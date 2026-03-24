Khi năng suất quyết định sức cạnh tranh doanh nghiệp

Từ “tăng sản lượng” đến “tối ưu hiệu quả”

Trước đây, nhiều doanh nghiệp ưu tiên mở rộng quy mô để tăng thị phần. Tuy nhiên, khi chi phí gia tăng, cách tiếp cận này dần bộc lộ hạn chế. Doanh nghiệp buộc phải chuyển sang tư duy quản trị hiện đại, lấy tối ưu toàn bộ chuỗi giá trị làm trung tâm, kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào và giảm thiểu lãng phí trong toàn bộ quy trình.

Trong bối cảnh đó, năng suất chất lượng không còn là chỉ số kỹ thuật đơn lẻ mà trở thành hệ thống quản trị tổng thể, bao gồm con người, công nghệ và văn hóa cải tiến liên tục. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Vinamilk áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và nâng cao năng suất theo hướng hiện đại

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã đi đầu trong việc lấy năng suất và chất lượng làm trọng tâm. Tiêu biểu như Vinamilk, doanh nghiệp xây dựng mô hình sản xuất khép kín từ trang trại đến chế biến và phân phối. Trong toàn bộ chuỗi giá trị, Vinamilk áp dụng đồng bộ các hệ thống quản lý như ISO 9001 và ISO 22000, kết hợp công cụ cải tiến như Lean và Kaizen để tối ưu từng công đoạn. Nhờ chuẩn hóa quy trình, doanh nghiệp giảm sai lỗi, kiểm soát rủi ro và nâng cao độ ổn định sản phẩm.

Song song đó, việc đẩy mạnh tự động hóa và chuyển đổi số giúp các nhà máy vận hành theo hướng thông minh, tăng độ chính xác, giảm phụ thuộc lao động thủ công và nâng cao hiệu suất. Ở khâu logistics, ứng dụng công nghệ giúp kiểm soát tồn kho, rút ngắn thời gian phân phối và đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Trong lĩnh vực ô tô, Toyota Motor Vietnam là điển hình với hệ thống sản xuất tinh gọn TPS. Triết lý cốt lõi của mô hình này là loại bỏ lãng phí, tối ưu quy trình và sản xuất đúng thời điểm. Tại Toyota, Kaizen - cải tiến liên tục không chỉ là công cụ mà trở thành văn hóa doanh nghiệp. Mọi nhân viên đều được khuyến khích đề xuất sáng kiến cải tiến, qua đó giúp doanh nghiệp liên tục tối ưu quy trình, giảm lãng phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn toàn cầu cũng góp phần đảm bảo sản phẩm đầu ra ổn định, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp

Thành công của các doanh nghiệp lớn đang tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt đầu chú trọng hơn đến quản trị chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và các công cụ cải tiến năng suất.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đối mặt nhiều thách thức như hạn chế về nhận thức quản trị, thiếu nguồn lực và nhân sự chuyên môn. Không ít doanh nghiệp vẫn coi cải tiến năng suất là giải pháp ngắn hạn thay vì chiến lược dài hạn. Trong bối cảnh hội nhập, doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về giá mà còn về tiêu chuẩn, quy trình và độ tin cậy. Vì vậy, năng suất chất lượng trở thành điều kiện bắt buộc để tồn tại và phát triển.

Các chuyên gia nhấn mạnh, đầu tư vào công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng văn hóa cải tiến liên tục là hướng đi tất yếu. Thực tiễn cho thấy, thành công không đến từ những thay đổi ngắn hạn mà từ chiến lược dài hạn, kiên trì và nhất quán.

Trong thời gian tới, năng suất, chất lượng sẽ tiếp tục là “vũ khí cạnh tranh” giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.