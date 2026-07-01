Lễ hội cà phê Việt Nam tại Singapore 2026: “Show biz” mang khát vọng vươn dậy

Trong khuôn viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore những ngày cuối tháng 6, bầu không khí trở nên quyến rũ bởi hương thơm nồng nàn từ những ly cà phê mang đậm bản sắc Việt. Lễ hội Cà phê Việt Nam 2026 tại đảo quốc Sư tử không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại thông thường, mà đã trở thành “show biz” lớn để các doanh nghiệp nội địa tự tin khẳng định trên sân chơi toàn cầu.

Tầm nhìn từ góc phố “Lion City”

Thu hút sự chú ý của giới doanh nhân đa phương tại lễ hội qua những phát biểu mạnh mẽ ẩn chứa khát vọng đưa cà phê Việt lan tỏa thế giới, với bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc TNI King Coffee, Singapore không phải là một cái tên mới mẻ trên bản đồ giao thương. Ngay từ 18 năm trước, King Coffee đã thiết lập trụ sở tại đây, chọn thương cảng đầu mối Đông Nam Á này làm bệ phóng chiến lược.

CEO King Coffee Lê Hoàng Diệp Thảo cùng ông Frederick Yap- Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Quốc tế (IBF), kí MOU tại Lễ hội cà phê Việt Nam tại Singapore 2026

“Chúng tôi chọn Singapore như một ‘hub’ (trung tâm) kinh tế để khai phóng nhanh hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn hành trình di sản văn hóa cà phê độc đáo của Việt Nam ra thế giới”, người chèo lái King Coffee chia sẻ bằng ánh mắt đầy kiên định.

Sự am hiểu sâu sắc về thị trường của CEO King Coffee hoàn toàn trùng khớp với đánh giá của các nhà ngoại giao quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh khái quát: Với sản lượng xuất khẩu từ 1,5 đến 1,8 triệu tấn, mang về hơn 5 tỷ USD mỗi năm, Việt Nam tự hào là cường quốc cà phê. Trong khi đó, Singapore sở hữu hạ tầng hậu cần tiên tiến và hệ sinh thái giao dịch hàng hóa tinh vi bậc nhất. Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất của Việt Nam và sức mạnh kết nối của Singapore chính là chìa khóa mở ra cánh cửa toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh

Đồng quan điểm, Đại sứ Brazil tại Singapore - ông Luciano Mazza de Andrade đánh giá: "Singapore là một thị trường cà phê rất năng động và tinh tế. Khác với những quốc gia ở xa thường xuất khẩu không nhãn hiệu, Việt Nam có lợi thế địa lý lớn cùng rất nhiều thương hiệu cụ thể đang tăng trưởng mạnh mẽ tại đây. Tiềm năng của các bạn là vô cùng lớn".

Định hình lại "Kinh tế Cà phê"

Hành trình vươn tầm của cà phê Việt ghi dấu mốc son vào tháng 3/2026, khi Liên minh Cà phê Toàn cầu (GCA) do King Coffee sáng lập chính thức ra đời tại Hà Nội. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho bước chuyển mình từ “xuất khẩu thô” sang “quản trị toàn cầu” của một doanh nghiệp Việt.

Cụ thể hóa những định hướng được GVA đề xuất, tại Singapore, bà Diệp Thảo chia sẻ cùng cử tọa về những giá trị cốt lõi của ngành cà phê Việt: “Hạt cà phê Robusta của Việt Nam không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp thông thường. Đó là một ‘Di sản Văn hóa Cà phê Toàn cầu’ với bề dày lịch sử gần 200 năm, nuôi dưỡng trên hơn 600.000 hecta đất đỏ bazan trù phú”.

CEO King Coffee Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định giá trị của cà phê Việt tại diễn đàn Lễ hội

Không chỉ dừng lại ở những tuyên bố truyền cảm hứng, nữ thuyền trưởng của GCA còn mang đến lễ hội một giải pháp công nghệ mang tính đột phá: Mô hình “Công dân Cà phê”. Bằng cách kết hợp giữa nền kinh tế chia sẻ và sức mạnh của công nghệ thông tin, mô hình này hướng tới việc xóa bỏ các rào cản thông tin, trao quyền trực tiếp cho người nông dân kết nối với thị trường quốc tế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tối ưu hóa chuỗi giá trị xanh.

Cú bắt tay khai mở

Minh chứng sống động nhất cho năng lực chủ động dẫn dắt của doanh nghiệp Việt là lễ ký kết Bản Ghi nhớ (MoU) giữa TNI King Coffee và Liên đoàn Doanh nghiệp Quốc tế (IBF) ngay tại sự kiện. Sự kết hợp này mở ra một chương mới đầy táo bạo: đưa hương vị King Coffee vào hệ thống robot đầu bếp AI độc đáo.

Ông Frederick Yap – Chủ tịch IBF hào hứng chia sẻ: "Đối với tôi, King Coffee là một trong những loại cà phê ngon nhất. Hiện tại, IBF đang triển khai dự án đầu bếp robot AI tại nhiều quán cà phê ở Singapore, Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Những quán này sẽ phục vụ King Coffee. Chúng tôi sẽ cùng nhau phát triển những hương vị mới để mang cà phê Việt và công nghệ toàn cầu ra thế giới".

Cuộc trình diễn đồ uống, món ăn đa dạng với gam màu chủ đạo là King Coffee tại Lễ hội, đã chinh phục gu ẩm thực khó tính của giới kinh doanh bản địa. Nhiều doanh nghiệp như Vietnam Products Pte Ltd đang tích cực đàm phán để đưa hệ sinh thái sản phẩm phong phú của King Coffee tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Singapore.

Hương vị và bản sắc cà phê Việt thu hút quan tâm của khách quốc tế

Cuộc hành trình từ những hạt giống đầu tiên trên vùng đất đỏ Tây Nguyên đến những hợp đồng công nghệ tại trung tâm tài chính Singapore là một minh chứng sắc nét cho tư duy đổi mới. Thay vì chịu vị thế của một quốc gia cung ứng nguyên liệu giá rẻ, những doanh nghiệp như King Coffee đang viết tiếp câu chuyện tự hào của nông sản Việt: chủ động tự tin hội nhập chuỗi giá trị bền vững trên bản đồ kinh tế toàn cầu.