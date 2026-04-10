Hơn 400 sản phẩm OCOP góp mặt tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026

Dự lễ khai mạc có ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026

Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026 diễn ra từ ngày 10/4 đến hết ngày 5/5/2026 với quy mô 240 gian hàng, trưng bày hơn 400 sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh và gần 800 sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu đến từ 31 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP giao lưu, kết nối, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng thị trường, đồng thời mang đến cho người dân và du khách nhiều sản phẩm đặc sắc, chất lượng cao, đậm bản sắc vùng miền.

Bà Nguyễn Huyền Anh, Trưởng ban Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Huyền Anh, Trưởng ban Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quý I/2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt gần 10%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 18.500 tỷ đồng. Nhiều công trình hạ tầng giao thông chiến lược tiếp tục được khởi công, tạo động lực mới cho liên kết vùng và phát triển kinh tế. Du lịch phục hồi mạnh mẽ với hơn 6,27 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1,38 triệu lượt, khẳng định sức hút của Quảng Ninh như điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ

Bà Nguyễn Huyền Anh nhấn mạnh, sau hơn 10 năm triển khai, Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững của Quảng Ninh. Đến nay, toàn tỉnh có 437 sản phẩm OCOP của 54 xã, phường, đặc khu; trong đó có 8 sản phẩm đạt 5 sao, 106 sản phẩm đạt 4 sao và 323 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm OCOP của Quảng Ninh không chỉ khẳng định chất lượng, thương hiệu trên thị trường trong nước mà còn từng bước tiếp cận thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Hội chợ thu hút nhiều người dân đến tham quan, mua sắm

Đặc biệt, trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, hội chợ không chỉ là không gian trưng bày, giao thương hàng hóa mà còn trở thành “không gian truyền thông sống động”, nơi những câu chuyện về sản phẩm, con người và văn hóa Quảng Ninh được lan tỏa qua các nền tảng báo chí, phát thanh, truyền hình; góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh năng động, sáng tạo và giàu bản sắc đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngay trong tối khai mạc, hội chợ đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (Quảng Yên, Quảng Ninh) cho biết, chị rất ấn tượng với hội chợ OCOP, vì hội chợ năm nay có nhiều mặt hàng hơn, cách bố trí gian hàng quy củ, hàng hóa đa dạng và chất lượng. Theo chị Thủy, các sản phẩm được tuyển chọn kỹ nên người tiêu dùng yên tâm mua sắm, đồng thời có cơ hội trải nghiệm đặc sản của nhiều vùng miền trên cả nước.

Không chỉ thu hút người tiêu dùng, hội chợ còn là cơ hội để các tiểu thương quảng bá đặc sản địa phương. Chị Lê Thị Hiền, tiểu thương đến từ Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, gia đình chị mang đến hội chợ nhiều đặc sản địa phương như nem, nem chua, nem nắm, mắm Quảng Yên, bánh gio, trứng gà Tân An… Trong đó, nhiều sản phẩm đã đạt OCOP 3 sao và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo chị Hiền, việc tham gia hội chợ giúp đưa đặc sản Quảng Yên nói riêng, Quảng Ninh nói chung đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới khi lượng du khách đến Quảng Ninh dự kiến tăng cao. Các tiểu thương kỳ vọng thông qua hội chợ sẽ tiêu thụ tốt sản phẩm, đồng thời quảng bá hình ảnh ẩm thực, đặc sản địa phương đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.