Kinh nghiệm xây nhà lần đầu: Chọn và đánh giá xi măng đạt chuẩn

Không phải xi măng nào cũng dùng cho mọi hạng mục

Trên thị trường, xi măng thường được phân biệt theo mác, ký hiệu bằng các con số như 30, 40 đi kèm nhãn hiệu PCB, thể hiện cường độ chịu lực tối thiểu mà xi măng đạt được sau quá trình đông cứng. Với các hạng mục xây tô, trát tường thông thường, mác xi măng ở mức 25 đến 30 thường là đủ dùng, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vừa tối ưu chi phí. Nhưng với các hạng mục chịu lực chính của ngôi nhà như móng, cột, dầm, sàn, bắt buộc phải sử dụng xi măng có mác từ 40 trở lên, bởi đây là những vị trí chịu tải trọng lớn nhất và gần như không thể sửa chữa dễ dàng nếu xảy ra sự cố sau này. Việc dùng chung một loại xi măng mác thấp cho toàn bộ công trình, kể cả phần kết cấu, là một trong những nguyên nhân âm thầm dẫn đến các vấn đề về độ bền công trình về sau mà nhiều chủ nhà không lường trước.

Khu vực lò quay từ hãng FLSmidth (Đan Mạch) – Nhà máy xi măng Tân Thắng

Căn cứ nào đáng tin cậy để đánh giá chất lượng

Thay vì chỉ dựa vào cảm tính hay danh tiếng truyền miệng, người mua có thể tự kiểm tra một số thông tin cụ thể ngay trên vỏ bao xi măng. Theo tiêu chuẩn TCVN 6260:2020 đang áp dụng tại Việt Nam, mỗi loại xi măng lưu hành hợp pháp trên thị trường đều phải công bố các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản gồm mác xi măng, thời gian đông kết, độ mịn, và thông tin về nhà sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Phiếu kết quả thử nghiệm – Cường độ 3 ngày và 28 ngày Xi măng Tân Thắng PCB40 vượt chuẩn Việt Nam

Người mua nên kiểm tra kỹ các thông tin này, đối chiếu với nhu cầu sử dụng thực tế của công trình, và có thể yêu cầu đại lý cung cấp phiếu kết quả kiểm định gần nhất nếu cần xác minh thêm. Với những công trình có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc khối lượng đặt hàng lớn, việc liên hệ trực tiếp bộ phận kỹ thuật của nhà sản xuất để được tư vấn loại xi măng phù hợp cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc, thay vì chỉ mua theo thói quen hoặc giá cả.

Mặt trước bao xi măng Tân Thắng PCB40 Chất Lượng Cao

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Xi măng Tân Thắng cho biết nhà máy luôn khuyến khích khách hàng chủ động tìm hiểu và đối chiếu thông tin trước khi mua, thay vì chỉ tin tưởng hoàn toàn vào lời giới thiệu. “Một sản phẩm xi măng đạt chuẩn phải minh bạch được đầy đủ thông tin kỹ thuật trên bao bì và có kết quả kiểm định định kỳ. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các thông tin này khi khách hàng có nhu cầu, kể cả những khách hàng nhỏ lẻ mua vài chục bao cho công trình gia đình, không chỉ riêng các đơn hàng lớn”, ông Hùng chia sẻ. Xi măng Tân Thắng hiện được kiểm định định kỳ theo tiêu chuẩn TCVN 6260:2020, với cường độ nén thực tế vượt mức tối thiểu theo quy chuẩn Việt Nam, và đã đạt các chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu sang những thị trường có yêu cầu kỹ thuật khắt khe như Mỹ, Australia, Hàn Quốc.

Xi măng Tân Thắng tại cảng xuất khẩu

Công trình sân bay Long Thành – có sử dụng Xi măng Tân Thắng trong thi công

Lời khuyên thực tế cho người chuẩn bị xây nhà

Trước khi bắt đầu công trình, chủ nhà nên trao đổi rõ với kiến trúc sư hoặc kỹ sư thiết kế về mác xi măng cần dùng cho từng hạng mục, tránh để đội thi công tự quyết định theo thói quen hoặc theo giá rẻ nhất trên thị trường tại thời điểm mua.

Với những hạng mục kết cấu quan trọng, nên ưu tiên chọn nhà cung cấp có thể minh bạch thông tin kỹ thuật, có kết quả kiểm định rõ ràng và sẵn sàng hỗ trợ tư vấn khi cần, thay vì chỉ so sánh đơn thuần theo mức giá trên mỗi bao xi măng. Đây là khoản chênh lệch chi phí nhỏ so với tổng giá trị công trình, nhưng lại có ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng và độ bền của ngôi nhà trong hàng chục năm sử dụng tiếp theo.