Giắt túi cách làm bánh Meat Pie chuẩn vị mùa hè Úc

Mùa hè ở Úc bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 2 năm với nắng vàng và bầu trời trong xanh. Đây được xem là một trong những khoảng thời gian vui vẻ để các gia đình người Úc dành thời cùng nhau tận hưởng truyền thống ăn uống ngoài trời. Ngoài BBQ vốn là thú vui của người dân Úc vào mùa hè thì Meat Pie cũng là một món ăn phù hợp vào dịp này bởi cách làm đơn giản mà hương vị thì rất đặc trưng.

Giống như bánh mì của người Việt, người Úc có thể thưởng thức món bánh Meat Pie mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, món bánh này phổ biến đến nỗi khách du lịch mỗi khi đến Úc đều tìm kiếm để thưởng thức ít nhất một lần.

Meat Pie gần như là một trong những biểu tượng văn hoá ẩm thực rất đặc trưng của xứ sở chuột túi. Source: Esheep Kitchen

Bánh Meat Pie của người Úc hoàn toàn khác với bánh của người Anh hay người Mỹ, nhưng lại khá giống với cách làm của người New Zealand. Tuy nhiên, hương vị bánh Meat Pie của Úc thì vô cùng đặc trưng và nổi tiếng với nhân thịt Bò.

Phần nhân cũng chính là yếu tố giúp bánh Meat Pie của Úc trở nên đặc biệt hơn so với phiên bản của các nước khác. Người Úc sử dụng đa dạng các loại nguyên liệu bao gồm thịt, nấm hay phô mai để làm nhân bánh. Trong số đó nhân thịt bò được ưa chuộng hơn hết. Thịt bò Úc có được độ mềm, ngọt và ít mỡ mà thịt bò ở những nơi khác không thể có vì hầu hết các giống bò tại Úc đều được nuôi hoàn toàn trên cỏ, chỉ khoảng 20% được nuôi vỗ béo bằng các loại ngũ cốc bản địa. Nhờ nguyên liệu thịt bò chất lượng, món bánh Meat Pie nhân thịt bò của người Úc cũng trở nên đặc sắc hơn.

Cách làm món Meat Pie chuẩn vị mùa hè Úc cũng khá đơn giản, bố mẹ có thể vào bếp và hướng dẫn cho các bé làm cùng nhau để có ngay một mẻ bánh Meat Pie mang theo những chuyến du lịch cả nhà một cách dễ dàng tiện lợi. Đặc biệt, khi thay thế bằng thịt bò Wagyu hay Angus và kết hợp với nấm truffle, cả nhà sẽ thưởng thức được vị Meat Pie hệt như ở các nhà hàng hạng sang.

Source: Esheep Kitchen

Công thức làm bánh Meat Pie kiểu người Úc:

Nguyên liệu:

● 500g nạc vai bò

● 1 củ hành tây

● 2 cục nước dùng bò

● 1/4 chén nước sốt cà chua

● Hoa hồi

● Quế2 muỗng cà phê sốt Worrouershire

● 3 muỗng canh bột mì

● 1 miếng bánh shortcrust pastry

● 1 miếng bánh ngàn lớp

● 1 quả trứng

Các bước chuẩn bị:

● Thịt bò dùng giấy thấm ráo nước, xay hoặc băm nhuyễn

● Hành tây thái nhỏ.

● Ướp thịt một ít muối và tiêu

● Ướp thịt trong khoảng 30 phút.

Quy trình chế biến:

● Đặt chảo lên bếp

● Xào thịt ở lửa vừa khoảng 5 phút đến khi chín tái.

● Cho thêm hành tây vào và tiếp tục xào trong 5 phút nữa

● Thêm ¾ cốc nước, viên nước dùng, nước sốt và gia vị.

● Cho thêm hoa hồi và quế vào để dậy mùi.

● Đun sôi và đun nhỏ lửa trong 15 phút.

● Trộn bột và phần nước còn lại, thêm vào thịt, đun sôi và đun nhỏ lửa trong 5 phút. Để nguội.

● Trải lớp bánh shortcrust pastry dưới đáy khuôn.

● Cho hỗn hợp thịt đã nguội vào và làm ẩm các cạnh của bánh bằng nước.

● Phủ bánh ngàn lớp lên trên, ấn xuống để bịt kín các mép, phết 1 lớp trứng trên bề mặt.

● Nướng ở 230C trong 15 phút. Giảm nhiệt xuống 190C và nướng thêm 25 phút cho đến khi vàng.

Để tìm được nguyên liệu thịt bò chất lượng làm ra nhân bánh Meat Pie chuẩn vị Úc, người tiêu dùng nên lựa chọn những khay thịt có nhãn dán chứng nhận từ Hiệp hội Thịt và Gia súc Úc (Meat and Livestock Australia - MLA). Đây là nhãn dán chuyên dành cho các dòng sản phẩm thịt từ Úc của Hiệp hội thịt và gia súc Úc khẳng định nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hảo hạng và an toàn thực phẩm.

Source: Aussie Beef & Lamb

Hiện nay, MLA đã tăng cường mạng lưới phân phối và nhận diện cho thịt bò và thịt cừu Australia thông qua thương hiệu Aussie Beef and Lamb - thương hiệu quảng bá thịt bò và thịt cừu chuẩn Úc đến với người tiêu dùng. Aussie Beef and Lamb cũng là một trong những thương hiệu chiến lược được MLA triển khai thành công trên 34 quốc gia.

Tại Việt Nam, thịt bò Úc từ MLA đã có mặt tại hệ thống siêu thị MM Mega Market, Go Big C, Tops Market, Annam Gourmet, Nam An Market, Lotte, Aeon, … giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm mua.

Thông tin mua hàng:

● Website: https://www.aussiebeeflamb.com.vn/

● Instagram: aussiebeeflambvn

● Địa chỉ mua hàng: https://www.aussiebeeflamb.com.vn/where-to-buy/