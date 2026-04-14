Gỡ "điểm nghẽn" năng suất: Doanh nghiệp tìm lời giải từ TPI

Thứ Ba, 10:40, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ cơ khí, sản xuất đến dịch vụ, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận chuyển biến rõ rệt sau khi áp dụng mô hình TPI (cải tiến năng suất tổng thể). Không chỉ nâng cao năng suất, TPI còn giúp cải thiện chất lượng, tối ưu quy trình và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể so với các quốc gia trong khu vực, việc tìm kiếm giải pháp cải tiến mang tính hệ thống đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Theo Tổ chức Năng suất châu Á, cải tiến năng suất không chỉ là tăng sản lượng, mà là quá trình nâng cao hiệu quả sử dụng tổng thể các nguồn lực - từ lao động, công nghệ đến quản trị. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi của mô hình TPI.

Khác với các phương pháp cải tiến đơn lẻ như 5S hay Kaizen, TPI là một khung tích hợp, cho phép doanh nghiệp kết hợp nhiều công cụ quản lý nhằm cải tiến đồng bộ trên toàn hệ thống. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam, nơi nhiều hoạt động cải tiến vẫn còn rời rạc, mang tính ngắn hạn và thiếu liên kết.

Thực tế triển khai cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã đạt kết quả tích cực khi áp dụng TPI. Điển hình, Công ty Việt Nhật Tân - doanh nghiệp trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác đã thực hiện đồng bộ hóa và tối ưu toàn bộ chuỗi giá trị. Nhờ đó, năng suất lao động tăng bình quân 15–20% thông qua việc loại bỏ lãng phí, rút ngắn thời gian dừng máy và tối ưu lịch trình sản xuất.

Song song, doanh nghiệp áp dụng kiểm soát chất lượng tại nguồn, giúp giảm tỷ lệ lỗi sản phẩm xuống dưới 0,5%, đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các thị trường Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Tốc độ xử lý đơn hàng được cải thiện rõ rệt, với tỷ lệ giao hàng đúng hạn đạt trên 98%. Các hoạt động chăm sóc khách hàng cũng trở nên chuyên nghiệp hơn nhờ tích hợp hệ thống CRM, chatbot và công cụ nhắc việc tự động.

Không chỉ dừng ở cải tiến kỹ thuật, Việt Nhật Tân còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Doanh nghiệp đầu tư đào tạo toàn diện, từ kỹ năng chuyên môn đến tư duy cải tiến và tinh thần sáng tạo, qua đó tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ mô hình gia công truyền thống sang quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ số và nâng cao giá trị gia tăng.

Tương tự, tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ khí Chính xác Nhật Nam, việc triển khai TPI cũng mang lại nhiều kết quả tích cực. Môi trường làm việc được tổ chức khoa học hơn, ý thức kỷ luật và an toàn lao động được cải thiện rõ rệt, trong khi các lãng phí trong quy trình từng bước được nhận diện và loại bỏ.

go diem nghen nang suat doanh nghiep tim loi giai tu tpi hinh anh 1
Công ty Việt Nhật Tân áp dụng thành công mô hình TPI

Doanh nghiệp đồng thời nâng cao năng lực hoạch định và quản trị sản xuất thông qua việc xây dựng hệ thống ERP để quản lý tồn kho hiệu quả, thiết lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho máy móc và triển khai kế hoạch sản xuất linh hoạt theo đơn hàng. Những cải tiến này không chỉ giúp công ty tối ưu hiệu suất thiết bị hiện có, mà còn tạo nền tảng sẵn sàng cho việc mở rộng và tiếp nhận các dự án đầu tư mới.

TPI cũng góp phần hình thành đội ngũ nhân sự có kỷ luật, chuyên môn vững và tinh thần cải tiến liên tục ở tất cả các bộ phận. Đồng thời, doanh nghiệp tăng cường gắn kết với khách hàng thông qua cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, tiếp nhận và xử lý nhanh các phản hồi. Các chỉ tiêu như thời gian phản hồi khiếu nại, tỷ lệ lỗi cần sửa chữa hay thời gian giao hàng đều được lượng hóa và đưa vào đánh giá định kỳ.

Thực tiễn từ các doanh nghiệp cho thấy, với cách tiếp cận toàn diện và linh hoạt, TPI đang mở ra hướng đi hiệu quả trong việc gỡ “điểm nghẽn” năng suất. Không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, việc triển khai thành công TPI còn góp phần cải thiện năng suất lao động quốc gia - yếu tố then chốt cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

CTV Khôi Nguyên/VOV.VN
