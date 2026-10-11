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Điện lực miền Trung::

Khắc phục sự cố trạm biến áp ở Quảng Ngãi bị sét đánh gây cháy

Chủ Nhật, 16:54, 11/10/2026
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VOV.VN - Sét đánh gây cháy hoàn toàn tủ điện tại trạm biến áp ở Quảng Ngãi, khiến 221 hộ dân bị mất điện. Ngành điện đã tập trung khắc phục sự cố cấp điện trở lại.

Chiều qua (10/10), tại xã Đông Sơn (huyện Bình Sơn cũ), tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra sự cố cháy trạm biến áp khiến 221 hộ mất điện. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã cử nhân viên đến hiện trường kiểm tra, đánh giá thiệt hại và lên phương án khắc phục.

Cụ thể, khoảng 14h30 ngày 10/10, trạm biến áp Bình Thanh Tây 6, thuộc khu vực xóm 4, thôn An Quang, xã Đông Sơn, bị sét đánh trúng gây cháy.

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Điện lực Bình Sơn đã cử lực lượng đến hiện trường để kiểm tra trạm biến áp (Ảnh: PC Quảng Ngãi)

Qua kiểm tra, Điện lực Bình Sơn - đơn vị thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC), xác định  tủ điện của trạm biến áp bị cháy hoàn toàn, cầu chì 3 pha bị đứt. Sự cố khiến 221 hộ dân trong khu vực bị mất điện.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Điện lực Bình Sơn đã cử lực lượng đến hiện trường để xác minh, đánh giá thiệt hại và khẩn trương xây dựng phương án xử lý. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự cố, khu vực này đang có mưa lớn, giông sét kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công. Vì vậy, việc khôi phục lưới điện phải chờ đến khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn cho nhân viên điện lực.

PV/miền Trung-VOV
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