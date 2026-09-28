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Hội chợ OCOP mùa thu: Thêm sắc màu cho nhịp sống xanh Dương Nội

Thứ Hai, 18:01, 28/09/2026
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VOV.VN - Không cần vượt đèo lên Tây Bắc, những ngày cuối tháng 9 giữa tiết trời thu Hà Nội, cư dân Khu đô thị Dương Nội vẫn có thể thưởng thức đặc sản, thưởng trà vùng cao, ngắm sắc thổ cẩm ngay tại Công viên Thiên văn học trước thềm nhà.

Từ bản làng đến Công viên Thiên Văn học

Từ ngày 24 - 28/9, Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chủ trì đưa khoảng 100 gian hàng về Công viên Thiên Văn học.

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Hội chợ OCOP nổi bật giữa quảng trường Công viên Thiên Văn học

Sản phẩm OCOP từ 3 sao, nông sản chủ lực, đặc sản vùng miền và hàng thủ công làng nghề hiện diện song hành cùng không gian trải nghiệm du lịch làng nghề, du lịch sinh thái và khu ẩm thực bản địa.

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Không gian “Dòng chảy văn hóa miền núi phía Bắc” đưa ruộng bậc thang, nếp nhà sàn và sắc thổ cẩm về giữa lòng khu đô thị

Thay vì những dãy kệ hàng đơn điệu, OCOP chọn cách kể chuyện bằng không gian. Thông điệp “Dòng chảy văn hóa miền núi phía Bắc” với ruộng bậc thang, nếp nhà sàn, khung dệt và những dải thổ cẩm như cánh cửa dẫn người dân Thủ đô ngược lên các tỉnh miền núi phía Bắc. Phía sau mỗi gian hàng là một lát cắt đặc sắc về bản làng – nơi dòng chảy văn hoá vùng cao vẫn luôn được gìn giữ và lan toả qua những câu chuyện về đất, về nghề.

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Đông đảo cư dân Dương Nội và các khu vực lân cận tới tham quan, mua sắm đặc sản vùng cao

Người dân đến hội chợ vì thế không chỉ mua sắm. Họ nếm thử, hỏi chuyện, tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm và mang về cả một chút ký ức vùng cao. Với các gia đình có con nhỏ, đó là bài học văn hóa sinh động hiếm có giữa lòng đô thị. Điều làm nên sự đặc biệt nằm ở khoảng cách. Với cư dân Dương Nội, hành trình “ngược bản” không đo bằng cây số đường đèo, mà bằng vài phút tản bộ từ cửa nhà. Đó cũng là giá trị thật sự của một khu đô thị: khi những trải nghiệm phong phú trở thành một phần tự nhiên của nhịp sống thường ngày.

Không gian văn hóa mở giữa khoảng xanh 12ha

Không phải công viên đô thị nào cũng đủ sức đón một sự kiện cấp thành phố. Khoảng 100 gian hàng, khu ẩm thực cùng dòng khách tham quan liên tục đòi hỏi một mặt bằng đủ rộng, giao thông đủ thuận và cảnh quan đủ đẹp để giữ chân người đến. Công viên Thiên Văn học hội tụ cả ba điều kiện ấy.

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Dãy gian hàng OCOP trải dài dưới hàng cây xanh bao quanh Công viên Thiên Văn Học

Rộng khoảng 12ha, với trái tim là hồ Bách Hợp Thủy khoảng 6ha, công viên cho phép hội chợ trải dài theo những tuyến đường rợp bóng cây mà không lấn át cảnh quan chung. Giữa dòng người qua lại, quảng trường trung tâm vẫn thênh thang, mặt hồ vẫn tĩnh lặng và những lối dạo vẫn đủ yên cho người muốn đi chậm. Náo nhiệt và thư thái, hai trạng thái tưởng đối lập, lại cùng tồn tại hài hòa.

Trong bối cảnh quỹ đất xanh ở Hà Nội ngày càng khan hiếm, một khoảng mở quy mô như vậy nằm ngay trong lõi khu dân cư là lợi thế khó sao chép. Sau Hội chợ Hoa cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền dịp Tết Bính Ngọ đầu năm, phiên hội mùa thu tiếp tục khẳng định vị thế “sân khấu mở” của công viên ở phía Tây Thủ đô.

Công viên làm nên sức sống đô thị

Được Tập đoàn Nam Cường kiến tạo, Khu đô thị Dương Nội phát triển theo định hướng cân bằng giữa cảnh quan, tiện ích và nhu cầu kết nối của cộng đồng. Công viên Thiên Văn học vì thế không phải khoảng xanh để ngắm, mà là tâm điểm để sống: nơi các khu ở gặp gỡ hệ thống thương mại, dịch vụ và giáo dục.

Một công viên thực sự “sống” khi thay đổi vai trò theo nhịp sinh hoạt của cư dân: buổi sáng là đường chạy bộ, buổi chiều là sân chơi của trẻ nhỏ, cuối tuần là chốn dã ngoại, và vào những dịp đặc biệt là nơi diễn ra hội chợ, lễ hội. Chính những khoảnh khắc chung ấy biến hàng xóm thành cộng đồng, biến nơi ở thành nơi thuộc về.

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Những tuyến phố rợp bóng cây, được quy hoạch đồng bộ tại Khu đô thị Dương Nội – nơi nhịp sống an cư và dịch vụ thương mại song hành

Với người mua nhà hôm nay, tiện ích không còn là gạch đầu dòng trên bản vẽ, mà phải là những gì đã hiện hữu và đang vận hành. Các dãy biệt thự bao quanh Công viên Thiên Văn học nằm ngay trong dòng chảy ấy: mỗi sự kiện tại công viên lại kéo theo dòng khách và nhu cầu thương mại, dịch vụ quanh khu vực, qua đó nâng đỡ cả giá trị sống lẫn giá trị khai thác lâu dài của bất động sản trong vùng lõi tiện ích.

Sau ngày 28/9, các gian hàng sẽ khép lại, nhưng hình ảnh một điểm hẹn văn hóa giữa lòng phía Tây Thủ đô vẫn còn đó. Bởi một nơi an cư đáng giá không chỉ được đo bằng mét vuông sở hữu, mà bằng những gì cư dân được tận hưởng mỗi ngày: một khoảng xanh để hít thở, một cộng đồng để gắn kết và những giá trị văn hóa để cùng nhau vun đắp.

CTV An An/VOV.VN
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