Không gian căn hộ hiện đại giá chỉ từ 900 triệu tại Legacy Prime

Trải nghiệm sống tiện nghi trong căn hộ giá vừa túi tiền

Legacy Prime mang đến trải nghiệm sống tiện nghi thông qua hệ thống tiện ích đa dạng: hồ bơi tràn, những tuyến cây xanh dọc lối đi bộ, khu cảnh quan, khu thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, trung tâm thương mại, trường mầm non quốc tế...

Cư dân còn dễ dàng tiếp cận những tiện ích cao cấp quanh khu vực từ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS Thuận Giao) đến hệ thống siêu thị, chợ (AEON Mall, Lotte Mart, chợ Thuận Giao), bệnh viện quốc tế… nhờ sở hữu vị trí đắt giá, nằm ngay điểm kết nối những trục thương mại sầm uất như đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn và Quốc lộ 13. Việc kết nối giữa các đô thị xung quanh cũng vô cùng thuận tiện do dự án nằm giữa 3 thành phố lớn: Dĩ An, Thủ Dầu Một và Thủ Đức.

Dự kiến Legacy Prime sẽ được bàn giao trước Tết giúp khách hàng sớm có tổ ấm trọn vẹn và thuận lợi đầu tư

Ngoài các điểm cộng ưu việt nói trên, căn hộ tại Legacy Prime được chú trọng về khâu thiết kế mang đến không gian sống đáng mơ ước. Căn hộ sở hữu ban công rộng rãi, các phòng đều được bố trí cửa kính lớn giúp đón ánh sáng, nắng, gió tự nhiên vừa tiết kiệm điện năng, vừa gia tăng sức khỏe.

Phối cảnh tiện ích hồ bơi tại dự án Legacy Prime

Sở hữu nhiều ưu thế và được đầu tư chuẩn mực nhưng Legacy Prime lại có giá vừa tầm khả năng của phần lớn khách hàng trẻ, chỉ từ 900 triệu/căn. Theo nhận xét của giới kinh doanh, đây là mức giá độc bá trên thị trường, trái ngược với bối cảnh giá căn hộ Bình Dương đang phổ biến ở mức 1,8 -2,5 tỉ/căn.

Vượt trội hơn, Kim Oanh Group còn cung cấp phương án tài chính tối ưu phù hợp với những khách hàng có nguồn vốn hữu hạn, sử dụng đòn bẩy tài chính để mua nhà. Khách hàng chỉ cần trả trước 99 triệu, trả góp khoảng 5 triệu/tháng sẽ hiện thực hóa giấc mơ sở hữu căn hộ tiện nghi, hiện đại giữa TP. Thuận An năng động. Những khách hàng có nhu cầu vay vốn sẽ được hỗ trợ vay lên đến 80%, ân hạn nợ gốc lên đến 36 tháng.

Khi xuống tiền mua căn hộ thời điểm này khách hàng được Kim Oanh Group cam kết cho thuê lại trong thời gian 36 tháng với tổng giá trị tối đa lên đến 216 triệu đồng. Đặc biệt, những khách hàng lựa chọn phương án nhận nhà để ở vẫn được hưởng 50% số tiền cam kết cho thuê.

Nâng tầm chất lượng từ những thương hiệu uy tín

Nhằm mang đến không gian hiện đại, tiện nghi và đảm bảo chất lượng sống cho cư dân, Kim Oanh Group đã hợp tác với những đơn vị thuộc "top" đầu ngành bất động sản - xây dựng cùng tham gia phát triển dự án Legacy Prime: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Coninco, Savista.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là đơn vị thi công xây dựng dự án, nhà thầu hạng A và có nhiều năm đứng vị trí số 1 trên thị trường, tham gia phát triển hàng ngàn công trình trên khắp cả nước.

Coninco là đơn vị tư vấn giám sát, thương hiệu nổi tiếng với hơn 40 năm kinh nghiệm trên thị trường. Savista đóng vai trò quản lý vận hành. Đơn vị này được vinh danh là nhà quản lý bất động sản tốt nhất Việt Nam 2022. Sự góp mặt của những thương hiệu nói trên hứa hẹn sẽ thiết lập cộng đồng dân cư văn minh, đảm bảo an ninh và nâng tầm dịch vụ sống cho cư dân.

Không chỉ vững vàng "phần cứng", Legacy Prime còn nâng tầm trải nghiệm sống hiện đại cho chủ nhân khi tích hợp hệ thống thiết bị đến từ những thương hiệu uy tín bên trng căn hộ. Cửa chính An Cường tích hợp 4 chức năng hiện đại. Tủ bếp An Cường thiết kế trang nhã ngoài mở rộng không gian còn có khả năng chống cháy, chống ẩm; mặt bếp bằng đá granite sang trọng, dễ vệ sinh. Phòng tắm thông thoáng sử dụng phụ kiện vệ sinh của Toto - thương hiệu đến từ Nhật Bản với 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị vệ sinh cao cấp.

Legacy Prime được bàn giao hoàn thiện với hệ thống nội thất cao cấp

Ngoài ra, các hệ thống PCCC, thông gió, cấp điện nước, xử lý rác thải cũng được đầu tư đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo mang tới một môi trường sống an toàn, tiện nghi cho gia chủ.

“Ngay từ khi dự án vừa khởi công xây dựng, chúng tôi đã chủ động làm việc với các đối tác uy tín trong nhiều lĩnh vực để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng mang đến điều kiện sống tốt nhất cho cư dân Legacy Prime. Các sản phẩm được xem xét, lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên trải nghiệm của cư dân, không chỉ đáp ứng sự hiện đại, tinh tế ở mẫu mã, kiểu dáng mà còn đảm bảo sự vượt trội trong tính năng hoạt động”, đại diện Kim Oanh Group cho biết.