mặt tại địa phương trong thời gian dài cũng gây nhiều khó khăn.

EVNSPC đã chủ động đăng ký nhiều cuộc họp, buổi làm việc với UBND tỉnh An Giang, Đặc khu Phú Quốc để báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Thi công kéo dây công trình Đường dây 110kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc

Trước những khó khăn đó, lãnh đạo tỉnh An Giang đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, cùng ngành Điện từng bước tháo gỡ các khó khăn. Ban Chỉ đạo các dự án, công trình điện phục vụ APEC 2027 được thành lập, giao nhiệm vụ chi tiết đến từng vị trí móng trụ, hành lang tuyến của toàn bộ 3 dự án. EVNSPC đã cử 2 Phó tổng giám đốc trực tiếp điều hành xuyên suốt tại công trường nhằm rà soát tiến độ theo tuần, tháng, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc và phát sinh theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, đúng thẩm quyền”.

Đặc biệt là sự thấu hiểu, đồng lòng của người dân Đảo Ngọc, những người sẵn sàng nhường đất vì sự phát triển chung của Phú Quốc.

Bà Phạm Thị Thanh Diệu - khu phố Cây Thông Trong, đặc khu Phú Quốc chia sẻ: Khi được chính quyền, ngành Điện giải thích rõ ràng và cặn kẽ, gia đình bà nhận thấy, dự án là vì lợi ích chung, vì tương lai của Đặc khu Phú Quốc. Đối với gia đình bà, mình chỉ bỏ ra một phần diện tích đất để có thêm đường điện an toàn, ổn định, mang lại lợi ích cho cả gia đình mình và cho nhiều người.

CBCNV Công ty Điện lực An Giang kiểm tra vận hành Trạm biến áp 220kV sau khi đóng điện

Ông Hoàng Hữu Thời – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh An Giang và Đặc khu Phú Quốc, sự đồng tình của nhân dân, các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng được tháo gỡ kịp thời.

Sẵn sàng đảm bảo điện cho APEC 2027

Bên cạnh vướng mắc mặt bằng, các dự án cũng đối mặt với nhiều khó khăn, từ công tác vận chuyển vật tư, thiết bị từ đất liền ra đảo; áp lực thiếu hụt lao động khi nhiều dự án lớn phục vụ APEC 2027 đồng loạt triển khai tại Phú Quốc; ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều từ tháng 4 đến nay…

Ông Đào Hoà Bình – Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, xác định tầm quan trọng của các dự án, thời gian qua, EVNSPC đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Lãnh đạo Bộ Công Thương, EVN, EVNSPC cũng thường xuyên có mặt trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Cán bộ, kỹ sư EVNSPC theo dõi quá trình đóng điện tại Trạm biến áp 220kV

Trên công trường các dự án, không khí khi công luôn tấp nập, khẩn trương cả ngày lẫn đêm; lực lượng tư vấn, giám sát, thi công của các đơn vị tham gia dự án làm việc hầu như không có ngày nghỉ, ngày lễ, tết. Cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường tranh thủ từng giờ khi thời tiết thuận lợi, nỗ lực hoàn thành từng hạng mục công việc.

Ông Hoàng Hữu Thời – Giám đốc Ban AĐLMN cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo EVNSPC, trên công trường, các đơn vị từ tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đến các đơn vị thi công phối hợp rất chặt chẽ về tiến độ, đảm bảo các công việc không chồng chéo với nhau. Đặc biệt, với những vướng mắc phát sinh, công trường sẽ triển khai họp tổ để điều chỉnh ngay, đảm bảo công việc được triển khai thông suốt.

Công trình Trạm biến áp 220kV đóng điện hoàn thành vào khuya ngày 19/8

Đặc biệt ở công đoạn kéo dây, các nhà thầu chủ động đưa các thiết bị bay không người lái (Drone) vào rải dây mồi. Phương pháp này giải quyết triệt để khó khăn khi phải di chuyển qua địa hình rừng rậm hay đất đai của hộ dân, rút ngắn đáng kể thời gian thi công.

Ông Lê Thành Ý – Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện Thành Phát cho biết: Trước đây, quá trình thi công phải đi rải dây mồi, đi qua nhiều phần đất của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên khi ứng dụng Flycam trong ngành xây lắp điện thì hiện tại đơn vị đã chủ động sử dụng để rải dây mồi, rút ngắn được thời gian thi công.

Đường dây 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc đóng điện hoàn thành vào ngày 16/8

Việc cả 3 dự án hoàn thành kịp và vượt tiến độ kế hoạch chính là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ các cấp Chính phủ, Bộ Công thương, Tỉnh An Giang và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngoài ra còn nhờ vào sự quyết tâm, nỗ lực; sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa EVNSPC cùng các đơn vị liên quan như Ban AĐLMN, Công ty Điện lực An Giang, Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Trung tâm điều hành SCADA với các nhà thầu thi công; đặc biệt là sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam.

Tại buổi kiểm tra công tác thi công, đóng điện vào ngày 17/8, ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc EVN đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của EVNSPC và các đơn vị trong thời gian qua. Mặc dù yêu cầu chung đặt ra là hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc trước tháng 9/2027, song EVNSPC cùng các đơn vị liên quan đang phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục – sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Qua đó tạo thêm dư địa thời gian để kiểm tra, theo dõi và hiệu chỉnh toàn diện hệ thống, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, tin cậy.

Đường dây 110kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc đóng điện thành công rạng sáng ngày 28/8

Khi cả 3 dự án đi vào vận hành sẽ nâng tổng năng lực cấp điện trên toàn Đặc khu lên 315 MVA và mở rộng lên 500MVA, tạo liên kết mạch vòng, đảm bảo tiêu chuẩn N-1, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống lưới điện truyền tải tại Phú Quốc. Qua đó, tạo động lực bứt phá kinh tế xã hội cho đặc khu Phú Quốc, đồng thời sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy, phục vụ sự kiện APEC 2027.