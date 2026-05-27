Khởi động dòng phim tôn vinh lịch sử - Văn hóa Việt Nam

Thứ Tư, 17:19, 27/05/2026
VOV.VN - Tập đoàn Vingroup công bố chiến lược phát triển Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film, với định hướng đầu tư dài hạn vào dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.

Thông qua tư duy điện ảnh đương đại, quy mô sản xuất lớn và ngôn ngữ kể chuyện giàu cảm xúc, V-Film sẽ tôn vinh lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc một cách sống động, hấp dẫn và có sức lan tỏa toàn cầu.

V-Film thuộc trụ cột Văn hóa của Tập đoàn Vingroup, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, với mục tiêu góp phần xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế; đồng thời hình thành hệ sinh thái điện ảnh kết nối các nguồn lực sáng tạo trong và ngoài nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Vingroup sẽ đầu tư toàn diện cho chuỗi giá trị điện ảnh của V-Film từ phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ đến phát hành. Đồng hành cùng V-Film là Hội đồng tư vấn uy tín gồm các nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia văn hóa và cố vấn học thuật hàng đầu Việt Nam. Sự tham gia của các chuyên gia không chỉ bảo đảm tính chính xác của các mốc lịch sử và chiều sâu văn hóa, mà còn khẳng định tâm huyết của V-Film trong sứ mệnh tôn vinh và quảng bá lịch sử, văn hóa dân tộc.

Song song với các chuyên gia lịch sử - văn hóa là đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp từng làm việc trong môi trường điện ảnh quốc tế cùng thế hệ đạo diễn trẻ Việt Nam giàu năng lượng sáng tạo. Ngoài ra, V-Film cũng sẽ hợp tác sâu rộng với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm, từng bước đưa các câu chuyện lịch sử - văn hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy điện ảnh thế giới.

Về cách thức triển khai, các dự án tại V-Film sẽ được phát triển mở rộng thành nhiều mùa phim và hệ sinh thái nội dung đa nền tảng, trọng tâm là các phim truyện lịch sử - văn hóa quy mô lớn. Kịch bản sẽ là sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử, chính kịch và tâm lý nhân vật, đan xen cùng những sáng tạo điện ảnh nhằm tạo nên series sống động, vừa giàu bản sắc, vừa có khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Chia sẻ về định hướng của hãng, ông Trần Đức Việt, Tổng Giám đốc V-Film, cho biết: “Thế giới mới biết đến cảnh đẹp và ẩm thực Việt Nam nhưng chưa thực sự hiểu rõ về vẻ đẹp tâm hồn và chiều sâu lịch sử - văn hóa của chúng ta. V-Film mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái điện ảnh, nơi những câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ hiện đại nhất, góp phần đưa văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia. Chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao, chạm tới khán giả toàn cầu bằng chính chiều sâu văn hóa và tinh thần dân tộc mình”.

Khởi đầu dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam của V-Film sẽ là series phim về triều đại nhà Trần - lấy cảm hứng từ thời kỳ Đông A rực rỡ với ba lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, xen lẫn những cuộc chuyển giao quyền lực đầy kịch tính và các lựa chọn làm thay đổi vận mệnh dân tộc.

Series phim đã hoàn tất khâu kịch bản mùa 1 với 10 tập. Dự án đang ở giai đoạn tuyển chọn diễn viên, dự kiến khởi quay vào tháng 7/2026 và sẽ công chiếu mùa đầu tiên vào tháng 12 năm nay.

Với chiến lược đầu tư bài bản và chuyên nghiệp, V-Film sẽ góp phần mở ra một hướng đi mới cho điện ảnh Việt Nam - nơi lịch sử không chỉ được lưu giữ trong sách vở mà còn được tái sinh bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại để lan tỏa tới công chúng toàn cầu.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
Tag: Vingroup chiến lược điện ảnh phim lịch sử
Vingroup tuyển dụng hơn 20.000 lao động cho Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội

VOV.VN - Ngày 15/5, Tập đoàn Vingroup công bố kế hoạch tuyển dụng giai đoạn 1 hơn 20.000 lao động, ưu tiên người dân địa phương, làm việc tại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội và các dự án khác của Vingroup trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điện ảnh Việt sắp chứng kiến làn sóng phim lịch sử lớn nhất nhiều năm qua

VOV.VN - Sau thành công của “Mưa đỏ”, phim lịch sử Việt đang bước vào giai đoạn bùng nổ chưa từng có. Từ “Hộ linh tráng sĩ”, “Đất đỏ”, “Mật mã Đông Dương” đến loạt dự án về chiến tranh, tình báo, cung đình, màn ảnh rộng giai đoạn 2026-2027 chứng kiến cuộc đổ bộ dồn dập của dòng phim từng bị xem là khó hút khán giả.

Vingroup đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến - phụ cấp 8 triệu đồng/tháng

VOV.VN - Ngày 28/1 tại Hà Nội, hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính Trị và chỉ đạo của Tổng Bí Thư về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tập đoàn Vingroup công bố triển khai chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI thực chiến quy mô lớn.

Phim múa “Huyền Sử Việt” tái hiện lịch sử dân tộc bằng ngôn ngữ múa

VOV.VN - Phim múa "Huyền sử Việt" do Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam thực hiện lần đầu quy tụ 50 tác phẩm múa tiêu biểu trong một chỉnh thể thống nhất. Thông qua ngôn ngữ hình thể và công nghệ số, bộ phim tái hiện những lát cắt lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam.

