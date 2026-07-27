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EVNSPC: Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ Hai, 14:16, 27/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng các đơn vị thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ngày 25/7, Đoàn Thanh niên EVNSPC đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP. Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để Tuổi trẻ EVNSPC giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

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Đoàn Thanh niên EVNSPC dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP. Hồ Chí Minh

Từ ngày 25/7-27/7, Công ty Điện lực Tây Ninh phối hợp chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, trao tặng 60 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu) đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sửa chữa, thay thế đường dây và thiết bị điện miễn phí cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đoàn viên Thanh niên Công ty tham gia Lễ viếng và Lễ thắp nến tri ân năm 2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tây Ninh do Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

Tại Đồng Tháp, Tuổi trẻ Công ty Điện lực Đồng Tháp đã triển khai đội hình thanh niên tình nguyện đến thăm hỏi, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, thay mới dây dẫn hư hỏng, lắp đặt bóng đèn, cầu dao… cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động không chỉ lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay chăm lo các gia đình chính sách của người thợ điện miền Nam.

Tham gia hoạt động nằm trong mô hình “Các con luôn bên Mẹ” do Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Cà Mau triển khai, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị bạn thăm hỏi, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Mẹ Nguyễn Kim Mai và Mẹ Nguyễn Thị Nuôi. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng (gồm tiền mặt và hiện vật) do các cơ sở Đoàn cùng chung tay đóng góp.

Dịp này, Công đoàn bộ phận Điện lực Đông Hải cũng tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên các đoàn viên, người lao động là con liệt sĩ, thương bệnh binh và bộ đội xuất ngũ đang công tác tại đơn vị.

Công ty Điện lực Lâm Đồng cũng đã trao 34 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần quà) đến tận tay các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; đồng thời gửi gắm lời tri ân sâu sắc trước những hy sinh của các thế hệ đi trước cho độc lập, tự do của dân tộc.

Từ những phần quà ấm áp nghĩa tình được trao tận tay, từng nếp nhà được thay mới đường dây điện đến những nén nhang, ngọn nến tri ân thắp sáng nơi nghĩa trang, chuỗi hoạt động của EVNSPC không chỉ lan tỏa ngọn lửa nhân ái mà còn làm thắm đượm thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Một số hình ảnh các hoạt động:

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Công ty Điện lực Tây Ninh tặng quà cho các gia đình chính sách kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
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Công ty Điện lực Tây Ninh tặng quà cho các gia đình chính sách kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
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Công ty Điện lực Tây Ninh tặng quà cho các gia đình chính sách kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
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Công ty Điện lực Tây Ninh tặng quà cho các gia đình chính sách kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
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Công ty Điện lực Tây Ninh tặng quà cho các gia đình chính sách kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
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Công ty Điện lực Tây Ninh tặng quà cho các gia đình chính sách kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
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Đại diện Điện lực Đông Hải (Công ty Điện lực Cà Mau) tặng quà động viên các đoàn viên, người lao động là con liệt sĩ, thương bệnh binh và bộ đội xuất ngũ đang công tác tại đơn vị
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Công ty Điện lực Lâm Đồng thăm, tặng quà các gia đình chính sách
CTV Đinh Hoàng/VOV.VN
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