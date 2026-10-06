EVNCPC: Bảo đảm cấp điện ổn định cho Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng

Đến thời điểm này Cơ quan điều hành tại thành phố Đà Nẵng từng bước hoàn thiện các điều kiện vận hành, thu hút thành viên và triển khai những sản phẩm, dự án cụ thể.

Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức khai trương ngày 9/1, đánh dấu bước ngoặt trong phát triển mô hình tài chính mới tại Việt Nam, mở ra cơ hội đột phá không chỉ cho thành phố mà còn cho cả nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Đảm bảo nguồn điện liên tục cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng

Định hướng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng là hình thành một trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, gắn với công nghệ tài chính, tài chính xanh, tài chính thương mại, các mô hình tài chính mới và những nền tảng giao dịch chuyên biệt, không đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính lớn trong khu vực về quy mô thị trường, mà tập trung tạo dựng những lĩnh vực có lợi thế riêng, có khả năng kết nối trực tiếp với những lĩnh vực tăng trưởng mới, kết nối nguồn vốn quốc tế với các dự án, doanh nghiệp và cơ hội đầu tư của Đà Nẵng, miền Trung và Việt Nam.

TRung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Để thực hiện định hướng này, Đà Nẵng đã và đang chuẩn bị đồng thời nhiều cấu phần. Khu trụ sở Cơ quan điều hành IFC tại Công viên phần mềm số 2 đã hoàn thành với hơn 4.000m², bảo đảm hạ tầng internet, 5G và hệ thống dữ liệu và máy chủ phục vụ hoạt động của Trung tâm...

Một trung tâm tài chính quốc tế có thể được hình thành từ thể chế và dòng vốn, nhưng để vận hành thông suốt cần một hệ thống hạ tầng đủ mạnh, trong đó yêu cầu quan trọng là đảm bảo nguồn điện ổn định.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng tại Khu Công viên phần mềm số 2

Việc Đà Nẵng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế đặt ra yêu cầu cao về hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Bởi một trung tâm tài chính hiện đại vận hành dựa trên các nền tảng số, trung tâm dữ liệu và hệ thống giao dịch liên tục. Các lĩnh vực như tài chính số, thị trường carbon, token hóa tài sản hay giao dịch xuyên biên giới càng cho thấy yêu cầu về nguồn điện an toàn, ổn định và liên tục. Đây không chỉ là hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, mà còn là điều kiện nền tảng để bảo đảm toàn bộ hệ sinh thái tài chính vận hành thông suốt. Vì vậy, hạ tầng điện cần được chuẩn bị đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Đà Nẵng. Ông Võ Văn Phương, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Điện lực Đà Nẵng (đơn vị thành viên của EVNCPC) cho biết:

Được biết, giai đoạn 2026–2027, thành phố Đà Nẵng xúc tiến phát triển hệ sinh thái trung tâm tài chính trên quỹ đất sạch hơn 18ha tại các vị trí ven biển, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số với các dự án 5G, vệ tinh mặt đất, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai như Phòng Lab trí tuệ nhân tạo, Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, Trung tâm dữ liệu quốc tế IDC, trạm cáp quang biển của Viettel và Trung tâm dữ liệu tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, góp phần hình thành hạ tầng dữ liệu cấp vùng và khu vực, tạo nền tảng cho các hoạt động tài chính hiện đại, đặc biệt là tài chính số và Fintech.