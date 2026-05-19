Hệ sinh thái FLC là tâm điểm tại diễn đàn xúc tiến đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Sự kiện này được kỳ vọng góp phần cầu nối thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và hàng không giữa doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng và toàn diện hơn bao giờ hết.

Quần thể FLC Quy Nhơn trải dài trên diện tích 1.300 ha ven biển Nhơn Lý, ôm trọn Eo Gió thơ mộng

Từ đối tác kinh tế trọng điểm đến hợp tác chiến lược toàn diện

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc liên tục ghi nhận nhiều bước tiến mạnh mẽ trên cả phương diện ngoại giao, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2022 đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới với chiều sâu và phạm vi rộng lớn hơn.

Gần đây nhất, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân vào trung tuần tháng 4/2026 vừa qua đã trở thành dấu mốc quan trọng, minh chứng cho sự tin cậy chính trị cao và định hướng phát triển quan hệ hướng tới tương lai thịnh vượng chung. Hai nhà lãnh đạo đã đồng chủ trì họp báo chung, chứng kiến ký kết 12 văn bản hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, hạ tầng, công nghệ cao và khoa học công nghệ, đồng thời cam kết đạt kim ngạch thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030.

Hiện Hàn Quốc không chỉ duy trì vị thế là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam mà là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất với hàng nghìn doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, công nghệ cao, sản xuất, logistics, xây dựng, dịch vụ và du lịch.

Theo đánh giá của nhiều tổ chức kinh tế quốc tế, xu hướng đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam hiện không còn dừng ở các ngành sản xuất truyền thống mà đang dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực có tính dài hạn và tạo giá trị bền vững như hạ tầng, đô thị thông minh, công nghệ, bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng. Đây cũng là những lĩnh vực được dự báo sẽ trở thành các trụ cột tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Quần thể FLC Hạ Long được mệnh danh là “kỳ quan đứng giữa kỳ quan”, trải rộng trên diện tích 157 ha với hàng chục tiện ích cao cấp

Trong bối cảnh đó, Việt Nam được đánh giá là điểm đến chiến lược nhờ nền kinh tế tăng trưởng ổn định, dân số trẻ, khả năng kết nối khu vực thuận lợi cùng hàng loạt chính sách cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển hạ tầng và thu hút dòng vốn quốc tế.

Đặc biệt, cùng với sự phát triển của tầng lớp trung lưu, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ cao cấp và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng đã tạo dư địa lớn cho các mô hình phát triển hệ sinh thái tích hợp - nơi bất động sản, hàng không, nghỉ dưỡng và dịch vụ được kết nối đồng bộ nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng cũng như tối ưu hiệu quả đầu tư.

“Thỏi nam châm” hút dòng đầu tư quốc tế

Khác với các mô hình đầu tư đơn lẻ trước đây, giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế mới đang đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam muốn thu hút đầu tư phải xây dựng được hệ sinh thái đa lĩnh vực có tính kết nối xuyên suốt giữa hạ tầng, vận hành, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang chuyển dịch theo hướng tích hợp nhiều giá trị hơn thay vì chỉ tập trung vào lưu trú hay vận chuyển đơn thuần.

Với định hướng phát triển đa ngành, Tập đoàn FLC là một trong những những lựa chọn sáng giá với nền tảng vận hành hệ sinh thái đa ngành, từ bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, sân golf, đô thị đến hàng không... Theo đại diện doanh nghiệp, mô hình này hướng tới việc tạo ra chuỗi giá trị khép kín từ kết nối vận chuyển, lưu trú, nghỉ dưỡng đến dịch vụ và thương mại, qua đó góp phần gia tăng năng lực thu hút đầu tư và phát triển điểm đến.

FLC Quy Nhon Golf Links - sân golf 36 hố tầm nhìn trực diện biển Nhơn Lý, được vinh danh trong Top 100 sân golf khu vực châu Á - Thái Bình Dương

FLC Ha Long Golf Club - sân golf 18 hố dạng links tiêu chuẩn quốc tế, tọa lạc trên đỉnh đồi với tầm nhìn ôm trọn vịnh Hạ Long

Trong bối cảnh các nhà đầu tư Hàn Quốc ngày càng quan tâm tới những mô hình có khả năng vận hành đồng bộ, tối ưu trải nghiệm và tạo dòng khách xuyên suốt, hệ sinh thái tích hợp của Tập đoàn FLC hứa hẹn là một trong những điểm thu hút và chuyển hóa giá trị đầu tư đầy tiềm năng, phù hợp với xu thế phát triển mới của thị trường khu vực.

Đại diện Tập đoàn FLC cho biết, diễn đàn lần này không chỉ hướng tới hoạt động xúc tiến đầu tư đơn thuần mà còn kỳ vọng tạo ra nền tảng kết nối dài hạn giữa doanh nghiệp hai nước trong nhiều lĩnh vực chiến lược như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng dịch vụ và hàng không.

Dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort - Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf bậc nhất Tây Nguyên

Kết nối cơ hội đầu tư mới

Theo chương trình dự kiến, diễn đàn sẽ bao gồm nhiều nội dung chuyên sâu xoay quanh xu hướng dịch chuyển của dòng vốn đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam cũng như tiềm năng hợp tác trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu sẽ cùng phân tích, thảo luận về xu hướng dịch chuyển của dòng khách và dòng vốn đầu tư trong khu vực cũng như nhu cầu tìm kiếm các cơ hội đầu tư dài hạn tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ song phương sau các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước. Cùng với đó là triển vọng mở rộng hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, diễn đàn tập trung phân tích các lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời làm rõ vai trò của các hệ sinh thái đa ngành trong việc tạo động lực tăng trưởng và thu hút đầu tư quốc tế.

Tiếp nối chương trình là các phiên thuyết trình chuyên đề của đại diện Tập đoàn FLC và Bamboo Airways về định hướng phát triển các dự án bất động sản - nghỉ dưỡng, chiến lược mở rộng hệ sinh thái hàng không - du lịch cũng như các cơ hội hợp tác dành cho đối tác Hàn Quốc trong thời gian tới.

Bamboo Airways - Hãng hàng không dịch vụ 5 sao thuộc hệ sinh thái FLC

Một trong những nội dung được kỳ vọng thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp là phiên Q&A và business matching trực tiếp giữa các bên tham dự. Tại đây, các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cùng trao đổi về tiềm năng của mô hình “Stay - Play - Invest”, chiến lược mở rộng thị trường quốc tế, khả năng phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường Hàn Quốc cũng như cơ hội hợp tác trong vận hành, phân phối và đầu tư.

Bên cạnh đó, chương trình dự kiến diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực.

Thông tin về sự kiện Diễn đàn Xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc - Hệ sinh thái FLC: Khai mở cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam trong bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng:

Thời gian tổ chức: Ngày 12/06/2026

Địa điểm: Khách sạn JW Marriott Seoul, Seoul, Hàn Quốc